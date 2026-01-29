ЛАД написав:А по поводу "загиблих родичів чи колег" я вам уже писал: Если ты фашисту с ружьем Не желаешь навек отдать Дом, где жил ты, жену и мать, Все, что родиной мы зовем,— Знай: никто ее не спасет, Если ты ее не спасешь; Знай: никто его не убьет, Если ты его не убьешь. И пока его не убил, Ты молчи о своей любви, Край, где рос ты, и дом, где жил, Своей родиной не зови. Пусть фашиста убил твой брат, Пусть фашиста убил сосед,— Это брат и сосед твой мстят, А тебе оправданья нет. За чужой спиной не сидят, Из чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат,— Это он, а не ты солдат. Так что "стулити пельку" лучше вам.
Ты про россиян молчишь, какие-то "враги обстреливают", но не россияне
budivelnik написав:Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то збреше? 1 Якщо я пишу що
це ти про себе? чітко ж стояло питання "Приведи хоть одну цитату, где кто-то здесь писал о границах 1991 года". Цитати є? Є. Що ще потрібно - лігвіністичну експертизу провести?
Какая ещё "лігвіністична експертиза" нужна? Мне нравится, как люди отмазываются от своих слов. Или сами не понимают, что пишут.
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року Україна США Європа... і хто проти них зможе щось зробити?
Если есть такое превосходство в силах, так какой дурак будет соглашаться на худшие условия, чем "кордони 91"? Тут уже явно напрашивается, что надо забирать Белгород, Курск и Кубань + репарации. Если бы Путин был так уверен в том, что у него такое превосходство и он легко может захватить Киев и посадить в Украине нужное ему правительство, стал бы он даже обсуждать мир по ЛБЗ + незахваченный кусочек Донецкой области? Да никогда в жизни! "Для України вихід на кордони 1991 року набагато кращий варіант ніж зупинка по сьогоднішній лінії" - кто бы спорил. Коню понятно, что терять территории болезненно и не хочется. И не потому что "це просто відтягне наступний акт Війни через пару років". Если быть так уверенным в этом, то вопрос, стоит ли прекращать войну. И реалистичность задач... "Тому нам треба зробити все щоб педерація розвалилась бажано на 2-3 частини". І як ми маємо це зробити? Що тут залежить від нас? Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ. Так что здесь "не те що я казав"? Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.
Shaman написав:кордони 1991 Путін - Гаага що незрозуміло?
що таке іронія чи сатира ти розумієш? бо з довбнями по-іншому не можна
"я не я і кобила не моя" з процитованих 5 чоловік - троє писарів про кордони 91 вже відмовились від своїх слів (я пашутіл / це була стратегічна мрія/ я мав на увазі інше). Залишились ще двоє, вони нажаль рідко заходять. Але нагадую мова йшла про "Хоть одну цитату"/"никто не писал", так що ваші колективні відмазки виглядають жалюгідно. Бовкнув Песікот не подумавши, а вам тепер крутитись як вужі на сковорідці, замість того щоб сказати "так, було таке по глупості"
ну поміркований ющ пару місяців тому теж заявив шо ніяких кордонів, тіки до москви. Чим тоді він відріняється від корчинського? Еліта вибрала роль для України - таран. А це самогубство для країни. Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки. Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку. Чи може тут в патріотів інший план?
задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.
як модна торочити цю маячню "Еліта вибрала роль" та інше - війну без кінця обрала влада на Раші, ми лише захищаємось. й чим довше вони воюють, тим гірше для їх країни - але коли владу на Раші хвилювала доля Раші та її населення...
У Кремлі заявили, що тристоронні переговори у форматі США–Україна–Росія "недоцільні", поки Київ не виведе українські війська з частини Донбасу, яку контролює.
Про це в четвер, 7 травня, заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитує російська пропагандистська агенція Интерфакс.
«Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговорники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а, по-друге, відкриються можливості для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», — стверджував Ушаков.
Росія вимагає від України вийти з Донбасу на тлі повільного просування на фронті і високих втрат. За даними аналітиків ISW, у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над 116 кв. км території.
знову Україна винна? а, так, війська не хоче виводити. а що після виводу - може мир? ні. лишп "припиняться військові дії" та "відкриються можливості". як відкриються, так й закриються - а території вже будуть втрачені...
схоже, виводити війська українська влада не буде - бо великі ризики (майже гарантовано) подальший наступ, бо руські просто не вміють домовлятися. й тоді є можливість, що війна ще продовжиться деякий час, поки руські вважають, що є можуть (насправді ні). але ще раз - війна продовжується, через божевільну позицію руських, які чомусь вирішили, що мать право знищити сусідню державу. інших пояснення - невдалі потуги зрадофілів