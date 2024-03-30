pesikot написав:Ще можно пригадати, наприклад, Letusrock'a та Banderlog'а з їхнім «кримінальні гроші з України»
Зараз чомусь мовчать )
бо в цих горлопанів немає одного - відповідальність за свої слова. тому верзуть казна що. й ще ЛАД - перший з них - пафосу багато, але пише одне, а робить зовсім інше. якщо помиляється - а це майже постійно - то тоді - не БАЧУ. й так по колу...
Якої відповідальності? Почали знов качати російську нафту в європу тому й віддали міндічам гроші назад. Шо неясно?
30-35тисяч дохлих (хороших) руських що місяця, не помітно? треба ще щось робити
Было бы здорово, если бы было правдой. В лучшем случае, это цифра убитых и раненых. Если бы было столько именно убитых, то за 4 года войны было бы уже 1,5 млн. только убитых и война, скорее всего, уже закончилась. Сколько потерь с нашей стороны вы не считаете?
-deepstrike на 2000+км? не чули -Україна майже перекрила експорт нафти в Чорному морі
Станом на квітень-травень 2026 року Україна не перекрила повністю, але суттєво обмежила експорт російської нафти танкерами з Чорного моря шляхом атак морських дронів та ударів по портовій інфраструктурі, зокрема по терміналу Шесхаріс у Новоросійську. :Обсяг обмеження: У березні-квітні 2026 року через українські атаки було порушено роботу портів, які відвантажували близько 540 тис. барелів нафти на добу. Вплив на загальний експорт: За даними Bloomberg, удари дронів по ключових портах та «тіньовому флоту» рф у Чорному морі тимчасово обмежували загальний морський експорт російської нафти. Масштаб атакованої інфраструктури: На початку квітня 2026 року було пошкоджено причальне обладнання щонайменше на 5 причалах, що спричинило серйозні перебої в роботі айбільшого чорноморського порту РФ — Новоросійська.
й трохи оффтопу. тут недавно так розповідали про успіхи Китаю. та й взагалі Китай жупел тих, хто досі мріє про совок (хоча окрім назви партії від комунізму в Китаї нічого не залишилось). але виявляється є цікава зворотня сторона, яка для мене була невідома
тобто урбанізація наче йде, а права в людей залишаються як в селі. таке лише Китай міг утнути. й відповідно, якщо експлуатувати мільярд людей - то дійсно можна досягти вражаючих результатів.
й про споживацтво та головне як виглядаєш - Захід відпочиває...
pesikot написав:Ще можно пригадати, наприклад, Letusrock'a та Banderlog'а з їхнім «кримінальні гроші з України»
Зараз чомусь мовчать )
бо в цих горлопанів немає одного - відповідальність за свої слова. тому верзуть казна що. й ще ЛАД - перший з них - пафосу багато, але пише одне, а робить зовсім інше. якщо помиляється - а це майже постійно - то тоді - не БАЧУ. й так по колу...
Якої відповідальності? Почали знов качати російську нафту в європу тому й віддали міндічам гроші назад. Шо неясно?
твоя конспірологія щось десь взагалі злетіла. але тепер ти вже визнаєш, що максимум що було - це звичайний шантаж, ніякого криміналу? хоч так
нафту качають лише в дві країни, а не в Європу. й здається директива про відмову від руських енергоносіїв все одно діє. питання лише в бажанні, технічно проблем немає...
ЛАД стосовно пропогандистського віршу Константина Симонова
Если Дорог Тебе Твой Дом
Ви занадто прямолінійно дивитесь на різні історичні періоди Радянського Союзу і на період свого життя в УССР, потім в Україні. В часи ДСВ радянські люди були героїчні, а в сучасній Україні часто-густо ухилянти і боягузи.
До вірша Симонова:
написаний у липні 1942 року та опублікований в газеті «Красная Звезда» 18 липня 1942 року — на наступний день після початку Сталінградської битви.
Наказ Сталіна 227 (ні шагу назад)
Приказ «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» (или в просторечии «Ни шагу назад!») — приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года.
После войны текст приказа полностью был опубликован только в 1988 году, до этого публиковался с купюрами[1][2], первая такая публикация была в 1958 году[3].
такий гуманний наказ, що його закрили в архівах не тільки від народу , а від "радянських істориків" також.
відчуваєте напруження ситуації? після маленької невдачі під Москвою у грудні 1941 німці зробили аналіз і роботу над помилками, а радянська армія з січня 1942 почала проводити ряд наступальних операцій, які 100% обернулися поразками і котлами. Про цей період 1942р я прочитав ще у 2005р. Книга Алексея Исаева "Наступление Маршала Шапошникова" (Исаева був колись письменником, а з 2022р підтримав сво, тобто став пропогандоном).
-Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция -Торопецко-Холмская операция — наступательная операция советских войск
Проводилась с 9 января по 6 февраля 1942 года силами ударной группировки в составе 3-й ударной армии и 4-й ударной армии левого крыла Северо-Западного фронта (с 22 января — Калининского фронта).
-Люба́нская наступа́тельная опера́ция или Битва за Волхов (нем. Wolchow-Schlacht)[2] — наступательная операция войск Волховского и Ленинградского фронтов в период блокады Ленинграда, проводившаяся 7 января — 30 апреля 1942 года. которая стала продолжением Тихвинская стратегическая наступательная операция — принятое в советской историографии название контрнаступления советских войск, осуществлявшегося 10 ноября — 30 декабря 1941 года из района Тихвина, Волхова, Малой Вишеры во время Великой Отечественной войны, часть Ленинградской битвы 1941—1944 годов. В рамках стратегической операции проведены Тихвинско-Киришская и Мало-Вишерская фронтовые наступательные операции.
Барве́нковско-Лозовска́я опера́ция (18 января — конец марта 1942 года[3]:329[4][a]) — наступательная операция РККА на начальном этапе Великой Отечественной войны. Наступление велось силами двух фронтов в условиях суровой зимы (на илл.). Ценой больших потерь удалось достичь ограниченного тактического успеха: был создан т. н. барвенковский выступ, послуживший плацдармом для майского наступления на Харьков.
Керченско-Феодосийская десантная операция — крупная десантная операция советских войск на Керченском полуострове, проведённая силами Черноморского флота и Закавказского фронта с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года.
підсумок: втрати Севастополя і Крима загалом, втрата Харкова і провал "Донського" фронту, котли
Основные окружения Красной армии в 1942 году: Барвенковский котел (Харьковская катастрофа), май 1942 г.: В результате неудачного наступления советских войск, начавшегося 12 мая с Салтовского плацдарма, немецкие войска перешли в контрнаступление, замкнув окружение. В плен попали десятки тысяч красноармейцев, что открыло немцам путь к Сталинграду и Кавказу. Окружения в Крыму, весна 1942 г.: Разгром Крымского фронта и последующая потеря Севастополя. Окружения при отступлении к Дону и Сталинграду, лето 1942 г.: Тяжелые оборонительные бои, сопровождавшиеся локальными окружениями армий.
Ключевые события и цифры 1942 года:Харьковская операция (май 1942 г.): В результате разгрома советских армий в плен попало до 240 тыс. красноармейцев. Весна 1942 г.: До начала лета в плену находилось уже более 1 млн 168 тыс. советских военнослужащих.Общие потери пленными: 1942 год стал вторым по массовости попадания в плен после 1941 года, охватывая масштабные поражения в Крыму и под Харьковом.К 1945 году из более чем 5 миллионов советских военнопленных живы остались лишь около 930 тысяч.
тепер до України:
У 1939 р. на території України мешкало бл. 41,3 млн осіб. Населення УРСР у кордонах до 1939 р. становило 31,3 млн
Тобто окупація частини Польщі додала УССР майже 10млн населення, яке пройшло перевірки органами НКВС і 500тисяч були репресовані
У період з вересня 1939 року по червень 1941 року, після приєднання західноукраїнських земель до СРСР, радянська влада розгорнула масові репресії проти місцевого населення, яке до цього було громадянами Польщі.За даними істориків та розсекреченими документами, масштаби репресій були такими:Загальна кількість депортованих: З осені 1939 року по червень 1941 року із Західної України було депортовано (вислано) понад 500 000 осіб. Деякі джерела вказують на цифру до 1,2 млн осіб, вивезених до східних районів СРСР, з яких близько 400 000 становили етнічні українці.
Хвилі депортацій:Лютий 1940 р.: Перша масова хвиля, спрямована проти "осадників" (польських військових поселенців) та лісників. Депортовано понад 137 тисяч осіб (загалом із західних областей України та Білорусі). Квітень 1940 р.: Друга хвиля — виселення родин репресованих, заможних селян («куркулів»). Червень 1941 р.: Четверта хвиля перед початком війни — депортація «антирадянського елемента» (інтелігенція, члени партій), під час якої лише з західних областей України було вивезено понад 12 000 осіб. Арешти та в'язниці: Окрім депортацій, тисячі людей були заарештовані НКВС. Напередодні відступу радянських військ у червні-липні 1941 року в тюрмах Західної України було розстріляно від 10 до 40 тисяч в'язнів (більшість — українці).Загальна кількість репресованих: Історики оцінюють, що репресії охопили близько 10% населення західноукраїнських земель
скільки бажаючих гинути за сталіна було серед цих 10млн (колишніх громадян Польщі)?
стосовно України в кордонах до 1939р, де був штучно створений голод,
Потягом 1932–1933 років в Україні, за різними оцінками істориків, від голоду загинуло від 3,5 до 8 мільйонів осіб.
припустимо що померло 3,5млн-це кожний 9м з 31,3млн населення, а ті хто не помер, а був при смерті? таких було у тричі більше, тобто 10-11млн. 30% населення України померло або було при смерті від голоду і ви думаєте, що не померши у 1932-33 вони з радістю би померли у 1941-42?
Голодомор 1932–1933 років був штучним, зумовленим лише політичними цілями та спрямованим проти українського селянства. На той час селяни становили в Україні більшість населення, тому саме селянська ідентичність була національною. А міська — радянською, пролетарською.
Термін «геноцид» створив Рафал Лемкін — польський та американський юрист. Він вважав Голодомор в Україні саме геноцидом, оскільки це явище передбачало знищення не лише окремих осіб, а цілої культури та нації.
Ключові факти про застосування хімзброї РФ:Масштаб: З 15 лютого 2023 року по травень 2025 року задокументовано понад 9167 випадків використання хімічних боєприпасів. Типи речовин: Найчастіше застосовуються аерозольні гранати (К-51, РГР) із речовинами подразнювальної дії (CS-газ, хлорацетофенон), що викликають сльозогінний ефект, задуху та тимчасову недієздатність. Також фіксується використання небезпечного хлорпікрину.Мета: Основна мета — викурити українських військових з окопів та бліндажів.Порушення міжнародного права: Використання хімічних засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни прямо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.
стосовно демографічної паніки у статті (трошки притягнуто за вуха)
Нам треба буде дуже постаратися, щоб залучити трудових мігрантів в принципі.
Всі наші страхи про Бангладеш — ефект наших психологічних травм як нації, відчуття того, що ми скорочуємося, поганого розуміння світу навколо нас, і пошуку того об'єкту для жаху, яким нас можна залякувати і маніпулювати.
спитайте на вулиці українців стосовно жахів, що нація скорочується? це мабуть на 101 місці серед жахів
Не сомневаюсь. Но это никак не противоречит приведенной вами цитате. Пересичный, естественно, в первую очередь думает о войне, о ценах в магазине, о своих семейных проблемах, а не о демографии в стране.
Чого не вистачає економіці України: -висококваліфікованих інженерів, які здатні працювати с сучасними технологіями (не заводи совкового періоду, побудовані у 1930р американцями) -також не вистачає висококваліфікованих спеціалістів з освітою ПТУ .......
Не спорю. Но нам не будет хватать и просто работников. И плотность населения тут не при чём. Иногда важны абсолютные цифры. В США невысокая средняя плотность населения, но при этом большая численность населения. Благодаря этому они, например, могут выставить гораздо большую армию, чем какие-нибудь Нидерланды с намного более высокой плотностью населения (35 против 517чел./км²). Страна с низким ВВП на душу, но большой численностью населения может позволить себе хорошее вооружение, порой гораздо большее и лучшее, чем страна с намного более высоким ВВП на душу.
найближчі 20 років населення сільської місцевості бути значно скорочуватись,...
Будет. Как это происходит и во всём мире. Благодаря росту производительности труда в с/х. Но у нас сокращается не сельское население, а население вообще.
Так что мигранты нам будут нужны и мы к этому пока явно не готовы.