АндрейМ написав:Та не у вчителях справах, а у кличках, свириденках, умерових і т.д. Корупція існує там, де чиновник щось видає від імені держави,
Ти так і не зрозумів Якщо ти здавши 10 грн чиновнику вимагаєш від нього зробити ТОБІ послуг на 100 грн - то ТВОЯ вина що чиновник забравши твоїх 10 грн -дає тобі послуг на 1.... Якщо ж ти САМ знайдеш необхідну тобі послугу і сам її оплатиш - то чиновник не отримає твоїх 10 грн , а раз не отримав, значит щоб не вмерти з голоду відкриє контору на комерційній основі і надасть тобі за твоїх 10 грн -послуг на 10 грн ... і при ицьому ще сплатить 40 грн податків.... Уявляєш , замість того щоб оплатити чиновнику 10 і отримати на 1 Ти оплачуєш комерційну послугу на 10 , отримуєш на 10 і при цьому ще держава отримує 4
Як тільки зрозумієш - так відразу отримаєш шанс бути багатим Не зрозумієш -так і будеш до пенсії боротись за справедливість... а потім ще й прийдеться боротись за пенсію бо чиновник пенсійного фонду з твоїх внесків собі виплатив зарплату....
budivelnik написав:Вам для того щоб жити в Державі 2020 року-треба свою ментальність поміняти.. .
Або виїхати в європу і лишити вас в копії сша 1900 р
Я в Європі... Пенсію отримую , доповненнядо пенсії отримую...тобто живу в Україні як не живе в Польщі пересічний польський пенсіонер ( бо мені навіть субсидій не треба на 150м2 , і грошей на електрику для електричних авто....) А от ви в блідій копії США 1900, бо вважаєте що Вам всі винні.... Бандерлог, що заважає відкласти 30% військових , щоб потім отримати додаткову пенсію в 20000/місяць , до військової в 10000 яку отримаєш? Нічого А чого не робиш? Бо перед очима прокурор і ще там хтось? І така в тебе ненависть до прокурорських , що ти вирішив забити на власну пенсію...
Шо тоді так нервують? Міноборони РФ увечері 4 травня опублікувало в соцмережах офіційне повідомлення про те, що «8-9 травня оголошується перемир'я на честь святкування Перемоги...». І погрожує, що «у разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги», ЗС РФ «завдадуть у відповідь масований ракетний удар по центру Києва». «Росія, незважаючи на наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто», - цинічно попереджає російське міноборони. https://www.ostro.org/news/minoborony-r ... go-i555531
Ні, це не я не зрозумів. Неможливо відкрити "комерційну контору", щоб видавати дозволи на будівництво чи виділяти земельні ділянки чи надавати дозвіл на видобуток корисних копалин. Цю "послугу" чиновник повинен надавати за ЗП, яку він отримує від держави, згідно процедури, встановленої державою, а не намагатись продати свою "послугу" - видачу "послуги" в обхід процедури "потрібним людям". Чиновник нічого не продає і не виробляє, щоб щось продавати у своїй конторі.
Той хто відразу лізе вирішувати світові проблеми , як правило помирає бідним під парканом.... 1 Спочатку виріши СВОЇ проблеми шляхом отримання доходу на рівні середнього по Україні - і цим доведи що ти можеш конкурувати з 30% найуспішніших Українців. Повір , тут тобі нафік не потрібні зустріч з чиновниками , бо середній по україні це настільки мало , що ти не цікавиш ЖОДНОГО чиновника бо на їх думку ти люмпен 2 Пройшовши крок 1 , підніми свій дохід до рівня 5*середню по Україні... на цьому рівні тобі прийдеться стикнутись з начальником районної податкової і мілкими клєрками в міськ раді ( якими як правило є твої однокласники або однокланиці з дружинами)...
От тільки пройшовши перших ДВА кроки , тобі реально почнуть докучати різні там дурні закони, але так як в тебе вже буде якийсь ресурс то ти даш собі з ними раду.
ПС якщо не пройдеш цих два кроки , то щоб ти не писав(чи думав) ти як був ніким так ніким і залитшишся і нікого ТВОЯ думка цікавити не буде , бо завжди зявиться питання Чого ж ти такий бідний? і в того в кого це питання зявитьс-автоматично прийде відповідь у вигляді ТМ(с) Народна Мудрість Чого бідний-бо Дурний Чого Дурний- бо бідний..
Ти ж розумієш , що народ це сказав, а те що народ каже протягом столітть -має свій РОЗУМ.
ПС лікбез про чиновника Один чиновник популість прийняв Закон згідно якого КОЖЕН мешканець міста МАЄ право отримати 12 соток землі в місті, а кожен мешканець України може приватизувати 2 га землі.... Ти знаєш хоч одне місто де ВСІ мешканці цього міста зможуть використати своє конституційне право? або де знайти в Україні 80 млн індентичних га землі щоб кожен українець міг їх приватизувати? Не знаєш , отже ЧИНОВНИК який прийме рішення НЕ В ТВОЮ користь але на користь ІНШОГО ГРОМАДЯНИНА України - з тволєї точки зору корупціонер.... А тепер варіант без чоновника Комерційна контора, яка на аукціоні продає землю кому хоче і де хоче... при умові що 95-97% ціни аукціону йдуть в Державний Бюджет.. Так, тут ти також не отримаєш 12 соток на Хрещатику , або 2 га десь в Черкаській ... але хоч претензій в тебе не буде....
