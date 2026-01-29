  #<1 ... 17657176581765917660
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:33

  Faceless написав:Польща не була безпосередньо республікою совка, як і Чехія. І вплив совка там по часу був не 70+ років, як у нас. Країни Балтії так само були під совком значно менше, але там куди більше складнощів залишилось

Пошук винних не може тривати довго.
СРСР закінчився в 1990 р. Пару років можна списувати на нього все що завгодно.
Потім цього робити не потрібно.

А порівняння України 2020 з УРСР 1980, саме по собі, - чистий совок.
vt313
 
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:37

  ЛАД написав:Могу только напомнить, что в хлам разрушенная Германия, где "мізки були промиті і засрані тотально" гораздо сильнее, чем в СССР к моменту развала, через 30 лет в 1975 кардинально отличалась от 1945-го.

Точно "гораздо сильнее" ?
Или это ты придумал )

По факту, Гитлер правил 12 лет, совок был 70 лет ... и на 1930-е пришелся самый кровожадный период
Что сильно отличается по степени и глубине промывки мозгов
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:38

тобі мову досі Столипін блокує?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:39

А блог на якій мові?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:41

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально

приклад лайт-совка а-ля Польщі чи Чехії а також приклад Прибалтики показує що не потрібно три покоління на розгрібання совка. Може дійсно народ попався неправильний, бракований, як тут часто люблять писати

В Польщі, Чехії та странах Балтії совок був значно меньше по часу, ніж в Україні

В Чехії протести подавили, в Польщі вже в 1980-х почались протести, то ж порівняння таке собі

Стосовно "не такого народу", Закарпаття наче і недовго було в совке, а тебе почитати, так совок совком )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:43

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Могу только напомнить, что в хлам разрушенная Германия, где "мізки були промиті і засрані тотально" гораздо сильнее

Аж ніяк
По суті нацисти прийшли до влади в 33 році і позбавлені влади в 45 році. 12 років.
срср засирав мізки більше 70 років

Очень легко объяснять всё "засранными мозгами" в прошлом.
Гораздо легче, чем признавать ошибки в настоящем. :)
И насчёт 12 лет. Как оказалось, вполне достаточный срок.
Много было антинацистов а Германии 1945?
По-моему, значительно меньше, чем антикоммунистов в Союзе и, в частности, в Украине 1991.

Достаточно вспомнить, сколько было покушений на Гитлера и сколько было покушений на Сталина ... это про количество
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:47

pesikot
