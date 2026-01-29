Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу.
А про танки:
- протитанкова артилерія поховала танки
- РПГ поховали танки
- ПТУРи поховали танки
- вертольоти поховали танки
- зараз дрони "поховали" танки
Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування.
Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють.
І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
