Додано: Пон 04 тра, 2026 18:31

Letusrock написав: твоя позиція як підпанка цілком зрозуміла. твоя позиція як підпанка цілком зрозуміла.

Дурень як чогось не розуміє-обовязково збреше....ТМ (с) Народна Мудрість1 Будь яка корупція має якісь корені , в нашому випадку корупція живиться дуже великою часткою коштів які перерозподіляються офіційно Державою , реально чиновниками від тих хто створює -тим хто живе за кошт Бюджету2 Звідси логічний висновокЧим менше буде перерозподіляти Держава - тим менша частка корупції у ВВП3 Хто зацікавлений в тому щоб частка перерозподілу була якнайменшою?Виключно ті хто створюєХто зацікавлений щоб була найбільшою - ті хто живуть з БюджетуЗвідси знову ж випливає чіткий алгоритм боротьби з корупцією, який має шанс на успіха - зменшуємо частку тих хто отримує кошти з Бюдету ...найпростіше це перевести вчителів/лікарів/чиновників на комерційні умови праціб - зменшити силовий блок за рахунок виведення з Державної опіки і переведення в комунальну охорону порядку . а також виведення з Державної і переведення в страхову - Автоінспекцію...в - дозволити оплачувати пенсійними внесками -пенсії своїх родичівТаким чином кількість НЕЗАЦІКАВЛЕНИХ у високих податках зменшиться , бо збільшиться кількість тих хто буде ГЕНЕРУВАТИ своєю працею податки а не жити за рахунок праці інших..Але різні там фантазери, які думають що існує варіант коли все що заберуть в когось -віддадуть їм - заважають створити реально діючу економікув якій фантазщерам прийдеться працювати , а працюючим легше буде ставати багатими, бо прошарок тих хто ділить і тих на чию користь ділять - різко зменшиться.