Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:00

fox767676


Я десь писав що ти "заробляєш на війні"???


Писав. Саме так 😅


для тебе працює мотивація бути багатим у бідній країні, і ти ,наприклад, так само уявляєш мотивацію айтівців



«Для мене» , чи «для айтівців», які і самі на цих сторінках не заперечували, що зарплата айті для України - це престижно, а для навіть середньої Європи- це посередня.
Чи раптом це твердження не вірне?
Але чому ти вирішив його на мене перевести, типу для мене це так?
Тим більше що ще одним з пунктів твоїх божевільних закидів є якраз мої наміри «з великою зарплатою» залишити «бідну країну» .
То у тебе там нічого не протирічить? Наче б тоді треба залишитись і насолоджуватись бідніючою під час війни країною? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 тра, 2026 20:04, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Shaman ИМХО поки в держави є гроші (долари, юані, золото...) то вона може все імпортувати. Не зважаючи на будь-які санкції, хай і за завищеною ціною. А раз імпорт не перевищує експорт, то це значить тільки одне -друкують недостатньо грошей.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:03

Hotab

Зауваж, проти Толі Шевченка я нічого не писав - я не знаю його мотивації, навіть якщо його доходи зросли під час війни
Свій логічний ряд я виклав
У полемічному апофеозі твою мотивацію можна трактувати і як "заробляння на війні", але таким я точно не зловживав
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:05

  Shaman написав:неефективність керування державою

поки гроші є, то можна й неефективно керувати. Україна це підтверджує. Чи Венесуела...

При нафті по 40$ як в січні, гроші в москалів мали закінчитися в досяжному майбутньому, при нафті по 100+$ - вони не закінчиться.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:06

fox767676

Зауваж, проти Толі Шевченка я нічого не писав -


Це хто? 😅
свій логічний ряд я виклав

А як бути якщо він не логічний? 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:08

  Дюрі-бачі написав:Shaman ИМХО поки в держави є гроші (долари, юані, золото...) то вона може все імпортувати. Не зважаючи на будь-які санкції, хай і за завищеною ціною. А раз імпорт не перевищує експорт, то це значить тільки одне -друкують недостатньо грошей.

ви зовсім пишете зовсім непо'язані речі, але настільки спрощено, що навіть не пояснити. окрім одного - щоб заплатити доларами, треба провести платіж через США. а якщо діють санкції, то ці гроші просто заморожуються
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:10

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:неефективність керування державою

поки гроші є, то можна й неефективно керувати. Україна це підтверджує. Чи Венесуела...

При нафті по 40$ як в січні, гроші в москалів мали закінчитися в досяжному майбутньому, при нафті по 100+$ - вони не закінчиться.

нам не потрібно, щоб гроші закінчилися. нам потрібно щоб при постійному погіршенні ситуації - а воно відбувається, й відсутності здобутків Раші - що бачимо в 26 році, на Раші все голосніше почали питати "НАВІЩО?". й оцей сиротлівий парад це лише підтверджує - все йде зовсім не так, як треба для Раші...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:11

Shaman Саме тому прям зараз москалі збільшують продажі добрив в США. Видно від доброти душевної, а не за $.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:14

  Shaman написав:нам не потрібно, щоб гроші закінчилися

щоб перемогти у війні потрібно, щоб у суперника закінчились люди, територія або гроші.
Перші 2 пункти в москалів в рази переважають наші, тому єдиний наш шанс перемоги - це закінчення в них грошей. І через дії Трампа його значно важче реалізувати.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:21

  Damien написав:Всегда удивлял уровень мышления тех, кто всерьез говорит о том, что у россии закончатся деньги на войну, надо просто максимально мешать им нефть продавать. Да, это создает им неудобства, но не более.
Там только Китай обеспечит ее деньгами лет на 50 в случае нужды , рашке есть что продавать(в случае Китая - отдавать месторождения в разработку как аренду на 49/99лет). Или пообещают соседям какой-нибудь островок передать(это уж в крайнем случае). Или ядерные технологии.
Самый первый и простой шаг - запустить печатный станок, но они даже этого не делают на сегодня, рубль к доллару за последний год только укрепился.

Китаїзація рф йде повним ходом вже не перший рік. Слухайте, якщо все так чудово (як ви описали вище), то що ж їм заважає штурмувати Львів на п'ятому році повномасштабної війни? Чому маючи такі можливості вони досі не захопили Донбас?
Десь у соцмережах гуляє порівняння, що звичайний равлик за 4 роки міг би доповзти від кордону з рф на Сході України до кордону України з Польщею на Заході, а друга армія світу не доповзла.
Протяжність території України із заходу на схід становить 1316 км.
Середня швидкість звичайного садового равлика становить близько 0,048 км/год.
Час (4 роки): 4 роки*365 днів* 24 години = 35,040 годин
35,040 годин* 0,048 км/год = 1681 км.
fler
