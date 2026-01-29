buratinyo написав:В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.
andrijk777 написав:По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна. Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?
Якщо все так просто - то чому досі цього не зробили?
в бюджеті діра, нема коштів на 2-3 млн. конвертів з марками
ще й ропа пірнула м інус 10% d2d
Цены на нефть сейчас очень сильно реагируют на слова Трампа и ответы Тегерана. Всем очень хочется верить в хорошее.
Краткое содержание - Пакистанский источник: «Мы очень скоро это закроем». - Цены на нефть резко упали на фоне надежд на прекращение перебоев в поставках. - Иран требует справедливого и всеобъемлющего соглашения на переговорах, заявил министр иностранных дел Аракчи. - Трамп заявляет о «значительном прогрессе» в достижении соглашения и приостанавливает сопровождение судов через Ормузский пролив. - Французский контейнеровоз попал в аварию в проливе, члены экипажа получили ранения. ИСЛАМАБАД/ВАШИНГТОН/ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая (Reuters) - Соединенные Штаты и Иран близки к соглашению по одностраничному меморандуму о прекращении войны в Персидском заливе , сообщили источник из Пакистана, выступающего посредником, и другой источник, знакомый с ходом посредничества. В своем утреннем сообщении в социальных сетях президент США Дональд Трамп не предоставил подробностей какого-либо конкретного предложения, но заявил, что война может закончиться, если «Иран согласится выполнить то, о чем было достигнуто соглашение». Источники подтвердили информацию, первоначально опубликованную американским изданием Axios. Предложенный меморандум из 14 пунктов на одной странице официально положит конец войне , после чего последуют обсуждения по разблокировке судоходства через Ормузский пролив, снятию санкций США с Ирана и согласованию ограничений на ядерную программу Ирана. ........... В своем утреннем сообщении Трамп заявил: «Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является большим предположением, то уже легендарная «Эпическая ярость» подойдет к концу, и высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу стать ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран». «Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо масштабнее и интенсивнее, чем раньше», — добавил Трамп.
https://www.reuters.com/world/china/iran-says-it-wants-comprehensive-agreement-with-us-2026-05-06/ Там много, но главное, что никто не знает содержание "14 пунктов". Ни иранских, ни американских. Если через пару дней окажется, что все эти слова о скором мире пустой звук, цены так же быстро взлетят. Операцию "Проект Свобода" (военно-морскую миссию по возобновлению работы заблокированного пролива) Трамп приостановил, сославшись на прогресс в мирных переговорах. А скорее потому, что миссия не привела к существенному возобновлению движения по водному пути, но спровоцировала новую волну иранских ударов по судам в проливе и по целям в соседних странах. Наблюдаем дальше.