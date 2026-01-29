Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:09

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Почему Путин "попросил" Трампа о перемирии на 9 Мая?
...
Скоро узнаем.

Як на мене, попахує ... В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.

Правильно.
Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти?

Якщо ...
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:11

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

а в путіна є така можливість - набирати людей? бо нестача вже давно, а мобілізацію ніяк не об'являть. й найманців вже не вистачає, й грошей на найманців...
в путіна є така можливість. Бусифікацію він ще не проводив. А в нас вона з 23.
Нема в нього нестачі, армія рф задіяна на україні постійно зростає.

А де тоді результати ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:37

  sashaqbl написав:І в репресивний апарат теж не вірю. Значну частину боєздатного мяса вони вибрали. Не бусиками, але іншим способом.....

В РФ такої більшості вже не має. І наші удари по параду, якщо будуть - ще знизять її.

Удари по параду збільшать бажання воювати...
гра в демокраиію завершилась.
щодо кроликів з капелюха все залежить від методів доставання. :lol:
Їх там в капелюсі іще багато.
Репресивний апарат працює самодостаточно, головне платити і давати владу.
Для прикладу, рабів з африки до кораблів гнали призначаючи погоничів з числа рабів. При посадці на корабль батоги забирались і погонич повертався в загальну масу. :lol:
Ви просто не розумієте як можно воювати ухилянтами) но армія це механізм примусу
Військових цього спеціально вчуть)
Нормально все буде з умовним "шаманом", в штурм його не пошлеш але засунути на позицію і маринувати 2 місяці можно без значних зусиль.
Ви так і не читали, що таке війна на виснаження...
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:39

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:

а в путіна є така можливість - набирати людей? бо нестача вже давно, а мобілізацію ніяк не об'являть. й найманців вже не вистачає, й грошей на найманців...
в путіна є така можливість. Бусифікацію він ще не проводив. А в нас вона з 23.
Нема в нього нестачі, армія рф задіяна на україні постійно зростає.

А де тоді результати ? )
яких тобі результатів бракує?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:49

  sashaqbl написав:Як на мене, попахує ... В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.

Цього мало?
Ну ЯЗ путін не застосує бо його просто вб'ють.
А мобілізація? Якщо пу мобілізує 2-3 мільйони то що буде робити Україна? Напевно здаватись. Чи може він це зробити? Думаю може. Не бачу жодних проблем.
Тому я вважаю мобілізація - фактично останній, але дуже серйозний аргумент(по-Трамповськи "карта") путіна.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ось так проганяють з влади людей, які роблять антисоціальні реформи.
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate ... ta-3755707
Боложана звинуватили у знищенні економіки, скасуванні пільг для деяких категорій населення, зубожінні населення та продажу держактивів.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:в путіна є така можливість. Бусифікацію він ще не проводив. А в нас вона з 23.
Нема в нього нестачі, армія рф задіяна на україні постійно зростає.

А де тоді результати ? )
яких тобі результатів бракує?

То розкажи про результати РФ )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
І що
Ну поспілкуйся з власником простого розбомбленого магазину в Харкові і спитай що йому краще...
Щоб йому дали 0,5-1 млн грн компенсації за розбомблене і після того наклали 80% податків на бізнес..
Чи просто відмінили б податки на якийсь час..
Послухаєш відповідь -і тоді повертайся.....
Смотря какой власник.
Если это владелец АТБ, у которого этот магазин был один из многих, то он, конечно, предпочтёт уменьшение налогов. А если у человека это был единственный магазин, который он купил/построил в результате 10-20 лет труда, и у него нет золотого унитаза, который он мог бы продать, чтобы построить новый магазин, то, подозреваю, ответ будет другой.

Владелец разбитого дома/квартиры тоже на ваше предложение уменьшить ему налоги с тем, чтобы он сам заработал себе на новую, посмотрит на вас несколько странно.
Давай на цифрах
1 Ні власнику АТБ ні власнику кіоска, ні власнику КВАРТИРИ -Держава НІЧОГО не повертає.
От нема такого закону ( за виключенням після оцінки... може 10% повернуть)
2 Якщо в тебе зряплата мінімальна і ти в рік платиш 40 000 грн податків, то ясно що тобі краще падати на коліна перед державою , щоб та зібрала з навколишніх 10 млн і скомпенсувала тобі 1 млн....
По іншому не буде
А от якщо ти можеш заробити 100 000 з яких маєш сплатити 40 000 податків- от тут вже в тебе відразу виникне бажання отримати звільнення від податків щоб за себе самостійно подбати і не оплачувати роботу чиновників/депутатів/міністрів/мерів... які з простих громадян будуть тобі збирати....

...........
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:І останнє
Ну є в Харкові 350 000 000 соток землі (ВСЬОГО, разом з будинками/парками/дорогами/річкою...) Чи може чиновник забезпечити конституційне право кожному харківянину надати 12 соток для приватизації ?
Не може
Але ж комусь надасть...
Тоді по якому критерію обирати цього КОГОСЬ ?
по національному?
гендерному?
довжині пеніса?
по якому-щоб всі були задоволені....
І по якому критерію обирати черговість ... тобто хто перший буде обирати з усієї території, а хто останній з тих обїдків що залишились?....
І як врахувати що щороку в Харкові народжувалось десь 15 000 дітей? , скільки зарезервувати (на скільки років народження)т ?
і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати...
Есть очень простое решение - не надо/нельзя принимать популистические законы, которые невозможно выполнить. То, что этот закон обычная глупость было понятно ещё в момент принятия. Зачем его приняли, могу высказать предположения, но не буду.
Молодець ... 5..
От тільки тобі ще за совка ОБІЦЯЛИ щорічний відпочинок за який профсоюз мав заплатити 90% вартості а ти доплачував 10%....
Профвнески - здавали всі.... а от путівки
10% отримували в сезон і в хороший санаторій
60% отримували в несезон і в те що нікому не треба
30% не отримували нічого , хоча й сплачували профвнески на рівні з усіма..
Ось це і є яскравий приклад роботи Держави...
Чиновник не може бути потрібним там де нічого ділити..
Тому як тільки чиновник приходить в кабінет , відразу генерує постанову/закон/вказівку з допомогою якої обмежує ЩОСЬ...
Наприклад
Зараз в Країні є 100 мазераті, 1000 майбахів,10 000 ауді, 100 000 опелів, 1 млн таврій, 10 млн велосипедів..
І хоча проста людина й возбкухає проти власника мазераті... але так чи інакше вона розуміє різницю у вартості...
А як було в совку
1000 чайок, 10 000 волг, 100 000 жигулів, 300 000 москвичів,500 000 запорожців...
І чиновник вирішував кому на яку машину можна стати в чергу.....
Ясно що відразу той кому навіть велосипеда не дісталось , починав бухтіти про корупцію , а так як таких бухтящих завжди була більшість , то чиновники й вигравали будь-які вибори обіцяючи кисейні берега і перемогу над корупцією....
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:05

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:не вірю це хороше слово не вірю в шо ? В репресивний апарат рф? Вважаєте Україна може при в 5 раз меншому ресурсі дозволити собі бусифікацію, що забезпечує підвоз 1 до 1,2 з москалями на проміжку 3 роки а вони значить надірвуться?

Розвідданих не маю на жаль.
І в репресивний апарат теж не вірю. Значну частину боєздатного мяса вони вибрали. Не бусиками, але іншим способом. Зрештою, витягуй кроликів лівою рукою з клітки чи правою - результат один - їх там стає менше.
А те, що лишилося - то воно теж не хоче воювати. Як шаман не хоче чи летюсрок. Надірвуться.
Репресивний апарат працює тільки в умовах підтримки репресій. В нас можна ставитися до ТЦК по різному, але є більшість, яка вважає, що мобілізаці в умовах війни необхідна.
В РФ такої більшості вже не має. І наші удари по параду, якщо будуть - ще знизять її.

По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна.
Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?
В Україні було щось подібне в 2022 і нічого, ніяких проблем. Фактично в РФ мобілізації ще не було, трішки в 2022 і все.
*питання навчання і забезпечення 2-3 мільйонів обговорювати не будемо, це звичайно проблема, але все-таки другорядна.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:06

  pesikot написав:То розкажи про результати РФ )

Спочатку ти розкажи про результати України щоб зрозуміти чим ти міряти зібрався відсутність результату.
Яка там в нас стратегічна ціль війни ? Вступ в нато? :lol:
Banderlog
Схожі теми
