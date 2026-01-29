Сибарит написав: buratinyo написав:
В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.
Конечно же, приветствую попытки объяснить свое видение.
Честно говоря, последняя фраза несколько отбивает желание отвечать, поскольку намекает, что попытки объяснить априори не будут приняты в качестве объяснения.
Поэтому я только ограничусь напоминанием о том, что на парад собрался ехать один из европейских чиновников, не первой величины, но все таки европейский
. Если визит состоится, можно считать, что прикрыться удалось.
Благодарю за мнение.
Сегодня ночь в Харькове была неспокойной. Стрельба различных систем ПВО, взрывы подбитых беспилотников в небе, мопедные звуки шахедов, иногда удаляющихся без последствий.
По видеоотчетам из Татарстана и далее видно, что беспилотники самолетного типа (которые способны долететь туда из Украины) шастают там как у себя дома. После их падения и взрыва, как правило, слышны ни с чем не сравнимые русские маты с лингвистическими особенностями проживающего там местного населения. В возгласах неожиданно слышны нотки презрения к Москве и восхищение украинцами. Какой-то город там погрузился во тьму, причины официально не называются. Непривыкшие еще люди там смешно интересуются - почему нет света, воды и электричества в холодильниках?
Власть их молчит после недавних арестов мэров в соседних городах.
Судя по нанесенным русней тяжелым ударам по Запорожью и другим крупным городам Украины можно констатировать без удивления - кремль вопреки своей официальной риторике пытается продолжать ломать украинский народ, но при этом уже сам начинает истекать кровью в виде нефтяных пожаров. Хотя это кровь пока еще его далеко живущих народов, ранее им покоренных.
Уже, по моему, назрел подходящий момент для нефтяного пожара в Москве. И европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике.