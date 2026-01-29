Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 12:54

  ЛАД написав:Прозевал с утра пост fox767676, с которого всё началось.
Похоже, был самый интересный пост за полдня, но остаётся только догадываться.
Остальное всё, как обычно.

як завжди відповідей не буде? :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Прозевал с утра пост fox767676, с которого всё началось.
Похоже, был самый интересный пост за полдня, но остаётся только догадываться.
Остальное всё, как обычно.


Вы бы не одобрили, судя по реакции на комменарий кажется шмитта в отношении Свириденко.
Там было на порядок злее в отношении скороход.
ну взяточницы-минетчицы вконец охренели, не смог смолчать.
В принципе ее можно было бы в чисто правовом поле на место поставить, но у меня времени нет.
Удивляюсь как другие политически активные и юридически подкованные пропускают такое махровое и систематическое розжигание розни по социальному и профессиональному признаку.
Я тогда не понимаю в чем вина большевиков\коммунистов - им нельзя, а тетке с няшными косичками и бурятским носом - можно
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 10 тра, 2026 13:05, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:04

  Shaman написав:ми за різні думки, чи не так? чи всі інші думки, це пропаганда? ;)
"Світ досі не засвоїв урок Другої світової": історик та військовий Кіпіані про міфічний культ 9 травня
........

"офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" та історик Вахтанг Кіпіані."
Обзор от ИИ
Хорунжа служба — це сучасний структурний підрозділ в окремих елітних підрозділах ЗСУ та НГУ (зокрема 12-та бригада «Азов» та 3-тя ОШБр), що займається ідеологічним вихованням, формуванням військових традицій, церемоніалом та збереженням історії бригади. Вона є альтернативою радянським політвідділам, де хорунжі працюють безпосередньо з особовим складом.

Основні функції та завдання:

- Ідеологічна робота: Розробка та впровадження ідеологічних настанов, виховання бійців на засадах українського націоцентризму.
- Традиції та ритуали: Організація церемоній вручення зброї, нагородження, вшанування загиблих, робота з прапорами (корогвами) бригади.
- Історична пам'ять: Популяризація історії українського війська (армії УНР, УПА, Козаччини).
- Навчання: Робота з особовим складом та родинами військовослужбовців (військова психологія, педагогіка, історія).

И при чём тут пропаганда? :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:07

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ми за різні думки, чи не так? чи всі інші думки, це пропаганда? ;)
"Світ досі не засвоїв урок Другої світової": історик та військовий Кіпіані про міфічний культ 9 травня
........

"офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" та історик Вахтанг Кіпіані."
...
И при чём тут пропаганда? :)

знову розмови про особистіть автора? а що з приводу написаного? ЛАД такий ЛАД :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:11

  fox767676 написав:........
Вы бы не одобрили, судя по реакции на комменарий кажется шмитта в отношении Свириденко.
Там было на порядок злее в отношении скороход.
......

Наезды шмитта обычно очень дешёвые. У вас, как правило, более обоснованные.
Злость меня не очень смущает, больше заботит обоснованность и разумность.
По какому поводу вы наехали на Скороход? Ссылку на её статью/выступление или что там было не дадите?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 тра, 2026 13:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:11

ще трошки пропаганди ;)
Открыл ленту — и аж отшатнулся. Понятно, что из россиян у меня остались уже совсем единицы, те, кто не стал на четвереньки и не залаял, но даже и у этих — одни сплошные деды сегодня нескончаемым потоком с самого утра.
Наши деды победили фашизм…

Ваши деды не победили фашизм. Фашизм победили не ваши деды. Фашизм победили английские, американские, австралийские, канадские, французские, норвежские деды. А ваши деды при помощи англичан и американцев устранили главного конкурента по фашизму.
И сами возглавили его.

Ваши деды — и были фашистами. Вишь ты, историческая неожиданность то какая.
Точно такими же фашистами, как деды Ганса и Клауса.

Ваши деды от Сахалина до Эльбы не освободили ничего. Вообще ничего. От Сахалина до Эльбы они только захватывали.
Ваши деды были оккупантами. Ровно такими же, как и деды Клауса и Ганса.

Немцы захватили половину Польши. Русские захватили половину Польши.
Немцы растерзали Чехословакию. Русские растерзали Чехословакию.
Немцы вошли в западную Румынию. Русские вошли в Бессарабию.
Немцы оккупировали Таллинн. Русские оккупировали Таллинн.
В чем вы вообще умудряетесь находить различие-то?

Покажите мне ту лупу, через которую фотоны через вашу сетчатку попадают в ваш мозг и он делает вывод: коричневый фашизм — это да, это фашизм. А красный фашизм — это нет, это совсем другое!
Это победа над фашизмом.

Кого вы освободили-то? Чехов в шестьдесят восьмом? Чеченцев в сорок третьем? Крымских татар в сорок четвертом? Латышей в сорок первом? Поляков? Украинцев?
Кого?

Может, хоть себя? Голод 1946-1947 годов, вторая самая мощная после тридцать седьмого волна репрессий 1946 года — это освобождение от фашизма?

И если бы США не применили ядерную бомбардировку Хиросимы — ваши деды по приказу усатого фюрера пошли бы дальше. Ни на секунду не сомневаюсь. И захватывали бы уже и Францию, и Бельгию и Испанию с Ла Маншем.
Это Трумен остановил фашизм на восточных рубежах Эльбы.
А не ваши деды.
Это именно вас он и остановил.

Но только Клаус и Ганс всё поняли про своих дедов. Вот Kлаус и Ганс реально уже победили фашизм.
А внуки Иванов да Сидоров снова несут фашизм на чужую землю.

Жить в фашисткой стране, в Четвертом Рейхе, который уже приступил к откровенно фашистской политике с концлагерями и пытками внутри страны и начал агрессивную фашистскую захватническую войну на внешней территории, носить на плакатах Дедов-оккупантов, солдат красного фашизма, и орать при этом «Мы победили фашизм»...
Да вы в реальности хоть живете?

Если бы не мой дед, меня бы не было на этом свете… А вот это — правда. Вот это — чистейшая правда. Вы ж не против фашизма боролись. Вы исключительно за свои жизни боролись. Которые у вас хотел отнять фашизм коричневый.
Но сами при этом вы были носителями фашизма красного.
Вот и всё.

И вот только тогда, когда вы осознаете, только тогда, когда вы поймете, примете, пропустите через себя и сделаете аксиомой мысль, что ваши деды были фашистами, переработаете эту мысль, проведете общественную дискуссию об этом, придете к новому общественному договору и сделаете из него выводы — вот только тогда вы фашизм и победите. В себе.
Больше его, собственно, уже нигде побеждать-то и не надо.

Вот только тогда и можно будет хоть о чем-то говорить.
Когда вы поймете, что с такими дедами гордится нечем.
Что это — да, было в нашей истории. Да, было. Да, с моими дедами.
Но вытаскивать это из сундука и бегать по улицам с этим на палках — не надо.

Пока же ни о каком выздоровлении и речи нет.
Вы все всё ещё в глубочайшей коме.
В фашисткой коме.

День победы над фашизмом ещё только в будущем. И назначит его Украина. Украинская армия.
А уже не вы.

Бабченко

ще в 2022 році написано. але ці речі просто не сприймаються деякими радянськими людьми. яких вивели з совку, а от совок з них - ні...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:12

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
Якщо так вже цікаво то поінтересуйтесь в яких роках, та в якій місцевості упа зірвало мобілізацію.

Это вы о чём?
Просто не знаю, поэтому не понял.

Про опір упа армії ссср. В деяких районах через діяльність упа були проблеми з мобілізацію під час війни.
Насправді більшість прихильників упа поняття не мають як вона була організована. Ні про вишкіл ні про постачання і логістику ні про роботу з місцевим населенням.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:12

ЛАД


наехали на Скороход? Ссылку на её статью/выступление


Та відео, де «мінєтчица» :oops:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18961
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2608 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:22

схоже цей парад в Москвы може стати переломною точкою, який наочно показує слабкість Раші. про це написали не одне ЗМІ
Правда, що ховається за пропагандою. Парад Путіна став нищівною демонстрацією виснаження військової сили Кремля — The Telegraph
Автор публікації зазначив, що для Росії символізм був важливий завжди, і парад на честь російського Дня перемоги, який пройшов у суботу, 9 травня, говорив сам за себе.

Відсутність танків на параді була не просто упущенням — це було визнанням, констатує військовий експерт.

Режим, який раніше вихвалявся перед усім світом своєю військовою силою, не зміг зібрати ані бронетехніку, ані ракети, ані іншу суттєву бойову техніку для свого ключового видовища. Для країни, сучасна ідентичність якої базується на військовій могутності, цей день став не стільки святкуванням Дня перемоги, скільки демонстрацією стратегічного виснаження.

При цьому, продовжує військовий експерт, дефіцит особового складу став не менш показовим. Війська РФ на параді були посилені солдатами з Північної Кореї — незвичне видовище для країни, яка раніше заявляла про самодостатність як про наріжний камінь свого престижу. Тепер Москва спирається не тільки на північнокорейські боєприпаси, а й на робочу силу з цієї країни, і це підкреслює, наскільки РФ стала залежною від партнерів.

Ситуація не виглядала кращою і з дипломатичного погляду, констатує автор статті. Поруч із російським диктатором Володимиром Путіним була лише невелика група авторитарних лідерів. При цьому, вказує Геміш де Бреттон-Гордон, примітною була відсутність глави Китаю Сі Цзіньпіна.

Вона свідчить про більшу обережність Пекіна, який розуміє, що зв’язок із провальною російською кампанією тягне за собою зростання геополітичних витрат, зазначає автор.

ключ до закінчення війни знаходиться в Москві. й захований він, як все гучніше буде звучати "НАВІЩО?" при порівнянні втрат та здобутків (яких в цьому році вже просто не було)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 тра, 2026 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:23

  Hotab написав:ЛАД
наехали на Скороход? Ссылку на её статью/выступление

Та відео, де «мінєтчица» :oops:

цікаво, але нічого не зрозуміло :lol: але бачу дехто дуже зацікавився :mrgreen:
Shaman
