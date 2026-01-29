Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:19

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Але на жаль поки живі такі як ти і лад -маємо зеленського...
Ой как удобно: лоханулся (назовем это - "недоработал") - ты. А виноват - как обычно - кто-то другой? :lol:
А що тебе дивує?
Якщо я не досягнув вершин Маска чи Джобса з Безосом... то значить що я частенько недопрацьовував....
Але я це розумію
Не Будіть Лихо , поки воно тихо.....
ТМ(с) Народна Мудрість
Тому радію з того що зміг зробити
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28737
З нами з: 15.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 3044 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Приказ - точно-точно существует?
Межі ТЦК ?
Точно відомі, кожного дня заступає патруль....
А тепер ще пошукай що має робити військовослужбовець у випадку нападу на нього ...

Тому давай брись під лавку.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28737
З нами з: 15.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 3044 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:29

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:И кто будет воевать?
Те, кто не создан?

Ви явно недооцінюєте сило родинних зв'язків. Одне діло воювати десь далеко за державу і зовсім інше в рідному селі за брата/кума.

Натовп так ж схожий на армію як груда будівельних матеріалів на дім.
Цитата когось з древніх греків.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Натовп так ж схожий на армію як груда будівельних матеріалів на дім.
Цитата когось з древніх греків.

ну совок доволі легко переміг УПА, але війна ще довгі роки нагадувала про себе...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6161
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:38

  budivelnik написав:
  _hunter написав:3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві - наказом Міністерства оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону.
Приказ - точно-точно существует?
Межі ТЦК ?
Точно відомі, кожного дня заступає патруль....

Чуть внимательнее читай :wink: - _гарнизона_.
Патруль - не караул. Как и ЧОП - не полиция.
_hunter
 
Повідомлень: 11995
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:52

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:за лічені дні віддали Крим без жодного спротиву,
Тобто коли ми Майданили в Києві - то це ми віддавали Крим?
Труси -хрестик
нє?
Якщо ти в листопаді-лютому в Києві
А твоя дружина яка не виїзжала з Криму( і ти не виїзжав з Києва) - народжує тобі дитину в серпні-листопаді ... то це твоя дитина чи кум допоміг?

зелені чоловічки... :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:55

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:це поки тцк ходють з босими руками.

ИМХО озброєння ТЦК - це буде величезний крок ескалації до громадянської війни.

нічого не буде. щоб чинити організований спротив, треба дещо мати - чого апріорі немає в переляканих ухилянтів. багато хто здасть й кума/брата аби його не зачепили...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 12:02

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:И кто будет воевать?
Те, кто не создан?

Ви явно недооцінюєте сило родинних зв'язків. Одне діло воювати десь далеко за державу і зовсім інше в рідному селі за брата/кума.

Натовп так ж схожий на армію як груда будівельних матеріалів на дім.
Цитата когось з древніх греків.


У російській імперії була ешеленована піраміда безпеки - на нижніх щаблях мобілізовані солдатики, далі прапора-піджаки над ними кадрове офіцерство, над ними казацтво, над казаками - чеченці туркмени (дика дивізія), а над тими калмики та британскі інструктора
5-7 інтелектуалів опрокинули цей здавалося би довершений механізм

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 13.06.20
Подякував: 436 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 12:09

Путін допустив «розлучення» з Вірменією і пригрозив країні «українським сценарієм»
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо вступу до Євросоюзу «вимагають особливого розгляду», а також провів паралель з Україною.

Єревану, за словами Путіна, необхідно «визначитися якомога раніше» з питання про участь у ЄС або ЄАЕС. У такому разі, вказав диктатор, можливий шлях «інтелігентного і взаємовигідного розлучення».

Він також попередив про можливі наслідки у разі іншого розвитку подій, провівши паралелі з Україною та повторивши кремлівський наратив, що все нібито почалося «зі вступу чи спроби вступу України до ЄС».

розпад імперій завжди болючий для імперців. в принципі всі імперії розпалися в 20 сторіччі. якись після 1СВ, інші після 2СВ - в них був час адоптуватися. російська імперія дотягнула до 91 року, а наслідки досі їх муляють.

у вірмен немає вибору - їх може врятувати та підтримати лише ЄС...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Так, ви відавали Крим
Ризики були відомі і ви свідомо пішли на них

Згадуючи поведінку (як вуличну так і законодавчу ) -
Я би навіть сказав - свідомо посилили і втілили ци ризики
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 13.06.20
Подякував: 436 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
 
