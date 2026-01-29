RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17618176191762017621>
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 16:09

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:

Любарський - це завжди бла-бла-бла.
1% фактів і 99% його брехні

тобто корупції та відкатів нема, бо Любарський бла-бла-бла? Головне чим глибше пхати голову в пісок тим чеснішими та патріотичнішими здаються керманичі (тобто ліквідатори)

Все це є, як і той факт, що Любарський на 99% бреше

Бо саме він засцяв зустрітись один на один з українськими журналістами, щоб не бути викритим на брехні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14004
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 16:10

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Насчёт того, что "кожен другий потенційно переодітий товаріщ майор чи як мінімум агент Кремля", вы, по-моему, сильно увлеклись.

це я образно.

Це ти кого начитався ? Шаріка ?
Це в його стилі )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14004
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:13

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Насчёт того, что "кожен другий потенційно переодітий товаріщ майор чи як мінімум агент Кремля", вы, по-моему, сильно увлеклись.

це я образно.
Але ви ж не будете заперечувати що існують мяко кажучи діаметрально протилежні підходи щодо еліт противника у цих двох війнах.

Если вы об иранской, то там подход был другой рассчитывал/надеялись, что лиевидация верхушки приведёт к падению режима. Или, как минимум, к большей сговорчивости нового руководства. Как видите, расчёты не оправдались. У нас на это рассчитывать не приходится.
Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40044
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:16

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:тобто корупції та відкатів нема,
Є і корупція
Є і відкати....
От тільки питання
Чому про корупцію і відкати в основному переживають ті які ВЗАГАЛІ нічого не зробили?

твоя позиція як підпанка цілком зрозуміла. Як і шамана, песікота та решти.
Будь-яке зло чи беззаконня яке не торкається тебе, але допомагає відтягувати фінал одвічної боротьби, є "допустимим злом / революційною необхідністю".
Як наприклад депутати про бусифікацію, два роки забовтують проблему нормалізуючи її, хоч при наявності політичної волі, могли б припинити протягом дня. Але не припинять, бо альтернатива або закінчення війни "на поганих умовах" або мобілізація силового апарату - своїх сторожових псів режиму (поліцаїв та решти).
Так само корупція, проблеми в армії.. максимально замовчуються, або нормалізуються.
Мясні полки Сирського 225, 425... замість припинення цих злочинів, мова вже йде лише "як уникнути потрапляння туди".
Плівки Міндича серед незламників теж тема табу.
Типова схема диванних борцунів та прикоритних - будь-яку проблему з боку "системи" спочатку ігнорити, потім заперечити, далі намагатись висміяти, применшити системність, займатись демагогією та болтологією, в кінці визнати і нормалізувати
Letusrock
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ.

тобто ви думаєте що в лютому чи весною 2022 в РФ небуло можливості і ракет спробувати ліквідувати українську владу, і замість цього вони вирішили що шлях до перемоги це обстрілювати цивільні помешкання пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута?
P.S. Як щодо рідні еліт в Європі? Коли російський пілот викрав літак (чи вертоліт) для нас, то росіяне його швидко вистежили та вбили. Чомусь на синів Данилова чи Феді-дічь не полюють, як і на сотні інших.
Чи великі втрати у батальона Монако після 5 річних боїв з батальйоном Куршавель?
І чи під час WW2 хтось би міг уявити що батьки Паулюса жили б десь під Томськом))
Забагато питань як для боротьби проти втрати державності
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 04 тра, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:29

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ.

тобто ви думаєте що в лютому чи весною 2022 в РФ небуло можливості і ракет спробувати ліквідувати українську владу, і замість цього вони вирішили що шлях до перемоги це обстрілювати цивільні помешкання пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута?

Вони пробували. Не вийшло.
vt313
 
Повідомлень: 553
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Вони пробували. Не вийшло.

і багато тоді в Києві центрів прийняття рішень зрівняли з землею?
в Москві зрозуміло що 0, бо можливостей небуло
Letusrock
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:36

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:

Любарський - це завжди бла-бла-бла.

1% фактів і 99% його брехні


сережа два роки тому сказав, його єврейські предки з Любара йому не цікаві (тобто відмовився від своїх, як такому довіряти :mrgreen: )
prodigy
 
Повідомлень: 13582
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:38

  Letusrock написав:Так само корупція, проблеми в армії.. максимально замовчуються, або нормалізуються.
Мясні полки Сирського 225, 425...
Плівки Міндича серед незламників теж тема табу.

Ок, давайте обговоримо. Що саме з вищенаведеного вам особисто достеменно відомо? Несіть сюди ваші докази - не відоси блогерів, а реальні докази. Плівки з голосами в епоху штучного інтелекту можна підробити як завгодно. Ви можете довести, що саме ті плівки не є підробкою? Ні? Тоді що будемо обговорювати - чиїсь домисли та плітки?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:40

К вопросу о "розголосі".
Прошу прощения за длинную цитату.
В соцсетях разгорелся скандал из-за фото похудевших до костей бойцов 14 ОМБР, воюющих на Купянском направлении. Генштаб ВСУ опубликовал реакцию, заявив о ряде кадровых решений. Как сейчас себя чувствуют воины, сообщили в самой бригаде.

О ситуации стало известно из Threads.

«14 бригада 2 механизированный батальон. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — написала автор, добавив фото осунувшихся защитников.

скандал с похудевшими воинами на Харьковщине
Скриншот
В Генштабе ВСУ отметили, что систематические авиационные и ракетные удары РФ по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений СОУ в районе Купянска. Говорят: логистика украинских войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БпЛА.

«Командование принимает меры по усилению противовоздушной обороны и защиты от дронов на этом направлении. Ведётся наращивание системы радиоэлектронной борьбы. В то же время предыдущим командованием 14-й отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады», — сообщили в Генштабе.

Поэтому заявили: чтобы исправить ситуацию, приняли ряд кадровых решений.

«В частности, отстранен от должности командир 14 омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса. Командиром 14 омбр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов», — говорится.

Также, добавили в Генштабе, завершается служебное расследование в отношении чиновников 14 ОМБР. Их результаты обещают направить в правоохранительные органы.

«Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания снабжения военнослужащих на боевых позициях. Следует отметить, что недавно на позиции военнослужащих 14-й отдельной мотострелковой бригады доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов», — пишут в Генштабе.

На инцидент среагировали и в Группировке объединенных сил, назвав ситуацию с обеспечением военнослужащих 14 ОМБР «ужасным управленческим стыдом». Там заявили о проверке всей вертикали 10 армейского корпуса и дополнительном выделении ресурсов.

Новоназначенный командир бригады Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами на позиции, где сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что ребята уже получили посылки со всем необходимым. Видео опубликовали в 14 ОМБР.

«Продукты все есть. Сейчас всего хватает», — сказали бойцы.

О физическом состоянии воины ответили так: «Еще немного времени надо откормиться
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/04/24/teryayut-soznanie-ot-goloda-kak-sejchas-chuvstvuyut-sebya-bojtsy-na-kupyanshhine/#google_vignette
Это к недавнему обсуждению "Безумной" и "пиаре".
Это тоже "пиар"?
Был бы так быстро решён вопрос, если бы не скандал в соцсетях?
Как по мне за такие "шутки" и "скрывалось реальное положение дел" наказание должно быть "по законам военного времени", а не "ряд кадровых решений".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40044
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17618176191762017621>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Letusrock, pesikot, vt313 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 8747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 10462
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 287829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11435)
04.05.2026 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.