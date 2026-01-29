Shaman написав:хто ці таємні олігархи, які наче керують країною?..
Як хто ???? А таємний жидомасон Петро Олексійович тисну руку ?.... Хіба це не він підставив невідомовго Вову будуючи йому хатинку між хатинками Єрмака і міндіча?
про Порошенко забув це ж він досить шкодить й не дає Зе виконувати свої обіцянки. як я пам'ятаю, саме Зе обіцяв ніяких друзів та кооперативів - а Порошенко йому все підсовує таких поганих друзяк й кумів
Просмотрел видео с мыслью «неужели Славко переобулся». А оказалось что он стебется в заглавии. Поясню что Славко уже давно рекомендует оставить Донбасс ради заключения «мира». Ну а в этом видео он наконец (с удовольствием?) констатирует начало строительства оборонительных сооружений на границах позади Донбасса. И добавлю от себя что Славко умалчивает сколько усилий потратит РФ на достижение этих границ. Соответственно, сохранит потенциал и для продолжения. Не помню какого Славко мнения о «гарантиях безопасности». По-моему, все понимают что их не существует.
+ Славко голосом Бендера: "Брось птицу (гуся)!" гарантії: це обороноздатне ЗСУ. Правильно ставити запитання не "скільки втратить зусиль", а чи не зітреться ЗСУ на шляху до їх досягнення.
Армія РФ у квітні 2026 року зазнала безпрецедентного провалу на фронті. Замість очікуваних загарбань окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами - найбільша від’ємна динаміка з серпня 2024 року, коли ЗСУ провели операцію в Курській області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. ...
Russian forces in April 2026 suffered a net loss of territory controlled in the Ukrainian theater for the first time since Ukraine’s August 2024 incursion into Kursk Oblast. ISW has observed evidence to assess that Russian forces lost control of 116 square kilometers in April 2026, not counting areas into which Russian troops may have infiltrated. The Russian rate of advance across the battlefield has been steadily declining since November 2025 as continued Ukrainian ground counterattacks, Ukrainian mid-range strikes, the February 2026 block on Russia’s use of Starlink terminals in Ukraine, and the Kremlin’s throttling of Telegram have exacerbated existing problems within the Russian military. https://understandingwar.org/research/r ... ay-2-2026/
Міністерство війни США оголосило про рішення скоротити американську військову присутність у Німеччині на 5 тисяч осіб. Відповідний наказ віддав очільник Пентагону Піт Гегсет після перегляду розгортання сил у Європі, пише Politico.
США повідомили європейських союзників про можливі тривалі затримки у постачанні озброєнь через значне виснаження власних військових запасів. Про це пише Financial Times.
За даними видання, затримки насамперед торкнуться поставок озброєнь для Великої Британії, Польщі, Литви та Естонії. Також у Вашингтоні обговорюється відтермінування частини поставок для країн Азії, зокрема Тайваню. Яке озброєння під загрозою затримок
Йдеться про боєприпаси та ракети для систем HIMARS та NASAMS, а також інші критично важливі типи озброєнь, які активно використовують союзники США, зокрема й Україна.
Видання зазначає, що в рамках цього рішення США також відмовилися від плану часів колишнього президента США Джо Байдена щодо розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk великої дальності.
нам тут розповідали, що якби Україна погодилась на "мирний план Трампа", то Трамп стопудняк гарантував безпеку Україні
як бачимо, Трамп навіть Європі нічого не гарантує.
тим самим, Трамп показує путіну - заходь в Європу, ми втручатись не будемо
а якщо порівняти з тим самим періодом рік тому? А що там в Сумській обл.?
ходять чутки що суверенність ЄС базувалась на трьох китах: російські дешеві енергоресурси, американські війська та китайські виробничі потужності. Як мінімум два кити вже відпливли. Але замість рішень можна ще десятиліття балаболити в Європарламенті про Green deal, 20 нових гендерів та прийом пари десятків мільйонів арабо-африканців