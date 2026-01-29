Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:авда поки щось охочих сюди їхати бангладешців особо не видно, но мало лі?

в Ужгород вже тисячі є.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 10:37

  Shaman написав:
  ЛАД написав: Не было такого "в совку".
"Чайки" да, не продавались, их выпускали очень мало именно как правительственную машину. Всё остальное мог купить кто угодно. По очереди, это правда. И в очереди надо было стоять довольно долго. Но на какую машину стать в очередь, чиновник не определял. И разницу в цене люди понимали не хуже, чем сейчас. А в очереди приходилось стоять долго, т.к., действительно, машин выпускалось мало и задача всеобщей автомобилизации не ставилась. Предпочтение отдавалось развитию общественного транспорта. И, возможно, правильно.

а ще давайте порівняємо зп - скільки 120 руб та вартість машини - скільки 5 т руб, 7, 10? а так ніщо не обмежувало, в яку чергу стояти. задача не ставилася, бо дозволити собі машину при такому співвідношенні цін могли далеко не всі, точніше більшість не могла
Шаман
В лада брехня відразу на старті.....
1 Для того щоб СТАТИ на чергу на КООПЕРАТИВНУ квартиру треба щоб в тебе було менше 12м2 на особу , а щоб стати на чергу на безкоштовну Державну треба щоб було менше 7,8м2 на особу
В залежності від того що це за черга ( були підприємства які будували більше, були які менше ... але все одно мінімум 10-15 років на безкоштовне і мінімім 5-15 років на кооперативне.
2 Черга на автомобіль також була різною і стати в чергу на Волгу... простий мешканець не міг від слова ВЗАГАЛІ ( цюмарку міг купити Гагарін, чи Блохін , чи списану з гаражу райкому голова райкому)
Черга на жигулі - мінімум 5-8 років, і ціна 2 річного жигуля була на 10% дорожчою ніж ціна нового в магазині.
Черга на москвич - мінімум 4-5 років ( був правда час коли 2140 можна було купити без черги , здається 1980-1985 роки ) щось там в них було з якістю проблематичне
Черга на запорожець - мінімум 2-3 роки
Черга на меблі - 2 роки
Черга на побутову техніку(пралка автоматична чи телевізор ) - 0,5-2 роки.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 06 тра, 2026 10:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 10:50

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не надо передёргивать.
Не знаю, во сколько раз меньше получает Ахметов, чем все его работники вместе взятые. Конкретно в случае Ахметова, возможно, и не намного меньше.
Но бедный несчастный Ахметов точно имеет доход в тысячи раз больше, чем большинство его работников по отдельности.
а знаєш, скільки Маск заробляє? а Безос? чи Баффет?
й що ж з ними ЛАД пропонує зробити, з цими клятими капіталістами? чого там ЛАДа вчили з цього приводу? а Атланта ЛАД не читав й читати не збирається :lol:
Я бачу вміння аналізувати таблички -в лада відсутнє...
Глянемо на неї ще раз
Табличка яка показує куди/кому/скільки по таксопарку
Хто__________________________________________Відсоток від загальної суми
Власник автопарку_______________________________________5%
Податкова ( тільки ті суми які платить власник автопарку)_____8%
Ремонтні організації(шини/амортизація.запчастини)___________9%
Виробник авто ( той в кого куплені авто)____________________10%
Обленерго (паливо /електроенергія)_______________________15%
Уклон (за надання замовлення)___________________________20%
Дохід таксистів_________________________________________33%
Всього_______________________________________________100%

Проаналізуйте і дайте відповідь на кілька питань
1 Якщо сума доходу яку отримують наймані в 7 разів вища ніж сума доходу власника - то чи не говорить це про те що НАЙМАНІ також зацікавлені у цьому бізнесі?
2 Що заважає найманим, замість того щоб віддати власнику 15% ( з яких власник віддасть 10% виробникам авто)абсолютні величини - САМОСТІЙНО купити собі автомобіль і замість того щоб розраховуватись з власником автопарку-самостійно вести ту саму діяльність ?
Може те , що тоді їм прийдеться взяти НА СЕБЕ 100% ризику... а так вони нічим не ризикуючи просто продають свою роботу
Чи може те , що власник таксопарку виставляє економічно привабливіші умови оренди авто в порівнянні з умовами лізінгових компаній або банківських кредитів?
3 Чи можна назвати передачу в оренду авто- послугою за яку ті хто отримав авто-сплачують?
Якщо так, то чим послуга від власника який отримує5% - відрізняється від послуги від податкової яка отримує 9%
чи послуги від обленерго яке отримує 15%
чи послуги від уклону який отримує 20%


Тому
Отже
власник-капіталіст конкуруючи з фінансовими групами(банк/лізінг) надає свою послугу і вже самі ПРАЦІВНИКИ мають право прийняти ту чи іншу пропозицію.

Тепер бандерлогу про власність
Чи є твоєю власністю дорога по якій ти ходиш? Ні, але ж ти її використовуєш йдучи на роботу чи на відпочинок----значить зобовязаний захищати
Чи є твоєю власністю дружина і діти ? - Ні, але ж ти їх також повинен захищати...

Так, крісло в обленерго не є твоєю власністю , але на ньому ти отримуєш дохід за працю.... точно так само як Ахметов отримує дохід від обленерго а я від таксопарку.....
І якщо я з Ахметовим отримуємо в 7 разів менше( я точно в 7 разів менше ніж працівники автопарку) - то чи не говорить це про те що моїх 10 працівників таксопарку в СІМ РАЗІВ більше від мене зацікавлені в збереженні автопарку?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 10:58

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:авда поки щось охочих сюди їхати бангладешців особо не видно, но мало лі?
в Ужгород вже тисячі є.
Навіть якщо буде 2-10% від населення......
І що ?
На початок війни росіян було більше ніж 30%... після Війни , перший же перепис покаже падіння росіян до 5%....
Хтось ризикне заявити що заміна росіян на бангладешців-це втрата національності і незалежності?
І останнє
Якщо не дати створювати національні анклави - тоді за рахунок 2 поколінь , тих 10% бангладешців перетворяться в 9% українців...
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І якщо я з Ахметовим отримуємо в 7 разів менше( я точно в 7 разів менше ніж працівники автопарку) - то чи не говорить це про те що моїх 10 працівників таксопарку в СІИ РАЗІВ більше від мене зацікавлені в збереженні автопарку?

ну що за маячня? ще напиши що раби в Міссісіпі повинні були захищати ціною життя свою плантацію, бо там їх годують))
Питання: завтра тобі з Бангладешу випишуть 10 таксистів, вони теж будуть в СІМ разів більше зацікавлені зберігати в окопі твої машини?
  budivelnik написав:Чи є твоєю власністю дружина і діти ? - Ні, але ж ти їх також повинен захищати.
в 21-му столітті захистити можна різними способами. Той що з усіх прасок пропагують для холопів - напевно найменш логічний з точки зору "родинапонадусе"
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:01

ні, мені не важно, хто власник автопарку.
твій касир в магизині не зобовязаний охороняти твій магазин,
хочеш охорони плати охоронцям. Тим більше не зобовязаний охороняти твій магазин покупець.
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:02

  budivelnik написав:Хтось ризикне заявити що заміна росіян на бангладешців-це втрата національності і незалежності?

уже один отримав ножем в шию за "Христос воскрес" і це їх ще не 1% і навіть не 0,01
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:05

  budivelnik написав:На початок війни росіян було більше ніж 30%... після Війни , перший же перепис покаже падіння росіян до 5%...Хтось ризикне заявити що заміна росіян на бангладешців

порівняв х... з пальцем...
Польща та Чехія залучають мігрантів переважно білих словян-християн, Німеччина та Франція залучають алахакбарівців. Відчути різницю можна по кримінальній статистиці, рівню асиміляції та кількості мечетей
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:09

  Banderlog написав:ні, мені не важно, хто власник автопарку.
твій касир в магизині не зобовязаний охороняти твій магазин,
хочеш охорони плати охоронцям. Тим більше не зобовязаний охороняти твій магазин покупець.
Ти точно настільки примітив?
Мій КАСИР(продавець) захищає ТОВАР який продає від шахраїв і злодіїв і несе за товар/гроші матеріальну відповідальність
Мій таксист орендуючи в мене авто (хоч воно й застраховане) несе за нього відповідальність.....
Так само й ти НЕСЕШ відповідальність за країну в якій живеш... хоча при цьому не є власником цієї країни.. ти просто тимчасовий перебувач на цих землях... Але зобовязаний передати ці землі своїм дітям в стані не гіршому ніж прийняв від своїх батьків..
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:09

  budivelnik написав:Черга на побутову техніку(пралка автоматична чи телевізор ) - 0,5-2 роки.

Позволю себе небольшую поправку. Очередь стояла на полуавтоматические стиралки, которые можно было купить за разумные деньги. Вятка-автомат за 400р. в магазинах была, и ее никто не брал.
Телевизоры в магазинах тоже были, но не самые лучшие. Очередь была только на электрон и ещё одну марку, название которой не помню.
