ЛАД написав:Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.
Ви все ще вірите в адіннарот? Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.
а самому поцікавитись де вчився сирський?) Чи загуглити російських і укранських генералів? Ви не вірите в існування сєпарів?) Це з польщі адіннарот брєд. А в харкові ситуація трохи інша, та і навіть в запоріжській області тих що на стороні росії значне число.
ЛАД написав:Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.
Ви все ще вірите в адіннарот? Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.
а самому поцікавитись де вчився сирський?)
Та я знаю де навчався Сирський, ви ще скажіть шо в одних й тіх самих НЗ, що й герасимов.
В мене були росіяни полковники, що вчились і лишились тут і воювали проти росії, і українці і шо вчились там. Один полковник даж пянствував коняк по поводу, що в його однокашника російського генерала сина вбили на запоріжжі. Да, більшість командування зараз молоді 40річні, а ті полковники не перші скрипки, но вони в армії. Щодо солдат то там віковий розподіл ще більш зміщений в сторону ссср ніж серед вищих офіцерів.
Water написав:Липецька авіашкола (1925–1933) Секретний центр підготовки німецьких військових льотчиків у СРСР.
Гайнц Гудеріан відвідував Казань як інспектор, знайомився з роботою школи.
порівняння не коректне. Німецькі генерали не воювали за ссср
Це ЛАД вам наспівує?
Комуністи, соціалісти, євреї та інші противники Гітлера, які втекли до СРСР у 1930‑х. Вони служили в Червоній армії як: перекладачі; пропагандисти (листівки, радіо); інструктори; інколи — бійці в стройових частинах. Найвідоміший приклад — Віллі Бредель, письменник і комуніст, який працював у радянських військових структурах.
До депортації 1941 року багато радянських німців служили в РСЧА. Після початку війни їх переважно вивели з бойових частин, але частина все ж воювала на фронті.
UPD: Гадаю ви знаєте хто такий Власов. Ще: Федір Трухін — генерал-майор, став начальником штабу РОА. Владимир Малышкин — генерал-майор, працював у пропагандистських структурах РОА. Григорій Жиленков — генерал-майор, також перейшов на бік німців.
Востаннє редагувалось Water в Пон 04 тра, 2026 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:більшість командування зараз молоді 40річні
Про що й мова. Ви ще кдб згадайте. Сєпарів вистачає. Питання чому? Хочуть пенсію більшу, звісно вік цих людей- молодість срср.
ні, вони вважають себе імперськими росіянами. Не всі сєпари підстаркуваті. Є і молодьож. Я вам більше скажу і прапори рф в хатах зустрічав і навіть комуністичні божниці, в клубах статуї лєніна, агітки часів космоса. І це не донбас це центральна Україна.
Letusrock написав:---------------------------- ЛАД Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ. ---------------------------- тобто ви думаєте що в лютому чи весною 2022 в РФ небуло можливості і ракет спробувати ліквідувати українську владу, і замість цього вони вирішили що шлях до перемоги це обстрілювати цивільні помешкання пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута?
Вони пробували. Не вийшло.
Не правда. 24 лютого 2022 року сім'я Зеленських ночувала в своєму маєтку. Їх можна було знищити 1 ракетою. ОДНІЄЮ! Це факт. Очевидно путін вважав що це робити недоцільно.
У вас преувеличенные представления о точности российских ракет. И, возможно, он им был нужен, чтобы подписать "условия мира", чтобы всё было "законно".