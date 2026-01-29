ИМХО озброєння ТЦК - це буде величезний крок ескалації до громадянської війни.
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добре
але тоді аналогічно
якщо населення не виконало хоч якийсь закон -то воно нічого не може вимагати від влади.....
Тим більше що влада це не тільки Київ....
Влада це двірник... який вимагає не смітити
Голова сільради....
Лікар який вимагає вести здоровий образ життя
Вчитель який вимагає вчитись
Тато який вимагає від дитини порядності....
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:07
Випери штанці-а то лайном черезх монітор фігарить...
1 ТЦК має зброю і може її використовувати від самого початку створення
2 Те що ТЦК її не використовує , або використовує вибірково в найскладніших випадках( як правило спроба силового нападу, або захоплення заручників) - це якраз і показує що ТЦК більш добропорядний орган ніж ті проти кого зброю використовують
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо населення таке як ти - то нафіга ти владі.
Якщо населення таке як я - то мені влада потрібна і я розуміючи що влада на яку молився ЛАД в гіршу сторону відрізняється від влади наприклад януковича , а влада януковича в гіршу сторону відрізняється від влади Порошенка- то я за те щоб був Порошенко.
Але на жаль поки живі такі як ти і лад -маємо зеленського...
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І який закон порушило ТЦК відкривши стрільбу по нападаючим?
Закон Караульної Служби -почитай...
Права і обовязки військовослужбовця - почитай...
Будеш здивований-циганам повезло що їх просто не перестріляли... бо згідно Закону мали на це ПОВНЕ ПРАВО.
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:12
Громадянської з ким? По вашому якщо в населення є мисливська зброя це автоматично значить, що воно може протистояти армії?
Вас не смущає, що всім бусифікованим ухилянтам видають зброю з боєприпасами, но якось громадянська в армії не починається? Як так?
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:12
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:13
Основні демографічні дані за 2025 рік
Огляд від ШІ
У 2025 році в Україні народилося 168 778 дітей. Це на 4,5% (або 7 901 дитину) менше, ніж у 2024 році, що свідчить про продовження тенденції до зменшення народжуваності на тлі війни.
Основні демографічні дані за 2025 рік:
Співвідношення: Народжуваність залишається вкрай низькою — на 1 новонародженого припадає майже 3 померлих (485,3 тис. смертей за рік).
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви явно недооцінюєте сило родинних зв'язків. Одне діло воювати десь далеко за державу і зовсім інше в рідному селі за брата/кума.
Сподіваюсь влада зробить висновки, бо коли в 2022 писав про бусифікацію, то тут писали, що це ІПСО і поодинокі випадки, а зараз норма. Дай Бог, щоб через кілька років не була номою стрілянина між ТЦК і мирними людьми.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 10 тра, 2026 11:21, всього редагувалось 1 раз.
