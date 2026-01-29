_hunter написав:Закон - просто имплементирует Конституцию. Он не может ее уточнять/объяснять. Интересная теория. Но почему, например, в "Розділ II" или "Розділ XIII" - "второе название" не используется?
Тому що Конституцію приймали вночі і особо не вчитувалися у деталі. Просто проїбалися. Так, він імплементує. Закон про воєнний стан імплементує пункт 20 статті 106.
Ну да, но не имплементирует пункт 19й: ибо Конституция - выключается.
ЛАД написав:Между прочим, к вопросу о 1,5 млрд. долл. в ФНБ и сообщении flyman"а. Только что услышал по марафону со ссылкой на Блумберг о том, что в мае РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman правильно сообщал. При этом умиляет наш "эксперт"-комментатор, который рассказывает, что мы "не полностью перекрыли" возможность экспорта нефти через западные порты РФ. Правда, позже он говорит, что не известно насколько долго мы нарушали работу западных портов и насколько сильные были повреждения.. Когда здесь об этом писали, то людей клеймили как зрадофілів и поклонников РФ.
вірте експерту
На Полимаркете - 100%й консенсус на 2026й год. Такого никогда еще не было...
ЛАД слова не зайві, бо Україна планує заробляти не тільки не експорті збіжжя намагаємось прорвати на світовий ринок зброї: хто має зацікавленість? країни Перської затоки(у шейхів грошей достатньо, можна і заробити), потрібна прозорість контрактів
бо з нашою корупційною складовою, виробник вимушений буде платити величезні відкати решалам (у вигляді чиновників всіляких спецукрекспорт)
стосовно російського ФНБ, ви подивилися відео?
ось ще типова новина, для тих, хто вважає росію країною з великим ринком колись у 2001 році задавався питанням, чому світові автогіганти побудували в рф 14-16 автозаводів заводів (і деякі , як в Калузі і під Пітером були з конвеєрами, а не так як в Чорноморську- Мерседеси "збирали"(прикрутили сидіння, колеса і руль-стало made in Ukraine), мені Британці доказували, що рф має великій ринок(тобто будуть збирати авто і потім продавати всім країнам СНГ(включно з Україною), по факту все впиралось в розмір взятки за вибір виробника на користь РФ (а не Казахстану чи України), тут нам було важко конкуруровати (там були не лише гроші, а і дівчата , можливо до 18)
Китайские автобренды понесли многомиллиардные убытки на российском рынке
Geely по итогам 2025 года ушла в убыток на 6,2 млрд рублей, у Changan ситуация ещё хуже — компания потеряла 9,5 млрд рублей. Причинами стали повышение утильсбора и резкое падение спроса, сообщает Mash.
Для стимулирования продаж Changan пришлось выделить не менее 10 млрд рублей на субсидирование автокредитов. Также на фоне обвала авторынка завод Haval в Тульской области с 20 июля уходит в двухнедельный корпоративный отпуск.
ЛАД написав:Сейчас услышал по марафону, что вчера в Одессе какой-то при проверке документов набросился с ножом на ТЦК и нанёс двоим военнослужащим тяжёлые ножевые ранения. С начала года это 14-й инцидент только в Одессе.
Одеса кишить 3,14дарами, не дивує
розмовляють виключно російською, слухають все російське (навіть крінжовий шансон), бикують занадто, що робити? стріляти на ураження таких чортів
ну писав тут один ти, тебе не треба клеймити прихильником рф, бо всі знають, хто ти є і ким був
так, удари по НПЗ(також по нафто терміналам) впливають короткостроково( через тиждент-12 днів вже відремонтували і качають нафту, або завод переробляє нафту тому я проводив аналогію з Німеччиною у 1943-44р, там теж один завод німці відновляли 3-4 рази, потім вже не змогли, бо не було запчастин Те саме і рашке, доки є можливість (запчастини) вони відновляються досить швидко (про це у відео каже і Владимір Нилов), і що з того? припинити і сісти скласти руки? відновили-на тобі ще удар, знов працює-на тобі більше ушкоджена, так що не дуже радій, що відновили
Краще визнай, що по Харкову був нанесений удар у день путинскього перемірія, чого мовчите про це, чи вже не Харкові?
Не знаю, кем кишит Одесса, но вам не надоело, простите, хер_нёй страдать? Язык тут не при чём. И шансон тоже. Аналогичные сообщения здесь были из разных городов, в т.ч. и с Зап. Украины. И как бы оттуда не раньше. Или вы считаете, что мобилизации сопротивляются агенты ФСБ или идейные сторонники Путина?
Что касается автомобилей. Британцы вам правильно доказывали. Рынок РФ был значительно больше, чем Украины, или Казахстана, или др. стран СНГ. И по численности населения, и по деньгам у населения. Можете посмотреть довоенную статистику продаж. А убытки китайцев небольшие и связаны, как вы и написали, с повышением утильсбора. Возможно, есть и ещё причины. Субсидирование автокредитов нормальная мера для стимулирования продаж. Ничего экстраординарного в этом нет.