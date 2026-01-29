АндрейМ написав:Ти знаєш як складно запустити щось цікаве та інноваційне? У будь-який цікавий бізнес миттєво захоче влізти якийсь депутат чи прокурор чи головний поліцейський міста.
А який з цікавих іноваційних бізнесів ти пробував влізти? Або ще простіше Які з бізнесів крім продажу насіння на базарі-ти створив і втримав працюючими більше року? Бо в мої таксі/магазини/оренди - не лізе жоден чиновник чи прокурор... просто там настільки малий прибуток і настільки великі обєми праці що їм це не цікаво... Але з цим МАЛИМ прибутком і ВЕЛИКИМИ обємами праці я заявляю що обігнав 95% населення... То що ти створив з прибутком хоча б 1000 доларів в місяць і тобі не дали розвиватись далі чиновники?
andrijk777 написав:Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?
1 Особисто пуйло 4 млн повісток не розішлє , значить ОБОВЯЗОК розіслати повісти буде покроково спускатись вниз, де на кожному кроці з списків населення будуть зникати родичі/потрібні люди/знайомі потрібних людей/ті хто оплатив..... Таким чином цих 4 млн так званих повісток дійдуть в села Бурятії де по списку є 4 млн майбутніх призивників. а по факту 2 млн з них вже на фронті 2 Крім всього іншого , відстань між селами в росії -більше 100км по напрямкам і без доріг.... Ну принесе почтальон ворох повісток в село , а там далі наступне Почтальону з участковим проломають голову і розійдуться (перед тим згодувавши трупи рибі)
Тому оця фантазія що один може відправити 4 млн......
Він вже пятий рік ледве назбирав 2 і то ЗА ДУЖЕ ВЕЛИКІ ГРОШІ А без грошей... йому швидко пояснять куди він має йти. І останнє Так, є містечка, де ніби й кількість населення нормальні і концентрація силовиків.... Але як правило в цих містечках є містоутворююче підприємство як правило ВПК , тому машин і так мало , і я подивлюсь як начальник фсб містечка спробує переконати директора підприємства щоб той віддав своїх працівників...
❗️Нардепи вже хочуть обнулити абсолютно всі довідки про інвалідність, крім тих, хто з 2014 року воювали і отримали поранення та інвалідність
Нардеп Нагорняк наголосив, що 98% цих довідок — куплені. Він пропонує, щоб ті, хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби в ЗСУ та виїжджати з України — платили «у білу».
З приводу справедливості питання, він зазначив, що все одно ті, хто має гроші, «вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше…. На Печерську чомусь ТЦК немає, а в інших мікрорайонах Києва вони є».
В неї на 50% не достовірна інформація. 1й пункт - дійсно на машинах за 100к в усіх відстрочки. Дуже добре видно як всякі блохери не воюють. Навіть в бідніших куплені інвалідності, і навіть якщо вона дійсно є, потрібно платити і всеодно це не так просто. 2й пункт - на печерську Є ТЦК, інформація від недавно убігающого хлопця. Його там дійсно не було до цього року, цим і вабила аренда житала в даному місці.
sashaqbl написав:Як на мене, попахує ... В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.
Цього мало? Ну ЯЗ путін не застосує бо його просто вб'ють. А мобілізація? Якщо пу мобілізує 2-3 мільйони то що буде робити Україна? Напевно здаватись. Чи може він це зробити? Думаю може. Не бачу жодних проблем. Тому я вважаю мобілізація - фактично останній, але дуже серйозний аргумент(по-Трамповськи "карта") путіна.
а для чого робити вжухххх, якщо потихеньку кілометр за кілометром ... на виснаження
Він вже пятий рік ледве назбирав 2 і то ЗА ДУЖЕ ВЕЛИКІ ГРОШІ А без грошей... йому швидко пояснять куди він має йти. .
Ну в Україні якось справляються з мобілізацією без грошей? І потужному не пояснюють куди йти? Є в рф такі ситуації?
Жінки атакували бус ТЦК, після чого троє мобілізованих чоловіків втекли — в Одеському ТЦК стверджують, що напад був спланований заздалегідь. У відомстві додають, що бус був заблокований авто і не міг виїхати — вони розбили вікна і задули салон газом.
vt313 написав:----------------------------- ЛАД Послуги, конечно, будут расти, но согласен - основа экономики это всё же материальное производство. ----------------------------- Що таке "основа економіки"?
Верніться на 40 - 50 років, згадайте діамат.
Натякніть, будь ласка, шо ви маєте на увазі і до чого тут діамат. Бо дуже складно, не второпаю.
Виробництво і споживання це класика діамату. Вони не існують один без іншого. Але щось є основою. 100 років назад основою економіки було виробництво, зараз, - споживання.
Вы немного путаете. Это не диамат, а истмат. А по сути, производство как и было первичным, так и осталось. Точно так же как материя была и остаётся первичной, а сознание - вторично (продукт материи). Если оставаться на позициях материализма. Конечно, никто не запрещает вам придерживаться идеалистических воззрений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2026 17:55, всього редагувалось 1 раз.