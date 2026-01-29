В україні на підконтрольній вже 25 млн.
Денис Улютін: «Кількість безробітних різко зростає»
Міністерство соціальної політики підрахувало, що до 2026 року в Україні буде 13 мільйонів унікальних одержувачів соціальних виплат. Ще 10,2 мільйона українців отримують пенсійні виплати. А якщо на підконтрольній уряду території проживатиме аж 29 мільйонів людей, каже міністр соціальної політики Денис Улютін (хоча сам він вважає, що ця цифра не перевищує 25 мільйонів.
З початку 2026 ми втратили 380 км квадратних. Там маніпуляція статистикою через зміну методу визначення підконтрольності багатосірих зон визнано підконтрольними Україні. А не віриш перевір по списку населених пунктів які визволені. Пощолкай діпстейтом.