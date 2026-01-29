Додано: Пон 11 тра, 2026 09:23
Hotab написав:
Жінки , мені здається, і з моторикою пальців при управлінні дроном, обійшли би чоловіків. Але ж справа в тому, що це не весільний дрон, і умови в яких доведеться сидіти жінці інколи жахливі.
Цікаво було б почути з цього приводу думку Олександра . Дронщика.
Саша може спокійно взять жіночку на підвіз.
Так Саші ж тре водій не по Києву))
На своїй теперішній посаді я змінив жінку. І я б не сказав, що справляюся краще від неї.
В середньому, ті жінки, яких я зустрічав тут, справляють краще за чоловіків.
Але важливим моментом є те, що всі ці жінки - добровольці, а більшість чоловіків - бусифіковані.
В будь-якому разі, я не бачу проблеми в залученні жінок до війська, принаймні при адекватному проведенні ВЛК.
sashaqbl
Додано: Пон 11 тра, 2026 09:33
Letusrock написав: Hotab написав:Letusrock
Виходимо на новий рівень 😅
«Душіть ойтішників!»
«Ні, душіть вчителів, мене не можна!!»
«А я взагалі за Зе не голосував , нічого не буду робити!»
Хоча проблема ж лише одна: всі хотіли б дожити до світлого дня живим і цілим))
І тільки ця.
Забув про "Душіть нетойВОСних".
А взагалі допис Дюрі-бачі виглядав аж занадто христоматійно
І їх теж. У абирвалга список ширший: спортсмени, охоронці, ну в принципі хто завгодно, аби не він.
Hotab
Додано: Пон 11 тра, 2026 09:34
Banderlog написав: Faceless написав:
Ну, нажаль, не здивований - Харків, як би м'якіше сказати, зараз не дуже комфортний для життя в умовах війни, близкості кордону і лінії фронту.
Це і є лінія бойового зіткнення а не та де міряють шо нема просувань.
Запоріжжя теж мєстні кажуть спорожніло, но для мене як попадаю туди шок дикаря
Ао факту ці території де я втрачені, ні москалі їх ще не захопили і цивільні зрідка зустрічаються, но житття вже тут нема
Не могу сказать, что Харьков пустой. Хотя, конечно, людей меньше, чем до войны, но и сегодня по словам Терехова в городе где-то 1,2-1,3 млн. Город всё же живёт и работает. В АТБ на кассах даже очереди бывают. Даже пара кинотеатров работает. В часы пик в метро даже вагоны почти полные. Правда, интервал движения больше, чем был в мирное время. Но толп нет.
ЛАД
Додано: Пон 11 тра, 2026 09:37
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Поліцейські там доволі добре мотивовані. Не знаю, який підхід знайшли до їхнього начальства, але начальство їх мотивувало добре. Не привозять досттатню кількість людей в ТЦК з чергування: або звільнення по статті(і тоді швидко стаєш клієнтом ТЦК), або добровольцем в Лють.
"Ухилянти" канєшно редіски і все таке, но ви так щиро радієте розбудові поліцейської держави, що десь там північніше від заздрощів всплакнув пан лукашенко.
P.S. Місяць тому такі мотивовані з автоматами зловили натовпом замість себе 56 річного діабетчика. Він поки в області, вже десь три рази везли його з ТЦК в лікарню з тиском 200. Футболять в тежах трикутника ТЦК-лікарні-місцеві в/ч. Галочка стоїть, обороноздатність підвищується, кількість "ухилянтів" зменшується, все по плану
Тут не про радість, просто в умовах війни лібералізм і демократія не працюють. Взагалі.
Faceless
Додано: Пон 11 тра, 2026 09:47
_hunter написав:
Это если Состояние Войны объявлено. А если единоличным решением - "Конституция на паузе" (вся, т.е, а не отдельные положения)...
Я не знаю, що означає собачою "состояніє вайни", але в Україні військовий стан, нє?
sashaqbl
Додано: Пон 11 тра, 2026 09:55
Hotab написав:ЛАД
в має РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman правильно сообщал
Флайман вміє в майбутнє і знає що буде куплено в травні? 😅
Насправді він писав що в Квітні поповнився на 1.5 млрд.
І така новина дійсно гуляла в українських ЗМІ з посиланням на Рейтерс.
Але при цьому економічні сайти рф, які у мене без проблем висвітлюються в Гуглі без Впн , дружньо кажуть про все ж поки що все ще зниження.
Про що я вам кілька днів тому і повідомив.
Але «флайман правильно написав» 😅
Вас не смущает совпадение цифр?
Понятно, что в мае покупки золота и валюты будут за апрельские деньги.
Не помню точно слова Флаймена, но, возможно, здесь расхождение такое же, как было по ценам на нефть, когда мы приводили цены на торгуемые на бирже июньские контракты, а prodigy
на Блумберге попался уже не торгуемый на тот момент майский.
ЛАД
Додано: Пон 11 тра, 2026 09:58
sashaqbl написав:
Я не бачу перпектив розбудови поліцейської держави. Вона будується тільки поки
найактивніша частина суспільства на фронті, а решта ховаєтсья.
А якщо поки
не закінчиться, ще років 10-20?
ще у 2024 у приватних розмовах регіональних еліт проскакували запевнення що у випадку чогось "зроблять так, що особо буйні активісти не повернулись".
Тилові еліти та силовий апарат після війни не будуть зацікавлені у "найактивнішій частині суспільства". Черкаська історія протистояння ветерана та місцевого князька не дасть збрехати
Letusrock
Додано: Пон 11 тра, 2026 10:01
Як на мене, стаття ні про що. Пан посол нагадує про своє існування, про те, що ситуація х******, що потрібна мобілізація, що потрібна демобілізація.
За все хороше, проти всого поганого.
Давайте передамо чатину оборонних функцій ПВК і забудемо за мобілізацію.
Але проблема в тому, що ні Летусрок, ні Шаман не підуть в ПВК так само, як не йдуть в ЗСУ. А ми з бандерлогом вже трішки підзаїбалися тут сидіти.
sashaqbl
Додано: Пон 11 тра, 2026 10:03
Damien написав:
Ну, сейчас ты только подтвердил свой уровень, в котором я был уверен и до этого. Если бы читать толком умел, то прочитал бы, что я говорил про покупку Китаем не технологий, а ресурсов.
Я не против украинского языка, наоборот, только "за". Приятно видеть, когда говорит умный человек по-украински. Особенно когда это его родной язык и он им владеет виртуозно вдобавок к тому, что он сам по себе умный.
Но проблема в том, что в последние 4 года повылазило много псевдо
патриотов, которые кроме перехода на украинский и показать больше ничего не могут(как в свое время Янукович) - ни ума, ни патриотичности, ни даже просто повоевать в окопе
. Используют укр. язык как прикрытие. Вот это бесит.
а що з цього є в тебе? нічого? але й мову ти вивчити теж не в змозі
Shaman
Додано: Пон 11 тра, 2026 10:09
ЛАД написав:
в Ірані все зовсім погано, там на їжу не вистачає - хоча нафтова країна.
Вот просто интересно, откуда берутся такие фантазии?
Чистая пропаганда из головы без подтверждений и доказательств.
звісно бунтують вони просто так, нема чого робити. тут недавно наводились цифри інфляції в Ірані - звісно ніяк не впливає на ціну продуктів...
я вам вже наводив відео - ви знову там НІЧОГО не побачили. вам які докази не наводь, якщо ви не проти цієї думки - то знову не БАЧИТЕ доказів. а так багато розповідаєте про різні думки
Shaman
