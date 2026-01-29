Banderlog написав:Эксперимент с плановой экономикой продолжается в Китае. Понятно, что не на 100 процентов плановой, но с явной примесью.
Я бы сказал, что в Китае проведен удачный эксперимент по отказу от плановой экономики при сохранении коммунистической идеологии. Экономика у них вполне рыночная с определенной долей вмешательства государства, которое существует везде. Дичайшее перепроизводство в жилищном строительстве - ярчайший тому пример.
ЛАД написав:Что касается судьбы человечества, то я не настолько пессимистичен. Надеюсь, что человечество сумеет решить стоящие перед ним проблемы. Но то, что проблемы у наших детей будут серьёзные, не сомневаюсь. Мы оставим им не лучший мир. И думаю, им придётся прийти к ограничению потребностей. За последние 100 с небольшим лет человечество потратило слишком много невозобновляемых ресурсов и понесло и продолжает нести слишком много непроизводительных расходов
Если хватит здоровья... Ресурсы, по сравнению со здоровьем - мелочь. Человечество остановило естественный отбор и вырождается как биологический вид. Нас убивают не шахтеры, а врачи
Banderlog написав:Якщо будуть удари по системах хлорування то веселого мало.
Це вам москалі підказують? Нічого не буде, максимум розлив куба Білизни.
Почитайте об аварии Диканевских очистных сооружениях в Харькове в 1995. Так это было в мирное время и только в одном Харькове.
Та я знаю. Ви ознайомились з причиною аварії? Наскільки я знаю, місто зробило відповідні висновки і замінило насосне обладнання. Тільки до чого тут обстріл москалями "систем хлорування" як написав Banderlog?
чомусь я схильний думати, що відмовились від комуністичної ідеології, але не від плановості.) Окрім того ви виступаєте чомусь тільки проти плановості в виробництві забуваючи, що держава займається ще і сферою послуг- освітою, медициною, перевезеннями, енергетикою, охоронною діяльністю і тд... чи мож і поліцію з тюрмами потрібно зробити приватними і регулювати вигодою власників?)
Banderlog написав: Окрім того ви виступаєте чомусь тільки проти плановості в виробництві забуваючи, що держава займається ще і сферою послуг- освітою, медициною, перевезеннями, енергетикою, охоронною діяльністю і тд... чи мож і поліцію з тюрмами потрібно зробити приватними і регулювати вигодою власників?)
Кто Вам такое сказал? Я вообще не склонен проводить жёсткую границу между производством и услугами. И то, и другое - бизнес. Исключение - только силовые функции государства. В вашем списке это только полиция и тюрьмы, хотя и частные тюрьмы в природе встречаются. В медицине и образовании целесообразна комбинированная система, при которой государство берет на себя социальные услуги для самых бедных. В перевозках и энергетике государству делать нечего. Чем меньше монополий, тем лучше.
Сибарит написав:В перевозках и энергетике государству делать нечего. Чем меньше монополий, тем лучше.
) гес і аес теж віддасте в приватні руки? ) монополії складаються й природнім шляхом, держава повинна їх розвалювати?
Пуркуа бы и не па? Только не все в одни. Правила безопасности при этом должно устанавливать государство. Тут очень важно разделять регулирование и бизнес-интересы. Разваливать ничего не нужно. Нужно создавать условия для возникновения конкуренции.
Понимаю, что идеал недостижим, но идеальное государство - это то, о котором обыватель вообще не вспоминает.