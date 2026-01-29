Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.

Що таке масований удар?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Що таке масований удар?

Звичайний вечір в Україні
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:35

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна.
Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?

Якщо все так просто - то чому досі цього не зробили?

в бюджеті діра, нема коштів на 2-3 млн. конвертів з марками

ще й ропа пірнула м інус 10% d2d
Цены на нефть сейчас очень сильно реагируют на слова Трампа и ответы Тегерана. Всем очень хочется верить в хорошее.
Краткое содержание
- Пакистанский источник: «Мы очень скоро это закроем».
- Цены на нефть резко упали на фоне надежд на прекращение перебоев в поставках.
- Иран требует справедливого и всеобъемлющего соглашения на переговорах, заявил министр иностранных дел Аракчи.
- Трамп заявляет о «значительном прогрессе» в достижении соглашения и приостанавливает сопровождение судов через Ормузский пролив.
- Французский контейнеровоз попал в аварию в проливе, члены экипажа получили ранения.
ИСЛАМАБАД/ВАШИНГТОН/ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая (Reuters) - Соединенные Штаты и Иран близки к соглашению по одностраничному меморандуму о прекращении войны в Персидском заливе , сообщили источник из Пакистана, выступающего посредником, и другой источник, знакомый с ходом посредничества.
В своем утреннем сообщении в социальных сетях президент США Дональд Трамп не предоставил подробностей какого-либо конкретного предложения, но заявил, что война может закончиться, если «Иран согласится выполнить то, о чем было достигнуто соглашение».
Источники подтвердили информацию, первоначально опубликованную американским изданием Axios. Предложенный меморандум из 14 пунктов на одной странице официально положит конец войне , после чего последуют обсуждения по разблокировке судоходства через Ормузский пролив, снятию санкций США с Ирана и согласованию ограничений на ядерную программу Ирана.
...........
В своем утреннем сообщении Трамп заявил: «Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является большим предположением, то уже легендарная «Эпическая ярость» подойдет к концу, и высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу стать ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран».
«Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо масштабнее и интенсивнее, чем раньше», — добавил Трамп.
https://www.reuters.com/world/china/iran-says-it-wants-comprehensive-agreement-with-us-2026-05-06/
Там много, но главное, что никто не знает содержание "14 пунктов". Ни иранских, ни американских. Если через пару дней окажется, что все эти слова о скором мире пустой звук, цены так же быстро взлетят.
Операцию "Проект Свобода" (военно-морскую миссию по возобновлению работы заблокированного пролива) Трамп приостановил, сославшись на прогресс в мирных переговорах. А скорее потому, что миссия не привела к существенному возобновлению движения по водному пути, но спровоцировала новую волну иранских ударов по судам в проливе и по целям в соседних странах.
Наблюдаем дальше.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:53

  Letusrock написав:
"54% назвали більшою загрозою корупцію у владі, 39% - російську агресію"

Інші 46% просто не мають представлення про розмір корупції в Україні.
І навіть не стільки про розмір, як про цинізм цієї корупції, коли наживаться на речах від яких прямо залежить існування України.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 16:00

❗️Україна відхиляє пропозицію росії про перемир'я на День Перемоги, після того, як Москва порушила угоду про припинення вогню з Києвом, – Kyiv Independent з посиланням на українського високопосадовця.

«Ми просто не бачимо сенсу припинення вогню для параду».

https://kyivindependent.com/ukraine-rej ... ceasefire/
