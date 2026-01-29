Додано: Нед 03 тра, 2026 16:22

Ой+ написав: .........

Але маємо цілком доконані факти. 14-19 стартову ситуацію в значній мірі розрулили, економіка росла, військові дії затихли. Зараз війна, руйнування, борги космічні. І навіть сказати, що корупцію якщо не здолали, то суттєво зменшили якось не випадає.

Так що різниця в реальних результатах замітна.

Портніков нічого екстранового не каже, але досить доступно розкладає ці якби зрозумілі здавалось би всім речі. Команда Коломойського це також питання куди би і як повела. Власне також Портніков про бізнесові підходи у великій політиці ще на прикладі теперішнього президента США розжовує і чому це не спрацьовує.

Уже писал - "после" не значит "вследствие".Экономика у нас растёт рывками - несколько лет роста, потом резкий провал. Периоды роста наблюдались при всех президентах и правительствах.Да, військові дії затихли. Ещё больше они затихали в 2019-21. А после 2015 затихли благодаря Минским соглашениям. Почему Путин тогда согласился, хтозна - то ли не готов был к полномасштабной войне, то ли рассчитывал добиться своего более-менее мирными методами, то ли тогда ещё не решился окончательно бить горшки с Западом. Может, всё вместе + ещё какие-то причины.С коррупцией, действительно, ничего не изменилось.Такправильно писал - Зеленский фактически продолжил политику Порошенко. Я лично больших отличий не заметил. Весь пар ушёл в гудок.Когда я писал о команде, я не имел ввиду именно команду Коломойского. И не уверен, что Зеленского продвигал именно Коломойский. Варианты возможны самые неожиданные. Точно уверен только в том, что Зеленский не сам вдруг с бухты-барахты решил идти в президенты. Просто Коломойский или любой другой наш олигарх достаточно долго крутились в политике и экономике, хорошо знают людей и могли помочь сформировать хорошую команду. А, может, первая команда (правительство Гончарука) была и не так уж плоха. Не берусь судить, они слишком мало поработали. Но у нас. как принято, сразу начались подковёрные игры, достаточно грязноватые.Обсуждать відповідальність не буду, не интересно. Юридической ответственности тут нет, а просто почесать язык...