Додано: Сер 06 тра, 2026 11:25

Сибарит написав: buratinyo написав: В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.



Конечно же, приветствую попытки объяснить свое видение. В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.Конечно же, приветствую попытки объяснить свое видение.

Честно говоря, последняя фраза несколько отбивает желание отвечать, поскольку намекает, что попытки объяснить априори не будут приняты в качестве объяснения.



Поэтому я только ограничусь напоминанием о том, что на парад собрался ехать один из европейских чиновников, не первой величины, но все таки европейский. Если визит состоится, можно считать, что прикрыться удалось. Честно говоря, последняя фраза несколько отбивает желание отвечать, поскольку намекает, что попытки объяснить априори не будут приняты в качестве объяснения.Поэтому я только ограничусь напоминанием о том, что на парад собрался ехать один из европейских чиновников, не первой величины,. Если визит состоится, можно считать, что прикрыться удалось.

Благодарю за мнение.Сегодня ночь в Харькове была неспокойной. Стрельба различных систем ПВО, взрывы подбитых беспилотников в небе, мопедные звуки шахедов, иногда удаляющихся без последствий.По видеоотчетам из Татарстана и далее видно, что беспилотники самолетного типа (которые способны долететь туда из Украины) шастают там как у себя дома. После их падения и взрыва, как правило, слышны ни с чем не сравнимые русские маты с лингвистическими особенностями проживающего там местного населения. В возгласах неожиданно слышны нотки презрения к Москве и восхищение украинцами. Какой-то город там погрузился во тьму, причины официально не называются. Непривыкшие еще люди там смешно интересуются - почему нет света, воды и электричества в холодильниках?Власть их молчит после недавних арестов мэров в соседних городах.Судя по нанесенным русней тяжелым ударам по Запорожью и другим крупным городам Украины можно констатировать без удивления - кремль вопреки своей официальной риторике пытается продолжать ломать украинский народ, но при этом уже сам начинает истекать кровью в виде нефтяных пожаров. Хотя это кровь пока еще его далеко живущих народов, ранее им покоренных.Уже, по моему, назрел подходящий момент для нефтяного пожара в Москве. И европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике.