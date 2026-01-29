Додано: Пон 04 тра, 2026 20:47

Почему Путин "попросил" Трампа о перемирии на 9 Мая?



В 2025-м году Путин проводил юбилейный парад, на котором присутствовал Си Цзиньпин.



Срыв того парада стал бы для Путина настоящей геополитической катастрофой.



Нынешний парад проводится без участия техники и количество гостей намного меньше.



Тем не менее, Путин впервые "почти" публично обращается к Трампу с просьбой о перемирии на "один день" и нарочито игнорирует при этом Зеленского.



И это зная о "непростых" отношениях Зеленского и Трампа.



Может создаться впечатление, что "удар дронами по параду" станет для РФ частью формулы для старта нового эскалационного этапа войны.



Парад - как точка выхода на очередной уровень эскалации.



Российская пропаганда уже начинает раскручивать формат в стиле "парада 07 ноября 1941 года".



Напомню, тот парад по случаю годовщины Октябрьской революции стал ключевым идеологическим фактором для раскачки советского общества и перехода оного в формат Большой войны.



Тот парад оказал существенное влияние на дальнейший ход боевых действий.



Примерно тоже самое в части новой пропагандистской парадигмы РФ может произойти и сейчас.



Не удивлюсь, если скоро появится и приказ Путина продолжать парад "не смотря на удары дронов".



Приказ о продолжении парада даже в случае налета немецкой авиации отдал в 1941 году Сталин.



В Украине удар по параду в Москве отвлечет внимание общества от обсуждения печально известных "пленок" и коррупционного скандала в секторе ОПК.



Аргумент тут будет примерно следующий: "коррупция - это норм, если она позволяет наносить удары по параду в Москве".



Как видим, пазл с парадом складывается.



А вот отсутствие ударов по параду в Москве будет означать, что перехода на новый этап эскалации войны пока не будет и переговорная команда Трампа еще в игре, а Вашингтон сохранил влияние на Киев.



Скоро узнаем.