RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17615176161761717618
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 08:30

  flyman написав:А що там в Сумській обл.?

А шо там у мацкві? Кажуть, що значно збільшили кількість ППО до параду? :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6292
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:17

невдобно вийшло

  fler написав:
  flyman написав:А що там в Сумській обл.?

А шо там у мацкві? Кажуть, що значно збільшили кількість ППО до параду? :mrgreen:

якось "невдобно вийшло" із втраченими квадратними кілометрами в травні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якось "невдобно вийшло" із втраченими квадратними кілометрами в травні
А з прильотом дрона в будинок в мАсквІ -вдобно вийшло?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28637
З нами з: 15.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 3033 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  flyman написав:А що там в Сумській обл.?

А шо там у мацкві? Кажуть, що значно збільшили кількість ППО до параду? :mrgreen:
Москва під атакою БпЛА: вибух біля Кремля та збої в аеропортах

За повідомленнями російських Telegram-каналів, після вибуху було зафіксовано пошкодження житлової або адміністративної будівлі. На місці працювали екстрені служби.

Мер Москви Сергій Собянін згодом підтвердив інцидент, заявивши, що безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. За попередніми даними, постраждалих немає.

На тлі атаки російська авіаційна влада запровадила тимчасові обмеження в роботі московських аеропортів "Домодєдово" та "Внуково".



Кремль посилює охорону Путіна через страх перевороту, - CNN

Кремль вводить тотальний контроль, нові перевірки та обмеження для оточення російського диктатора Володимира Путіна через побоювання внутрішнього перевороту, пише CNN із посиланням на звіт європейської розвідки.

Зокрема, у будинках осіб наближених до Путіна встановлюють системи спостереження, а персоналу – від кухарів до фотографів – заборонили користуватися громадським транспортом. Усі відвідувачі проходять подвійні перевірки, а співробітники поруч із диктатором можуть користуватися лише телефонами без доступу до інтернету.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:49

❗️Ідею призову за принципом «лотереї за датою народження», яку порівнювали з практикою США часів Вʼєтнаму, розглядали в Україні, але від неї відмовилися

Натомість вирішили зосередитися на підвищенні виплат військовим і розвитку контрактної служби
Xenon
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:54

  Xenon написав:
❗️Ідею призову за принципом «[b]лотереї за датою народження», яку порівнювали з практикою США часів Вʼєтнаму, розглядали в Україні, але від неї відмовилися[/b]
Натомість вирішили зосередитися на підвищенні виплат військовим і розвитку контрактної служби

поки "патріоти" народжуються в перемішку з холопами то ідея з призовом за лотереєю нереалізуєма
Letusrock
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:58

а неоплатний борг?

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
❗️Ідею призову за принципом «[b]лотереї за датою народження», яку порівнювали з практикою США часів Вʼєтнаму, розглядали в Україні, але від неї відмовилися[/b]
Натомість вирішили зосередитися на підвищенні виплат військовим і розвитку контрактної служби

поки "патріоти" народжуються в перемішку з холопами то ідея з призовом за лотереєю нереалізуєма

а як же неоплатний борг, він тільки в холопів?
https://www.youtube.com/watch?v=BSpgGMkAOdI&t=776s
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:13

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Американские чиновники насильно впихивают гражданство США детям российских дипломатов, заявила Мария Захарова.

«Глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой «американской демократии». Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета».

По словам представителя МИД России, делается это за спиной Дональда Трампа и не способствует улучшению отношений России и США.
Xenon
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17615176161761717618
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 8668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 10378
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 287616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11432)
04.05.2026 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.