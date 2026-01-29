Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 08:19

ЛАД

стосовно демографічної паніки у статті (трошки притягнуто за вуха)

Нам треба буде дуже постаратися, щоб залучити трудових мігрантів в принципі.

Всі наші страхи про Бангладеш — ефект наших психологічних травм як нації, відчуття того, що ми скорочуємося, поганого розуміння світу навколо нас, і пошуку того об'єкту для жаху, яким нас можна залякувати і маніпулювати.


спитайте на вулиці українців стосовно жахів, що нація скорочується?
це мабуть на 101 місці серед жахів

Чого не вистачає економіці України:
-висококваліфікованих інженерів, які здатні працювати с сучасними технологіями (не заводи совкового періоду, побудовані у 1930р американцями)
-також не вистачає висококваліфікованих спеціалістів з освітою ПТУ

Найбільш дефіцитні професії за галузями:
Виробництво та робітничі спеціальності: Слюсарі-ремонтники, швачки, електрогазозварники, токарі, оператори верстатів з програмним керуванням, електромонтери.
Будівництво та відновлення: Будівельники, монтажники, інженери.

Сфера обслуговування та торгівля: Офіціанти, кухарі, касири, продавці-консультанти, вантажники.
Транспорт та логістика: Водії (особливо категорії C, E), машиністи, фахівці з логістики.
Медицина та освіта: Медсестри, лікарі, асистенти вихователів та вчителів.
Безпека: Інспектори пенітенціарної системи, охоронці


при СССР в моїй групі навчався литовець Арвідас, кремезний (не як Сабоніс), але не маленький, зріст 190+см, в Одесі він мав значний успіх серед жінок (студенток), але мати йому заборонила одружуватись з будь якою дівчиною окрім литовської національності, він так і зробив, але шлюб був невдалий
Я не за те, щоб міксувати українську кров з філіппінками чи китаянками (але визнаю, що деякі китаянки дуже привабливі)

в США щільність населення на 1 кв.км 35,8-38,
в Україні -68, є ще куди скорочуватись

найближчі 20 років населення сільської місцевості бути значно скорочуватись, причини
-відсутність роботи в селах для молоді (вчитель, лікар, касир в магазині, вихователь в дс)
-молодь втрачає інтерес до життю в селі (гуси, кури, корова, свині)-праця від 4 ранку до 20ї (у мене приятель мешкає на хуторі(4 родини), тримає 4 корови, 3 дітей-старші син і дочка навчаються в універі, не планують доглядати худобу)
-молодь буде навчатись для того щоб не жити в селі, моя сестра народилась і прожила в селі до квітня 2022р(Херсонська область), працювала вчитель/завучем, і досі працює вчителем on-line , зараз їй 63, мешкає в моєму місті, каже 2 роки тягнуло на Херсонщину на рідній город(дім), а тепер не бачить для себе кращого варіанта, як жити тут (пенсія 8к +8к вчителем), вона задоволена
Повідомлень: 13602
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 08:22

  Banderlog написав:
  Shaman написав:це вже гідна відповідь

Юморист. Люди вмирають а йому хахоньки та хіхоньки

люди помирають вже п'ятий рік. але впадати в депресію - це не вихід...
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 08:48

Бойовий робот
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 09:04

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  Banderlog написав:Юморист. Люди вмирають а йому хахоньки та хіхоньки

Так вони ж будуть нажаль вмирати, хоч іншим святкових білочок від щастя надувати, хоч плакати на кладовищі.
Чтобы не продолжали умирать, надо что-то делать, а не рассказывать, что "русским нельзя доверять" и "с русскими невозможно договориться".
Не буду ссылаться на шамана, он от своих слов всё равно откажется. Не сегодня, так завтра.
И вы не обратили внимание: "Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною"?
Прохання с американської сторони, видимо, были очень настойчивые.

так Україна робить ЛАД, й ти це постійно намагаєшся ігнорувати. але тримати в голові. що ми домовляємось з підступними людьми, все одно треба.
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 09:07

  Water написав:«З тигром можна вести переговори лише тоді, коли в нього вирвані зуби» (c) Уїнстон Черчилль

В Україні є гарні стоматологи, які вміють філігранно видаляти зуби, причому дистанційно та різними способами. Наприклад, "Павутина". :wink:
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 09:12

й дивно, чому місцеві дурники не підхопили чергову ІПСО Раші - треба просто віддати Донбас.

методички не оновили? надто очевидно? вичікують? які думки? ;)
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 09:17

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Интересно, когда вы разберётесь в шамане?

А треба розбиратись? Ви ж також мовчки не розбираєтесь з халамидниками типа мухи, алковадіка, чи свиноматки . Та і бігунець в Німеччину дуже мʼякеький, не вартий відгукуватись про нього інакше як «чмошник».. але ж ви не втручаєтесь .. то чому мені так необхідно втручатись в ваш «батл»?

На алковадіка я просто не обращаю внимания.
У мухи и хантера бывает хоть что-то толковое и интересное.
"що на форумі розібрались в пустишках дешевих" вас всё же радует. А тут...
И я уже писал, не призываю вас втручатися.
Вы знаете, я всегда придерживался точки зрения, что лучше умный враг, чем глупый друг.
Вы, похоже, предпочитаете наоборот и поддерживаете шамана только потому, что он говорит "красивые слова".
Но чем он отличается от ухилянтов, на которых вы нападаете? Только "правильными" лозунгами.

ви в черговий раз просто показує вашу особисту дріб'язковість. бо наводити контраргументи ви не можете, тому все що залишається - особисті накиди. в хунтера НІЧОГО цікавого немає, бо він лише паразитує на думках інших й задаєте дурнуваті провокаційні питання. але якщо це для вас ОГОГО - все з вами зрозуміло. у вас власних думок щось теж небагато, а ті що начебто є - ви не можете висловити :lol:
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 09:32

  fler написав:
  Water написав:«З тигром можна вести переговори лише тоді, коли в нього вирвані зуби» (c) Уїнстон Черчилль

В Україні є гарні стоматологи, які вміють філігранно видаляти зуби, причому дистанційно та різними способами. Наприклад, "Павутина". :wink:

Вы уверены что это стоматологи, а не дети в цирке, что дёргают его, сидящего в клетке, за хвост?
