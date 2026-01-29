Додано: Нед 10 тра, 2026 06:38

Я помню осень 2004. Начал работать в банке , пошли регулярные доходы .

Никаких революций не хотелось, хотя в студенческие годы интересовался радикальными движениями, был знаком и с укр.националистами и троцкистами.

А тут переключился на обывательскую волну

И как назло пошла подготовка к помороченной революции

Иду по киевским улицам, в добром настроении, мне всучили агитку с Ющенко - я скомкал потому что ни за , ни пртив. С Януковичем и Морозом так же комкал.

Но тут словил ненавидящий взгляд и комментарии от двух теток идуших навстречу -- "ааа скомкал!! ишь ты(наверное кацап, ведь все украинцы должны любить Ющенко)"

Не пониимает народ что в его же благе когда такие как я стараются быть аполитичными, не надо тригерить типа "революцями", заявлениями, законопроектами о покращенням

Лето 2019. Почти та же улица - бабулька сует пропаганду зеленого слуги Швеца - "Голосуем все за Сережу, он же из партии нашего Вовы Зеленского".

Агитку всучить ей мне удалось.

Но.

Я тогда чисто ситуативно был порохобот.

Я посмотрел на бабку так что она с ужасом отшатнулась

Порвал агитку Сережи Швеца у нее на глазах демонстративно.

Сережа Швец не досидел свой депутакий срок умер в 47 от онкологии

Благодушия, которое народ не ценит, бльше не будет