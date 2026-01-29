Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:І Дефіцит Бюджету 6 трлн =80 млрд доларів...( перших 4 місяці + дефіцити регіональних бюджетів там ще пару трильонів)
145 тонн золота * 150 млн тонна=22 млрд доларів
185 млрд юанів / 7 = 27 млрд доларів
Тобто вони винні вже в 2 рази більше ніж в них резервів
Про що говоримо?

Про те, що в них є ще один із механізмів як без друку закрити дефіцит.
Вони потрохи додруковують рублі,

Ти бачиш, як просто з переляку, одні і ті ж речі(які ТИ вважаєш позитивними для педерації) -множиш
Яка різниця як додруковувати ? через репо , чи звязувавти через депо чи забороняти ...це все ТИМЧАСОВЕ рішення, яке не може тривати ВІЧНО...
Грошова маса збільшується-товарна маса не росте...
В якийсь момент-греблю прорве і ймовірність ПРОРИВУ тим вища чим більший обєм грошової маси наростає над залишками товарної маси.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:ТИМЧАСОВЕ рішення,

Проблема в тому, що "тимчасове" може тривати роками. Той же Трамп може скоротити його в рази, але не хоче.
А це коштує тисячі життів героїв.

  budivelnik написав:Грошова маса збільшується-товарна маса не росте...

знову хибне твердження, яке справедливе для закритої економіки без імпорту, але не працює в реальному світі, бо навіть совок імпортував зерно від капіталістів
Дюрі-бачі
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:ТИМЧАСОВЕ рішення,

Проблема в тому, що "тимчасове" може тривати роками. Той же Трамп може скоротити його в рази, але не хоче.
А це коштує тисячі життів героїв.

  budivelnik написав:Грошова маса збільшується-товарна маса не росте...

знову хибне твердження, яке справедливе для закритої економіки без імпорту, але не працює в реальному світі, бо навіть совок імпортував зерно від капіталістів

може експорту?
Vadim_
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 23.05.14
Подякував: 668 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:59

  pesikot написав:
У Трампа немає карт - Ормузська протока не відкрита ...
ормузьку протоку закрив трамп :lol:
Banderlog
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:може експорту?

не зрозумів при чому тут експорт... От є в країні дефіцит товарів, а вона друкує більше "фантиків" національної валюти. Поки в країни є гроші (і не важливо за експорт, із запасів чи їй дають інші) то просто фантики міняються на гроші і росте імпорт.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 11 тра, 2026 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Дюрі-бачі

Адже твоє переконання що все має зробити Трамп
або те що педерація може друкувати гроші чотирьма варіантами а значить це в чотири рази повищує її стійкість..
Ніяк не допоможе нам перемогти.
То може просто спробуєш в безмежну кількість разів від нуля до 1 грн - збільшити донати?
Повір, це вплине в рази сильніше ніж Трамп і друк в педерації.

ПС
Закрита економіка-відкрита економіка... регулюється КУРСОМ
чим більше друкується національних грошових одиниць при сталому матеріальному забезпеченню товарами/послугами цих одиниць - тим сильніше змінюється курс цієї одиниці до закордонної.

Звідси висновок
Друкувати безмежно не вийде...
Якщо в педерації активів на 50 млрд а боргів на 80 млрд за 4 місяці - це говорить про те що така економічна ситуація надовго не витягне
ППС
Навіть збільшення вартості нафти з 77 доларів як рахувала педерацція в березні-дало їй в квітні 815 млрд... і все одно ці 815 не допомогли зменшити 6 трлн боргу
Якщо ця ціна збільшиться до 100 доларів в квітні- то це дасть 1000 млрд в травні.... але що таке +150 млрд від нафти з середнім МІНУС 1500 млрд помісячно з січня 2026?
budivelnik
Європейський Союз планує суттєво прискорити інтеграційний процес для України та Молдови, відкривши всі переговорні кластери вже до середини літа. Паралельно з цим міжнародна спільнота консолідує зусилля для розв'язання гуманітарної кризи, пов'язаної з масовим викраденням українських дітей Росією.
Про це єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила у своїй соцмережі X.
fler
  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:може експорту?

не зрозумів при чому тут експорт... От є в країні дефіцит товарів, а вона друкує більше "фантиків" національної валюти. Поки в країни є гроші (і не важливо за експорт, із запасів чи їй дають інші) то просто фантики міняються на гроші і росте імпорт.
Отже
В країні дефіцит товарів.....
Як з допомогою ДРУКУ фантиків - збільшиться товарна маса?
Ти ж ДРУКУЄШ СВОЇ
а КУПУЄШ за ті які ти НЕ ДРУКУЄШ
Тому
Для того щоб купити в когось.... ти мусиш йому щось продати і отримати ЙОГО грошові одиниці...
Це називається ТОРГІВЕЛЬНИЙ БАЛАНС
В педерації він позитивний... але не для Держави, а ля підприємств...
і то не для всіх підприємств...

Так щоб тобі було наочніше..

Від того що В МЕНЕ гроші Є - ти краще жити не станеш
budivelnik
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:може експорту?

не зрозумів при чому тут експорт... От є в країні дефіцит товарів, а вона друкує більше "фантиків" національної валюти. Поки в країни є гроші (і не важливо за експорт, із запасів чи їй дають інші) то просто фантики міняються на гроші і росте імпорт.
Отже
В країні дефіцит товарів.....
Як з допомогою ДРУКУ фантиків - збільшиться товарна маса?
Ти ж ДРУКУЄШ СВОЇ
а КУПУЄШ за ті які ти НЕ ДРУКУЄШ
Тому
Для того щоб купити в когось.... ти мусиш йому щось продати і отримати ЙОГО грошові одиниці...
Це називається ТОРГІВЕЛЬНИЙ БАЛАНС
В педерації він позитивний... але не для Держави, а ля підприємств...
і то не для всіх підприємств...

Так щоб тобі було наочніше..

Від того що В МЕНЕ гроші Є - ти краще жити не станеш

это тезис мне?
Vadim_
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 23.05.14
Подякував: 668 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 17:27

Vadim_
Ні
budivelnik
