Banderlog написав:ти ж розумієш що зміни назви в обленерго щось таки означали а не просто так буковки мінялись? Міноритарних акціонерів в кінці тупо кинули. Окрім того власники за цей час неодноразово змінились. Останній раз перед війною був російський депутат потом вродь його оттерли і якось "націоналізували".
Тобі 40-45 років Як так вийшло що мужик який і в церкві ледве не з патріархом гундяєвим спина до спини і з контробандою на ти.... а все життя працював на ненависній йому роботі в проклятих експлуататорів?
Я ж казав, складається враження що ці сторінки з зборище мазохістів, кожен з яких що тільки не придумає як йому погано... але всі жруть, коляться але лізуть на кактус.....
Aдміністрація Путіна ще в лютому 2026 року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною. Політтехнологи планують змусити радикальних Z-блогерів змінити риторику та переконувати аудиторію, що продовження бойових дій стало б "пірровою перемогою". Головна теза пропаганди базуватиметься на твердженні, що Путін нібито зміг "прогнути Захід" та зірвати плани ворогів. Кремлівські куратори пропонують оголосити символічну "денацифікацію" завершеною та акцентувати увагу на територіальних здобутках і створенні сухопутного шляху до Криму. "Продовження конфлікту - це ризик загальної мобілізації, підвищення податків та ударів углиб країни", - йдеться у документах розробників стратегії. в документах описано можливий варіант фіксації завершення конфлікту за поточною лінією фронту, що передбачає контроль РФ над Донецькою та Луганською областями. Тоді як у Херсонській та Запорізькій областях межа пролягатиме за фактичним розташуванням військ. При цьому російські сили мають бути повністю виведені з територій Сумської та Харківської областей. В адміністрації Путіна побоюються, що подальша агресія загрожує соціальним вибухом через виснаження ресурсів та демографічну кризу. Для суспільства готують програму "контрольованої відлиги" в культурі та повернення політичного гумору на екрани. "Потрібно створити ілюзію повернення до нормального життя після досягнення цілей", - зазначають автори плану. https://www.rbc.ua/rus/news/putina-shuk ... 77462.html
fler написав:ЛАД, вже підготувався до зміни риторики?))
В отличие от вас, такой потребности не испытываю. Кроме того, не знаю, насколько можно доверять некоммерческому проекту Михаила Ходорковского "Центр «Досье»", на который ссылается РБК. И вам стоило бы ознакомиться с оригиналом - https://dossier.center/ura-pobeda/. Но понимаю, что знакомиться с первоисточниками современных докторов наук не учат. Им хватает пересказов.
Стоит оговориться, что презентация не имеет отношения к ходу переговоров и скорее отражает ожидания политического блока АП в контексте планирования пропагандистских кампаний. Тем не менее описанный в документе вариант в целом совпадает с требованиями России на переговорах с Украиной, которые забуксовали после начала войны в Иране, на них ключевым требованием Москвы было освобождение Украиной подконтрольной ей территории Донецкой области. Киев на эти требования не соглашается
В АП ожидают возможного подписания соглашений между США и Россией и США и Украиной, согласно которым территории Донецкой и Луганской областей перейдут к России, а раздел Херсонской и Запорожской областей будет зафиксирован по линии фронта (сейчас Россия контролирует около 75% территорий этих регионов). Российские войска будут выведены из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции сохранятся, а американские снимут.
Т.о. речь идёт всё о том же, ничего нового. Но если Путин откажется от не завоёванной им части Донбасса, я признаю, что он умнее, чем я о нём думал, хотя по тексту об этом речь, вроде, не идёт. А вот этот пассаж мне что-то напоминает, надо только поменять некоторые слова:
В АП небеспочвенно предполагают, что если война, унесшая жизни сотен тысяч российских граждан, окончится без видимых достижений, некоторые сегменты российского общества могут воспринять это негативно. Самой проблемной аудиторией считается Z-сообщество — в документе их описывают как крайне эмоциональных «диванных патриотов», которые сами не участвовали в войне и слишком сфокусированы на взятии Киева. Чтобы нейтрализовать эту публику, в АП запланировали «эмоциональную переобувку» подконтрольных Z-блогеров и поддержку умеренных голосов в медийном пространстве.
Наших «диванных патриотов», правда, уже немного утихомирили - о довоенных границах они уже не упоминают. А вот если отдать Донбасс...
Розумна мобілізація як частина нової доктрини й складової стійкості держави в умовах сучасної війни. Виступ Надзвичайного і Повноважного посла України у Великій Британії і Північній Ірландії, Головнокомандувача ЗСУ (2021–2024рр) Валерія Залужного на Defence24 Days conference (Варшава)
. Статья большая, по первой ссылке сильно сокращено, но об "умной мобилизации" практически полностью. Комментироваь не буду.
ЛАД написав:Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.
Тут ЛАД правий. За часів його батьків з України збирали у добровільно-примусовому порядку найкращих 18-річних хлопців (гарна фізична форма та модельний зовнішній вигляд) і відправляли на маскву. Так само мій дідусь (царство небесне), який народився і все життя (крім навчання та війни) провів на Миколаївщині) потрапив у масковське вище двічі краснознаменне військове училище (зараз воно університет). Курсанти цього училища вважалися елітними військовими, зокрема, вони охороняли кремль і завжди на параді 9 травня йдуть першими.
Water написав: Ви все ще вірите в адіннарот?
Тепер про адіннарот. Ні фіга подібного. Ані навчання в маскві, ані почесна варта кремля та подальші пропозиції-заманухи не вплинули на мого діда та не зробили його прихильником рф, він повернувся додому і все життя вболівав за Україну. Особливо він був злий, коли віддали ЯЗ в обмін на папірець, сказав: "Ну все. Тепер точно нападуть." Я питаю: "Хто?" Він каже:"Хто, хто. росія!" Я тоді:"Та ні, не може бути." Він:"От побачиш". Отже, не всі, хто потрапив у маскву на навчання у військових вишах, стали їй лояльні, хоча звісно було чимало тих, хто повівся та "продав" батьківщину.
як потрапив ? туди вступали свідомо з надхненням а коли війна -непридатні