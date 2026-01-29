Banderlog написав:
Правильно.
Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти?
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:09
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:11
А де тоді результати ? )
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:37
Удари по параду збільшать бажання воювати...
гра в демокраиію завершилась.
щодо кроликів з капелюха все залежить від методів доставання.
Їх там в капелюсі іще багато.
Репресивний апарат працює самодостаточно, головне платити і давати владу.
Для прикладу, рабів з африки до кораблів гнали призначаючи погоничів з числа рабів. При посадці на корабль батоги забирались і погонич повертався в загальну масу.
Ви просто не розумієте як можно воювати ухилянтами) но армія це механізм примусу
Військових цього спеціально вчуть)
Нормально все буде з умовним "шаманом", в штурм його не пошлеш але засунути на позицію і маринувати 2 місяці можно без значних зусиль.
Ви так і не читали, що таке війна на виснаження...
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:39
яких тобі результатів бракує?
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:49
Цього мало?
Ну ЯЗ путін не застосує бо його просто вб'ють.
А мобілізація? Якщо пу мобілізує 2-3 мільйони то що буде робити Україна? Напевно здаватись. Чи може він це зробити? Думаю може. Не бачу жодних проблем.
Тому я вважаю мобілізація - фактично останній, але дуже серйозний аргумент(по-Трамповськи "карта") путіна.
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:50
ось так проганяють з влади людей, які роблять антисоціальні реформи.
Додано: Вів 05 тра, 2026 16:52
Додано: Вів 05 тра, 2026 17:04
Давай на цифрах
1 Ні власнику АТБ ні власнику кіоска, ні власнику КВАРТИРИ -Держава НІЧОГО не повертає.
От нема такого закону ( за виключенням після оцінки... може 10% повернуть)
2 Якщо в тебе зряплата мінімальна і ти в рік платиш 40 000 грн податків, то ясно що тобі краще падати на коліна перед державою , щоб та зібрала з навколишніх 10 млн і скомпенсувала тобі 1 млн....
По іншому не буде
А от якщо ти можеш заробити 100 000 з яких маєш сплатити 40 000 податків- от тут вже в тебе відразу виникне бажання отримати звільнення від податків щоб за себе самостійно подбати і не оплачувати роботу чиновників/депутатів/міністрів/мерів... які з простих громадян будуть тобі збирати....
...........
Молодець ... 5..
От тільки тобі ще за совка ОБІЦЯЛИ щорічний відпочинок за який профсоюз мав заплатити 90% вартості а ти доплачував 10%....
Профвнески - здавали всі.... а от путівки
10% отримували в сезон і в хороший санаторій
60% отримували в несезон і в те що нікому не треба
30% не отримували нічого , хоча й сплачували профвнески на рівні з усіма..
Ось це і є яскравий приклад роботи Держави...
Чиновник не може бути потрібним там де нічого ділити..
Тому як тільки чиновник приходить в кабінет , відразу генерує постанову/закон/вказівку з допомогою якої обмежує ЩОСЬ...
Наприклад
Зараз в Країні є 100 мазераті, 1000 майбахів,10 000 ауді, 100 000 опелів, 1 млн таврій, 10 млн велосипедів..
І хоча проста людина й возбкухає проти власника мазераті... але так чи інакше вона розуміє різницю у вартості...
А як було в совку
1000 чайок, 10 000 волг, 100 000 жигулів, 300 000 москвичів,500 000 запорожців...
І чиновник вирішував кому на яку машину можна стати в чергу.....
Ясно що відразу той кому навіть велосипеда не дісталось , починав бухтіти про корупцію , а так як таких бухтящих завжди була більшість , то чиновники й вигравали будь-які вибори обіцяючи кисейні берега і перемогу над корупцією....
