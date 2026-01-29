Додано: Вів 05 тра, 2026 17:04

ЛАД написав: budivelnik написав:

І що

Послухаєш відповідь -і тоді повертайся..... .........І щоНу поспілкуйся з власником простого розбомбленого магазину в Харкові і спитай що йому краще...Щоб йому дали 0,5-1 млн грн компенсації за розбомблене і після того наклали 80% податків на бізнес..Чи просто відмінили б податки на якийсь час..Послухаєш відповідь -і тоді повертайся..... Смотря какой власник.

Владелец разбитого дома/квартиры тоже на ваше предложение уменьшить ему налоги с тем, чтобы он сам заработал себе на новую, посмотрит на вас несколько странно. Смотря какой власник.Если это владелец АТБ, у которого этот магазин был один из многих, то он, конечно, предпочтёт уменьшение налогов. А если у человека это был единственный магазин, который он купил/построил в результате 10-20 лет труда, и у него нет золотого унитаза, который он мог бы продать, чтобы построить новый магазин, то, подозреваю, ответ будет другой.Владелец разбитого дома/квартиры тоже на ваше предложение уменьшить ему налоги с тем, чтобы он сам заработал себе на новую, посмотрит на вас несколько странно.

ЛАД написав: budivelnik написав: І останнє

і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати... І останнєНу є в Харкові 350 000 000 соток землі (ВСЬОГО, разом з будинками/парками/дорогами/річкою...) Чи може чиновник забезпечити конституційне право кожному харківянину надати 12 соток для приватизації ?Не можеАле ж комусь надасть...Тоді по якому критерію обирати цього КОГОСЬ ?по національному?гендерному?довжині пеніса?по якому-щоб всі були задоволені....І по якому критерію обирати черговість ... тобто хто перший буде обирати з усієї території, а хто останній з тих обїдків що залишились?....І як врахувати що щороку в Харкові народжувалось десь 15 000 дітей? , скільки зарезервувати (на скільки років народження)т ?і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати... Есть очень простое решение - не надо/нельзя принимать популистические законы, которые невозможно выполнить. То, что этот закон обычная глупость было понятно ещё в момент принятия. Зачем его приняли, могу высказать предположения, но не буду. Есть очень простое решение - не надо/нельзя принимать популистические законы, которые невозможно выполнить. То, что этот закон обычная глупость было понятно ещё в момент принятия. Зачем его приняли, могу высказать предположения, но не буду.

Давай на цифрах1 Ні власнику АТБ ні власнику кіоска, ні власнику КВАРТИРИ -Держава НІЧОГО не повертає.От нема такого закону ( за виключенням після оцінки... може 10% повернуть)2 Якщо в тебе зряплата мінімальна і ти в рік платиш 40 000 грн податків, то ясно що тобі краще падати на коліна перед державою , щоб та зібрала з навколишніх 10 млн і скомпенсувала тобі 1 млн....По іншому не будеА от якщо ти можеш заробити 100 000 з яких маєш сплатити 40 000 податків- от тут вже в тебе відразу виникне бажання отримати звільнення від податків щоб за себе самостійно подбати і не оплачувати роботу чиновників/депутатів/міністрів/мерів... які з простих громадян будуть тобі збирати...............Молодець ... 5..От тільки тобі ще за совка ОБІЦЯЛИ щорічний відпочинок за який профсоюз мав заплатити 90% вартості а ти доплачував 10%....Профвнески - здавали всі.... а от путівки10% отримували в сезон і в хороший санаторій60% отримували в несезон і в те що нікому не треба30% не отримували нічого , хоча й сплачували профвнески на рівні з усіма..Ось це і є яскравий приклад роботи Держави...Чиновник не може бути потрібним там де нічого ділити..Тому як тільки чиновник приходить в кабінет , відразу генерує постанову/закон/вказівку з допомогою якої обмежує ЩОСЬ...НаприкладЗараз в Країні є 100 мазераті, 1000 майбахів,10 000 ауді, 100 000 опелів, 1 млн таврій, 10 млн велосипедів..І хоча проста людина й возбкухає проти власника мазераті... але так чи інакше вона розуміє різницю у вартості...А як було в совку1000 чайок, 10 000 волг, 100 000 жигулів, 300 000 москвичів,500 000 запорожців...І чиновник вирішував кому на яку машину можна стати в чергу.....Ясно що відразу той кому навіть велосипеда не дісталось , починав бухтіти про корупцію , а так як таких бухтящих завжди була більшість , то чиновники й вигравали будь-які вибори обіцяючи кисейні берега і перемогу над корупцією....