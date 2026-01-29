ЛАД написав:И вы не обратили внимание: "Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною"? Прохання с американської сторони, видимо, были очень настойчивые.
Hotab написав:А може й не дуже «настойчіві». А ще одна спроба надати шанс Америці дійсно бути «в моменті», в розрахунку на подальшу роль. Яка зараз нульова.
Просто щоби знали. За "безпечний" парад х... пропонував Трампу звільнити "Декілька небезпечних та засуджених військових злочинців з числа "Азову".
Умеров від імені Президента України погодився на пропозицію Трампа щодо трьох днів перемир'я в обмін на звільнення полонених, яку тому озвучив Уіткофф.
Найцінніша «думка» була про в Угорщині «кримінальні гроші з України». Виявилась черговою пустишкою.
Ще можно пригадати, наприклад, Letusrock'a та Banderlog'а з їхнім «кримінальні гроші з України»
Зараз чомусь мовчать )
бо в цих горлопанів немає одного - відповідальність за свої слова. тому верзуть казна що. й ще ЛАД - перший з них - пафосу багато, але пише одне, а робить зовсім інше. якщо помиляється - а це майже постійно - то тоді - не БАЧУ. й так по колу...
Shaman написав:а що ж треба робити в умовах, коли Раша продовжує й війну, й терор...
Тобі вже десятки разів казали що робити - брати зброю в руки та йти зупиняти війну і терор. Все, іншого виходу немає. Ти ж продовжуєш скиглити про якихось "ухилянтів" та "бігунців", які не хочуть захищати твою (не)цінну дупу. Ті "ухилянти" та "бігунці" сказали чи показали діями, що їх це не цікавить, що вони не вважають свою справою воювати, але ти ж такий увесь "правильний", то чому ти не йдеш і не захищаєш те, що для тебе важливо?
Недостатньо сказати,що у України чи, як ти кажеш, "у нас", немає вибору як воювати. Хто така "Україна"? Хто такі "ми"? Ти - не "Україна"? Ти - не "ми"? Продовжуй думку - хто має воювати? "Ухилянти" та "бігунці" показали середній палець організації суспільства, в якому є "цінні" та "нецінні" громадяни. Тобі показали, що ти - не цінний. Тому, до чого твої слова про "немає вибору"? Кому вони адресовані? Адресуй їх собі; визнай, нарешті, що у "нас", тобто в тебе, іншого виходу, як воювати, немає.
Не питай і інших що робити. Вони вчинять так, як вважатимуть за потрібне. Відповідай за себе. Ти не хочеш перемовин? Тоді ти знаєш відповідь що тобі, саме тобі, а не іншим робити. Це - лицемірствао казати, що росії довіряти не можна, нічого не залишається, як продовжувати воювати, а потім сідати на теплий диван із почуттям виконаної справи. Усе, ворог подоланий. Шаман написав чергові пафосні слова про ніщо.
Это, возможно, перебор. Но если мы хотим, чтобы в следующий раз мобилизация проходила не так, как сейчас, и чтобы не было таких взглядов, как у АндреяМ, надо делать что-то подобное. Хорошо бы, конечно, чтобы "следующего раза" никогда не было, но гарантировать это не сможет никто. В Спарте мальчиков отправляли в военные лагеря, по-моему, с 7 лет и до взросления. Проблем с выполнением воинского долга не было. Понятно, что сегодня это не годится, но тем не менее.
P.s. Кстати, пост АндреяМ выше абсолютно верный. Редкий случай, когда я с ним согласен.
звісно ЛАД - там же на мене в чергове пробують накинути - як же без тебе
знаєш, що видає в усіх вас демагогів? ви пишете одне - "Вони вчинять так, як вважатимуть за потрібне. Відповідай за себе." й тут же "Тобі вже десятки разів казали що робити - брати зброю в руки та йти зупиняти війну і терор". оце відповідь в поточних реаліх - "кожен відповідає за себе". але зрадофіли та ухилянти в "едином порыве" накидають, що я маю піти добровольцем. тому відповідай за те, що кажеш...
але є держава, яка визначає що в ній відбувається. а то багато хитрозроблених ховатися від відповідальності. й чим більший боягуз, тим більше розповідає про інших. ти до речі вже відрізав зайве, що як чоловікові тобі не потрібне? відразу звільнишся від деяких обов'язків
й головне у ваших дописах - це пряма брехня. "Ти не хочеш перемовин" - брехня, я вже роки півтора торочу про перемовини, про умови - а ухилянти та зрадофіли чомусь мовчок з цього приводу... Росія довіряти не можна - це так. але це не означає, що не треба вести перемовин (чергове перекручення) - просто треба про це пам'ятати...
що я раджу всіх ухилянтам - та ухиляйтесь собі, але краще стулить пельку й мовчки, а не намагайтесь голосно виправдатися - це ж ви для себе в першу чергу шукаєте виправдання, мені байдуже, які там у вас мотиви...
«Ворог мого ворога - мій друг». 😃
як на мене це лише показує гнучкість принципів радянської людини - щоб зі мною посваритися ЛАД й хунтера інколи підтримує (хоча ні, часто, бо хунтер проросійські наративи штовхає), й ще когось з ухилянтів. ЛАД наче проти ухилянтів, але в розмові зі мною стає їх таким захисником, їх нещасних психік
але завжди проти людей, які відстоюють проукраїнські позиції. цей принцип в нього ще твердіший