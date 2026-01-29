Додано: Суб 09 тра, 2026 12:23

Shaman написав: а що ж треба робити в умовах, коли Раша продовжує й війну, й терор... а що ж треба робити в умовах, коли Раша продовжує й війну, й терор...

Тобі вже десятки разів казали що робити - брати зброю в руки та йти зупиняти війну і терор. Все, іншого виходу немає. Ти ж продовжуєш скиглити про якихось "ухилянтів" та "бігунців", які не хочуть захищати твою (не)цінну дупу. Ті "ухилянти" та "бігунці" сказали чи показали діями, що їх це не цікавить, що вони не вважають свою справою воювати, але ти ж такий увесь "правильний", то чому ти не йдеш і не захищаєш те, що для тебе важливо?Недостатньо сказати,що у України чи, як ти кажеш, "у нас", немає вибору як воювати. Хто така "Україна"? Хто такі "ми"? Ти - не "Україна"? Ти - не "ми"? Продовжуй думку - хто має воювати? "Ухилянти" та "бігунці" показали середній палець організації суспільства, в якому є "цінні" та "нецінні" громадяни. Тобі показали, що ти - не цінний. Тому, до чого твої слова про "немає вибору"? Кому вони адресовані? Адресуй їх собі; визнай, нарешті, що у "нас", тобто в тебе, іншого виходу, як воювати, немає.Не питай і інших що робити. Вони вчинять так, як вважатимуть за потрібне. Відповідай за себе. Ти не хочеш перемовин? Тоді ти знаєш відповідь що тобі, саме тобі, а не іншим робити. Це - лицемірствао казати, що росії довіряти не можна, нічого не залишається, як продовжувати воювати, а потім сідати на теплий диван із почуттям виконаної справи. Усе, ворог подоланий. Шаман написав чергові пафосні слова про ніщо.