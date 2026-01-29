Додано: Суб 09 тра, 2026 08:19

Нам треба буде дуже постаратися, щоб залучити трудових мігрантів в принципі.



Всі наші страхи про Бангладеш — ефект наших психологічних травм як нації, відчуття того, що ми скорочуємося, поганого розуміння світу навколо нас , і пошуку того об'єкту для жаху, яким нас можна залякувати і маніпулювати.

Найбільш дефіцитні професії за галузями:

Виробництво та робітничі спеціальності: Слюсарі-ремонтники, швачки, електрогазозварники, токарі, оператори верстатів з програмним керуванням, електромонтери.

Будівництво та відновлення: Будівельники, монтажники, інженери.



Сфера обслуговування та торгівля: Офіціанти, кухарі, касири, продавці-консультанти, вантажники.

Транспорт та логістика: Водії (особливо категорії C, E), машиністи, фахівці з логістики.

Медицина та освіта: Медсестри, лікарі, асистенти вихователів та вчителів.

Безпека: Інспектори пенітенціарної системи, охоронці

стосовно демографічної паніки у статті (трошки притягнуто за вуха)спитайте на вулиці українців стосовно жахів, що нація скорочується?це мабуть на 101 місці серед жахівЧого не вистачає економіці України:-висококваліфікованих інженерів, які здатні працювати с сучасними технологіями (не заводи совкового періоду, побудовані у 1930р американцями)-також не вистачає висококваліфікованих спеціалістів з освітою ПТУпри СССР в моїй групі навчався литовець Арвідас, кремезний (не як Сабоніс), але не маленький, зріст 190+см, в Одесі він мав значний успіх серед жінок (студенток), але мати йому заборонила одружуватись з будь якою дівчиною окрім литовської національності, він так і зробив, але шлюб був невдалийЯ не за те, щоб міксувати українську кров з філіппінками чи китаянками (але визнаю, що деякі китаянки дуже привабливі)в США щільність населення на 1 кв.км 35,8-38,в Україні -68, є ще куди скорочуватисьнайближчі 20 років населення сільської місцевості бути значно скорочуватись, причини-відсутність роботи в селах для молоді (вчитель, лікар, касир в магазині, вихователь в дс)-молодь втрачає інтерес до життю в селі (гуси, кури, корова, свині)-праця від 4 ранку до 20ї (у мене приятель мешкає на хуторі(4 родини), тримає 4 корови, 3 дітей-старші син і дочка навчаються в універі, не планують доглядати худобу)-молодь буде навчатись для того щоб не жити в селі, моя сестра народилась і прожила в селі до квітня 2022р(Херсонська область), працювала вчитель/завучем, і досі працює вчителем on-line , зараз їй 63, мешкає в моєму місті, каже 2 роки тягнуло на Херсонщину на рідній город(дім), а тепер не бачить для себе кращого варіанта, як жити тут (пенсія 8к +8к вчителем), вона задоволена