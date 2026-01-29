Коли вона була прес-секретарем, її все влаштовувало
Коли вона фоткалась з Зеленським на обкладинці журнала, наче сімейна пара, її все влаштовувало
Коли її скумбрія ..., вона образилась ...
не жінка зеленського тойво а він тойво... піджопніком. Понятно шо образилась. І щас мстить. Розказує все що знає. Іще й не такі черчілі через баб влітали а ти як думав? Все розкаже за безбожників.) Її ж підкупити не вдасться.
Росія почала цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах великих американських компаній в Україні, проте адміністрація Дональда Трампа ігнорує ці атаки, пише The New York Times.
Як пише видання, з минулого літа ціллю російських ударів стали об’єкти, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, виробником снеків Mondelez (бренди Milka, Oreo, Toblerone, "Люкс") та тютюновим гігантом Philip Morris. А в середині квітня сім безпілотників поспіль атакували зерновий термінал Cargill.
Корпорації в основному не оголошували публічно про ці удари, побоюючись стривожити інвесторів і страховиків. На думку деяких українських бізнесменів, атаки є частиною ширшої кампанії, спрямованої на всі типи активів, незалежно від національності компаній, з метою задушити економіку країни. Однак інші вважають, що мета Росії – відлякати американські інвестиції саме в той момент, коли Київ намагається поглибити ділові зв’язки з Білим домом.
При цьому видання зазначає, що Білий дім, незважаючи на обіцянку захищати комерційні інтереси США за кордоном, відреагував досить стримано. Адміністрація Трампа не засудила жодного з нападів, про які Україна повідомила цього року. Водночас Вашингтон зажадав від Києва утриматися від ударів по російському чорноморському нафтовому терміналу, що експортує нафту з казахстанських родовищ, у яких мають частки американські компанії.
Тобто, наявність американського бізнесу - це не гарантії безпеки, як Україну намагались запевнити ...