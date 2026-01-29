Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Ти знаєш як складно запустити щось цікаве та інноваційне? У будь-який цікавий бізнес миттєво захоче влізти якийсь депутат чи прокурор чи головний поліцейський міста.
А який з цікавих іноваційних бізнесів ти пробував влізти?
Або ще простіше
Які з бізнесів крім продажу насіння на базарі-ти створив і втримав працюючими більше року?
Бо в мої таксі/магазини/оренди - не лізе жоден чиновник чи прокурор... просто там настільки малий прибуток і настільки великі обєми праці що їм це не цікаво...
Але з цим МАЛИМ прибутком і ВЕЛИКИМИ обємами праці я заявляю що обігнав 95% населення...
То що ти створив з прибутком хоча б 1000 доларів в місяць і тобі не дали розвиватись далі чиновники?
budivelnik
Повідомлень: 28659
З нами з: 15.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 3038 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?
1 Особисто пуйло 4 млн повісток не розішлє , значить ОБОВЯЗОК розіслати повісти буде покроково спускатись вниз, де на кожному кроці з списків населення будуть зникати родичі/потрібні люди/знайомі потрібних людей/ті хто оплатив.....
Таким чином цих 4 млн так званих повісток дійдуть в села Бурятії де по списку є 4 млн майбутніх призивників. а по факту 2 млн з них вже на фронті
2 Крім всього іншого , відстань між селами в росії -більше 100км по напрямкам і без доріг.... Ну принесе почтальон ворох повісток в село , а там далі наступне
Почтальону з участковим проломають голову і розійдуться (перед тим згодувавши трупи рибі)

Тому оця фантазія що один може відправити 4 млн......

Він вже пятий рік ледве назбирав 2 і то ЗА ДУЖЕ ВЕЛИКІ ГРОШІ
А без грошей... йому швидко пояснять куди він має йти.
І останнє
Так, є містечка, де ніби й кількість населення нормальні і концентрація силовиків....
Але як правило в цих містечках є містоутворююче підприємство як правило ВПК , тому машин і так мало , і я подивлюсь як начальник фсб містечка спробує переконати директора підприємства щоб той віддав своїх працівників...
budivelnik
Повідомлень: 28659
З нами з: 15.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 3038 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:18

  Xenon написав:
❗️Нардепи вже хочуть обнулити абсолютно всі довідки про інвалідність, крім тих, хто з 2014 року воювали і отримали поранення та інвалідність

Нардеп Нагорняк наголосив, що 98% цих довідок — куплені. Він пропонує, щоб ті, хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби в ЗСУ та виїжджати з України — платили «у білу».

З приводу справедливості питання, він зазначив, що все одно ті, хто має гроші, «вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше…. На Печерську чомусь ТЦК немає, а в інших мікрорайонах Києва вони є».



В неї на 50% не достовірна інформація.
1й пункт - дійсно на машинах за 100к в усіх відстрочки. Дуже добре видно як всякі блохери не воюють. Навіть в бідніших куплені інвалідності, і навіть якщо вона дійсно є, потрібно платити і всеодно це не так просто.
2й пункт - на печерську Є ТЦК, інформація від недавно убігающого хлопця. Його там дійсно не було до цього року, цим і вабила аренда житала в даному місці.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 481
З нами з: 21.11.19
Подякував: 274 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:22

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:Послуги, конечно, будут расти, но согласен - основа экономики это всё же материальное производство.


Що таке "основа економіки"?

Верніться на 40 - 50 років, згадайте діамат.

Натякніть, будь ласка, шо ви маєте на увазі і до чого тут діамат.
Бо дуже складно, не второпаю.


Виробництво і споживання це класика діамату.
Вони не існують один без іншого. Але щось є основою.
100 років назад основою економіки було виробництво, зараз, - споживання.
vt313
 
Повідомлень: 566
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:24

на виснаження

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Як на мене, попахує ... В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.

Цього мало?
Ну ЯЗ путін не застосує бо його просто вб'ють.
А мобілізація? Якщо пу мобілізує 2-3 мільйони то що буде робити Україна? Напевно здаватись. Чи може він це зробити? Думаю може. Не бачу жодних проблем.
Тому я вважаю мобілізація - фактично останній, але дуже серйозний аргумент(по-Трамповськи "карта") путіна.

а для чого робити вжухххх, якщо потихеньку кілометр за кілометром ... на виснаження
flyman
Повідомлень: 42897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:36

  flyman написав:а для чого робити вжухххх, якщо потихеньку кілометр за кілометром ... на виснаження

Так не виходить. І це очевидно.
До того ж, в війні дронів москалі програють.
vt313
 
Повідомлень: 566
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:37

  budivelnik написав:

Він вже пятий рік ледве назбирав 2 і то ЗА ДУЖЕ ВЕЛИКІ ГРОШІ
А без грошей... йому швидко пояснять куди він має йти.
.

Ну в Україні якось справляються з мобілізацією без грошей? І потужному не пояснюють куди йти? Є в рф такі ситуації?

Жінки атакували бус ТЦК, після чого троє мобілізованих чоловіків втекли — в Одеському ТЦК стверджують, що напад був спланований заздалегідь.
У відомстві додають, що бус був заблокований авто і не міг виїхати — вони розбили вікна і задули салон газом.
Banderlog
Повідомлень: 5148
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:39

  vt313 написав:
  flyman написав:а для чого робити вжухххх, якщо потихеньку кілометр за кілометром ... на виснаження

Так не виходить. І це очевидно.
До того ж, в війні дронів москалі програють.

:lol: по чім видно що програють в війні дронів?
Banderlog
Повідомлень: 5148
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:49

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  flyman написав:а для чого робити вжухххх, якщо потихеньку кілометр за кілометром ... на виснаження

Так не виходить. І це очевидно.
До того ж, в війні дронів москалі програють.

:lol: по чім видно що програють в війні дронів?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B7_2022)#2026

В 2026 р.
Загалом маємо тенденцію коли багато днів поспіль кількість запущених DeepStrike БпЛА з нашого боку переважає кількість БпЛА запущених противником
vt313
 
Повідомлень: 566
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 17:54

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:-----------------------------
ЛАД
Послуги, конечно, будут расти, но согласен - основа экономики это всё же материальное производство.
-----------------------------
Що таке "основа економіки"?

Верніться на 40 - 50 років, згадайте діамат.

Натякніть, будь ласка, шо ви маєте на увазі і до чого тут діамат.
Бо дуже складно, не второпаю.

Виробництво і споживання це класика діамату.
Вони не існують один без іншого. Але щось є основою.
100 років назад основою економіки було виробництво, зараз, - споживання.
Вы немного путаете.
Это не диамат, а истмат. :)
А по сути, производство как и было первичным, так и осталось.
Точно так же как материя была и остаётся первичной, а сознание - вторично (продукт материи). Если оставаться на позициях материализма.
Конечно, никто не запрещает вам придерживаться идеалистических воззрений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2026 17:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 40067
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
