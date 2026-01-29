Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 11:22

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Ми тут в тилу в принципі користуємось інформацією яку нам надають з фронту.
Тому перш ніж нас звинувачувати у незнанні чогось - може в себе на фронті надаєте по шапці тим хто нас дурить?
ПС
Той самий Мадьяр пише що
техніка ворога стала штучним товаром і тому кількість її утилізації зменшилась
То якщо ВІН не правий, то ви там розберіться з своїм командиром , а то виявляється ми радіємо що він на бреше
чи може це ви пробуєте ввести нас в оману?
Техніка стала штучним товаром на ЛБЗ, тому що ніхто її в кілзону практично не вводить. Дешевше піхоту вводити. Але це не означає що її нема. Це перше.
Друге, розумні люди вміють серед пропаганди виділяти корисну інформацію.
Мене завжди цікавила ВИКЛЮЧНО РЕАЛЬНА інформація....
Тому в мене кілька питань
Якщо техніка є... але її не використовують ... то як це впливає на ЛБЗ
Якщо не впливає , бо її бережуть - то навіщо вони людей тратять а техніку бережуть?

Поділіться знаннями...
А те що в педераційників є сотня робочих танків, сотня робочих літаків і так далі це відомо
Просто починали вони з тисяч робочих танків і сотень літаків...
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 11:23

  sashaqbl написав:
  fler написав:Теж пригадала, як один пропагандон тоді писав тут про вялічіє, зокрема, щодо виробництва шаленої кількості військової техніки зростаючими темпами. Дивно, що її на параді пару днів тому не показали..

Ви там в тилу можете собі пи**, що хочете, але кількість військової техніки в ворога зростає.


вчора і сьогодні спілкувався з сусідом морпіхом, каже навпаки,
і що в 2026р на ділянці Покровська значно легше ніж восени 2025 і взимку 2026.
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Давай по порядку
1 Спочатку мали спалитись резерви , щоб не було дефіциту....-резерви спалились в 2022-2024
2 Потім піднялись податки і наклались вимоги на резерви підприємств - введений заднім числом податок на надприбутк, збільшення ПДВ в 2024-2025
3 Тепер збільшують Дефіцит до 6 трлн за 4 місяці..... якщо в річному виразі буде 12-15 трлн - тоді перейдуть до зміни курсу

Частково згідний з позицією, але
1. Резерв спалений частково, а не весь
2. Податки то піднялись, але ще не максимальні. А криву Лаффера посувають вправо силовими методами.
3. Дефіцит то великий, але все ще значно менший ніж в України у %.
4. Державний борг дуже малий (20% ВВП).
5. При ціні 60$ вони планували зібрати 10.5 трлн. в бюджет при дефіциті 3. При ціні 100$ - зберуть 17 трлн. і перекриють весь дефіцит з надлишком... Про 150-200$ навіть думати не хочеться.
P.S. Удари України звісно то красиві, але обсяг експорту нафти росте.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -war-began

ИМХО якщо ціни на нафту не обваляться найближчим часом, то економіки москалів хватить до кінця 2027
  budivelnik написав:Або я плачу в Бюджет - а з Бюджету тобі..
Для мене якось більш правдоподібною є веріся
Будівельник-Бюджет-Бандерлог....

Де ти тут Мідніча знайшов - я не бачу..
Правда може ти в особистій охороні Єрмака працюєш і його спортзал охороняєш і тому маєш бронь і майора... Тоді так, тоді ти працюєш на мінідча і платить тобі він... Хоча думаю що й в цьому випадку, плачу я... бо міндіч своїми не розпоряджається, він їх краде з Бюджету... який я наповнюю.

Так що як би ти не крутив - а я тобі дякую за захист, ти мені за зарплату

ох і балабол...
А якщо тобі платять алкаші то
Ланцюг стає
алкаші - ларьочник- бюджет-я?
Ладно б іще корчив з своїх таксі та ларька градообразующе прєдпріятіє но ти вже і надержавообразующє замахнувся? :lol: не давить шапка мономаха на чоло? :lol:
Наповнювач бюджету :lol:
Ти тільки мене через бюджет утримуєш ? Мож іще когось з мільйонної армії? Або Там поліцаїв, даішників, преЗедента, депутатів школи й медицину та дослідка пінгвінів євгена дикого? :lol:
