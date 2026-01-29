Валерій Пекар - український підприємець і громадський діяч
Обіцяв після параду написати, які сценарії можливі на найближче майбутнє. Опис правильно було би робити таким чином: 1. Стан справ. 2. Стратегії сторін. 3. Сценарії.
Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам.
Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на Сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну; продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати; продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає в нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та в посиленні ударів по найболючішому місцю імперії -- по гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує: росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на росію. Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять; а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну.
Росія не може й не хоче зупинити війну. Не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії: ще трохи, і Україна посиплеться. Не може, бо: -- не має грошей на переведення економіки на цивільні рейки, -- не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, -- не має що показати населенню як перемогу, -- не має рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть росію на шматки, як у 1917.
Минулого року Путін послідовно відхиляв всі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один, вперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що росія буде продовжувати війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші -- є війна, нема грошей -- нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ з чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт з реальністю. Російська економіка летить вниз. До землі далеко, отже, політ нормальний. За всіма показниками, влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти.
Голодних бунтів на росії не очікуйте. Всі сценарії можливих змін пов'язані з розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії.
Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для росії. Якщо нічого не буде (а скоріш за все, нічого не буде), то далі в листопаді.
Свято наближається. Водночас треба зазначити, що Божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні.
Тримайте власне горище впорядкованим, а дах міцно закріпленим.
Краткое содержание - Украина атаковала российские энергетические объекты после истечения срока действия соглашения о прекращении огня. - Астраханский нефтеперерабатывающий завод и порт Тамань являются объектами нападения. МОСКВА, 13 мая (Reuters) - Украина возобновила в среду атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты, спустя два дня после истечения срока действия трехдневного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Украина целенаправленно атакует российскую нефтяную инфраструктуру, чтобы подорвать доходы Москвы от энергетического сектора и ослабить ее военную мощь в условиях продолжающейся четырехлетней войны . ......В среду Министерство обороны России сообщило, что за ночь над российскими территориями были перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотников.
МОСКВА, 13 мая (Reuters) - Российский Пермский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку после того, как 7 мая украинский беспилотник атаковал его, вызвав пожар и повредив оборудование, сообщили два источника в отрасли. Местный губернатор Дмитрий Махонин заявил в пятницу, что украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермской области, примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. Он не назвал конкретный объект. Источники сообщили, что после забастовок были срочно остановлены три основных установки первичной переработки нефти. По их словам, также были остановлены некоторые вторичные установки. Одно из подразделений, CDU-4, простаивало с 30 апреля из-за очередной атаки беспилотника. Источники сообщили, что ремонтные работы могут занять несколько недель, сообщает компания «Лукойл» (LKOH.MM)., открывает новую вкладкуКомпания, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод, не ответила на запрос о комментарии.
Shaman написав:гадаю, Соня теж не знає, хто ти. хоча всі ієрархів знає
Київський патріархат припинив своє існування. те, що тріо клоунів (скоріш за все за руські гроші) називає себе патріархом та мітрополітами - нехай називають. я так розумію більшості й в Україні немає. а то УПЦ МП раптом зацікавилася долею КП? дивина
й головне, Варфоломей тут до чого?.. що бачу, те й пою?
а хто патріарх пцу? ) клоун у нас презедент. З якої пори ієрархи церкви стали клоунами? А потом ти ж розумієш що їм оті пісульки до одного місця про то шо вони припинили існування до одного місця? пцу навіть не в стані налагодити зібрання грошей епіфанію. А в онуфрію і паші мерседесу віруючі гроші несуть попри всяке "припинення існування" по факту упц мп так ілишилась церквою з найбільшою чисельністю прихожан і найбільшими зборами. А соня хай пише за гроші міндічів шо хоче. Собака лає караван іде.
prodigy написав:танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна
Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу. А про танки: - протитанкова артилерія поховала танки - РПГ поховали танки - ПТУРи поховали танки - вертольоти поховали танки - зараз дрони "поховали" танки Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування. Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють. І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
Велика Британія на даний час не здійснює серійного виробництва нових танків з нуля, а зосереджена на модернізації існуючого парку.Ось ключові факти станом на 2025-2026 роки:Модернізація Challenger 3: Основна активність полягає в перетворенні танків Challenger 2 на новий стандарт Challenger 3. За планами, оприлюдненими станом на квітень 2025 року, Британія планує модернізувати лише 148 танків Challenger 2.Кількість на озброєнні: До початку програми модернізації Велика Британія мала на озброєнні близько 227 танків Challenger 2, частина з яких перебувала на зберіганні.Виробничий фокус: Оновленням займається компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), але процес модернізації йде повільно, що викликає дискусії щодо достатності такої кількості бронетехніки. Отже, Велика Британія не виробляє сотні нових танків, а оновлює менше 150 одиниць до рівня Challenger 3.
Франція в даний час не виробляє танки в значних серійних обсягах щороку, як це було під час холодної війни. Основна увага французького ОПК зосереджена на модернізації існуючого парку.Основні факти:Виробництво: Франція не будує сотні нових танків на рік. Замість цього компанія Nexter займається модернізацією танків Leclerc до стандарту Leclerc XLR.Темпи модернізації: Потужності дозволяють проводити модернізацію обмеженої кількості машин. Наприклад, у сфері іншої бронетехніки, Франція виготовляє лише близько 10 САУ «Caesar» на місяць.Наявність: На озброєнні Франції перебуває понад 210 гусеничних танків.
не знаю, що хотіли мені довести, але танк -це пережиток минулого. Якшо дві країни НАТО (ВБ і Франція) припинили виробництво танків з нуля, на то є причина (війна в Україні показала - танк за 40-45млн легко знешкодять 6-10 дронів по 2тисячі доларів)
"Якщо запитати, що обрати – дрон чи танк, я оберу дрон": Павло Єлізаров про збиття "Шахедів" та розвиток дронової складової ПС
Ми всі зосередилися на лінії фронту і вважали, що ворог – там. Насправді ж у нас є другий фронт, не менш важливий – це наш повітряний простір, який ми захищаємо. І цьому процесу, на мій погляд, не приділяли достатньо уваги. Такій, здавалося б, незначній речі, як "Шахед", уваги не додали. Відповідно, усе, що формувалося, формувалося за залишковим принципом.
це пряма відповідь всім(в тому числі моєму сусіду-морпіху), чому на фронті є майже все, а ППО над містами і селами(там його взагалі немає) якесь слабеньке.
– Як змінилася статистика збиття "Шахедів" за цей час?
– Ми трохи змінили саму концепцію ставлення до "Шахедів", які пролітають.
Раніше в областях вважалося так: якщо вони пролетіли повз мене і не вдарили по моїй області – слава Богу, зранку мене ніхто не буде сварити.
Зараз модель інша: "Шахеди" зайшли і вийшли. Якщо вийшли – це погано. Вийшли – чому? Тому тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло.
Далі ми проаналізували всі радарні поля. Іноді групи або ті, хто відповідав за радари, ухвалювали рішення на власний розсуд: мовляв, я хочу стояти ось там, бо мені там подобається.
Зараз це більш упорядковано: радари стоять за певною логікою і переміщуються залежно від того, що було під час попереднього прильоту. Постійно йде аналіз помилок.
– Головне знаряддя для збиття "Шахедів" наразі – це наші дрони-перехоплювачі?
– Якщо мене особисто запитати, я більше вірю в ракети малої дальності, хоча сам, по суті, з дронової галузі.
Насправді сказати, що існує якесь одне універсальне рішення – ні. Є різні компоненти. МВГ (мобільно-вогневі групи – УП) ніхто не скасовував.
стаття цікава, може ви її вже читали, від 30 квітня 2026. Рекомендую ЛАДу особисто
Banderlog написав:по факту упц мп так ілишилась церквою з найбільшою чисельністю прихожан і найбільшими зборами
в цьому я ніколи не мав сумнів, по Одесі співвідношення 10 до 1. Чому? тому мізки промиті хлоркою. 20 тому одна знайома жінка охрестила дитину в храмі УПЦ КП, хлопчик нервовий, погано спить, неслухняний. Подруга їй каже: треба дитину охрестити і все мине. Так він вже хрещений. А де? у тому храмі. Ні каже йде до монастиря, там монахи, вони типу "праведні"(грошей не беруть, бо їм не дають). Прийшла в монастир і охрестила в УПЦ(РПЦ) МП. А поп каже, що дитина у вас була нехрещена, бо упц кп -раскольнікі. Дитина не спить, все те саме, що робити? До равіна, обрезаніє? Чоловік тої жінки коли дитині було 3 рочки завів собі коханку, та залетіла, і він покинув першу дружину і одружився з коханкою. Дитина сильно переживала зникнення батька, коли другому сину виполонилось 3 рочки(а першому , п'ять? шість), батько почав брати на вихідні першу дитину і той заспокоївся, почав спати, гратись, слухатись. Тому обі дві церкви -суцільна маячня для ідіотів. Дитині був потрібен саме батько, а не хрестик на шиї