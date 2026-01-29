budivelnik написав:.......... Москалі знищували в Харкові українську , але ви цього не бачили , що привело до наступного кроку москалів-вони почали вас бомбити... А якби ви спалили промоскальський рух як це зробили в Одесі... ? Ясно що це не демократично Але дивишся і сотня тисяч вбитих українців були б замінені на сто трупів москалів... Вас би влаштував такий обмін? Мене так. Тому я нічого не маю проти бандитів, які безкровно в 1990 році зробили так, що на протязі наступних 35 років у Львові практично жодного криміналу на національному чи релігійному грунті (до Війни)
Что интересно у будивельника, это не его умные идеи, которые, правда вполне в духе товарища Сталина: "Цель оправдывает средства", "Если враг не сдаётся, его уничтожают" и далее по списку. При этом товарища Сталина, организовавшего голодомор, он почему-то никогда не вспоминает. Зато Ленина, вполне в духе идей будивельника вводившего НЭП, регулярно ругает последними словами. Не буду говорить о моральной стороне дела - вроде как нехорошо для нормального человека радоваться тому, что люди сгорели. Но оставлю это в стороне. Интересно другое - он категорически не хочет видеть, что эти умные идеи не работают. "спалили промоскальський рух в Одесі" и что, Одессу сегодня не бомбят точно так же, как Харьков? В результате бандитской разборки 1990 года во Львове уменьшился криминал? "Закавказська оргзлочинність" чем-то отличалась от "родной" львовской? Принципиально, кто грабит и занимается рэкетом - кавказец или "родной" украинский бандит? Если ограбит или убьёт "родной" украинский бандит, не так обидно будет? Смешно писать прописные истины.
Banderlog написав:Ключевой вопрос, который нужно решить Ирану и США для подписания меморандума о прекращении огня - это вывоз из Ирана обогащенного урана.
Скорее всего, это обсуждалось в Анкоридже в рамках проекта "Большой сделки", которую готовил Трамп.
Этот вариант не подходит Израилю, так как РФ - союзник Ирана. ............
Этот вариант, по-моему, не очень подходит и США. Это заметно укрепит позиции РФ на Ближнем Востоке. А в соответствии с вашей цитатой позиции США на Ближнем Востоке в результате этой войны и так сильно ослабли.
Banderlog написав: ти, мій мудрий приятелю, якось не хочеш зрозуміти, що я не теля, я теж їм мясо. Ми говорим за сферичного "робітника". його візьмуть в іншому місці. А щодо твого таксиста чи продавця на мінімалці... то прибережи лапшу для них..
Складне питання. І куди пішли, наприклад, працівники Азовсталі? Яка в них зараз зарплата?
budivelnik написав:........... Проаналізуйте і дайте відповідь на кілька питань 1 Якщо сума доходу яку отримують наймані в 7 разів вища ніж сума доходу власника - то чи не говорить це про те що НАЙМАНІ також зацікавлені у цьому бізнесі? ............... І якщо я з Ахметовим отримуємо в 7 разів менше( я точно в 7 разів менше ніж працівники автопарку) - то чи не говорить це про те що моїх 10 працівників таксопарку в СІИ РАЗІВ більше від мене зацікавлені в збереженні автопарку?
ні, мені не важно, хто власник автопарку. твій касир в магизині не зобовязаний охороняти твій магазин, хочеш охорони плати охоронцям. Тим більше не зобовязаний охороняти твій магазин покупець.
А мені це нагадує сучасну інтерпретацію рабства з Древнього Риму - раби були вимущшені воювати за господарство хазяїна, бо він іх кормив і давав "роботу". Будівельник нащадок красноармійця, тому я не здивований.
budivelnik написав:Тому я не здивований з вашої реакції Москалі знищували в Харкові українську , але ви цього не бачили , що привело до наступного кроку москалів-вони почали вас бомбити... А якби ви спалили промоскальський рух як це зробили в Одесі... ?
Letusrock написав:Чому кожен громадянин України, який висловлює невдоволення діями влади, може отримати кримінальну справу за ст. 111 "Державна зрада"? .....
Ні, для цього і є експертиза. Одна справа висловити свою думку, інша справа приймати участь в роботі москальських спецслужб.
і як "експертиза" висловлювань може довести участь у роботі спец служб? Маячня якась.
Де виникає проблема з точки зору прав людини Проблеми починаються, коли: “експертиза” оцінює не факти, а “тон”, “симпатії”, “приховані сенси”; немає жодних дій або контактів; обвинувачення будується лише на політичних оцінках; експерт фактично підміняє суд і вирішує “що людина мала на увазі”. Саме це часто критикується міжнародними правозахисними організаціями.
budivelnik написав:Кому потрібен працівник БЕЗ лояльності до місця де працює...
Я думав в сучасному світі люди працюють за гроші. Ну звичайно, у нащадка красноармійця має бути все по іншому - раби мають працювати за ідею і бути лояльними до хазяїна .
не розумію кепкування
вам знайомо слово лояльність? в багатьох компаніях світу платять бонус за лояльність, на приклад в компанії VSHIPS за кожний рік капітану додають Loalty bonus -200дол (коли я там працював 2001-2004 це було десь 120дол) мій приятель працює в ній з 1993р (останні 20 років капітаном), і має Loalty bonus 4000+дол, до його заплати у 10к додається щомісячно ще 4к, 14к дол тотал такий бонус існує і в армії США, і в тисячі різних компаніях по світу, завжди ціниться робітник, який не зникне після відпуски навіть у спорті-баскетбол, футбол, хокей -якщо залишаєшся в клубі, а не шукаєш більшого, то дають бонус