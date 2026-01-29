Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну т.е. лучше было бы - что бы как Байден: просто ничего бы не делал - просто смотрел бы на закрывающиеся фабрики/развал баланса?..

Коли потопаючий починає безглуздо барахтатися - він прискорює свою смерть. І створює ризики для того, хто спробує його врятувати.
sashaqbl

 
Повідомлень: 2995
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:33

  sashaqbl написав:
  shapo написав:Вы забыли упомянуть как ведёт себя Украина в отношении Израиля в лице всех ее президентов,в т.ч. последнего еврея Зеленского.
Особенно характерен последний дипломатический демарш в отношении украденного украинского зерна разгруженного после Хайфы в Турции после которого в адрес Турции не последовало никаких нот протеста показывает ее истинное отношение равно как и упомянутые голосования в ООН за все антиизраильские резолюции.

Туреччина звісно своєї вигоди не упустить. Але з Туреччиною є спільні проекти по виробництву зброї.
+ Туреччина активно продає нам зброю. А десь щось навіть безкоштовно підганяє.
Тому, quod licet Iovi, non licet bovi.
P.S. Цікаво було б почути ваші коментарі стосовно оцього https://militarnyi.com/uk/news/ministr-izrayilyu-plany-aneksiyi-livanu/
P.P.S. Я не антисеміт, але вважаю, що зараз Ізраїль(як держава) поводиться зі своїми сусідами так само як русня зі своїми. А враховуючи, що Ізраїль не є союзником України, то приховувати цю свою точку зору не збираюся.


Ссылка на известное латинское выражение не более,чем лицемерие о чем,собственно,я и написал.
А с Сирией,Египтом,Марокко которые тоже покупают ворованное украинское зерно у Украины тоже совместное производство оружия или они Украине что-то бесплатно дают?
Вы так прекрасно как и большинство на этом форуме разбираетесь в делах Ближнего Востока,то,может,расскажете что такое "Израиль ведёт себя с своими соседями как Россия".
Это Израиль напал на Газу 07.10.23 убив там самым зверским образом 1200 и уведя в заложники 256 человек или это всё-таки сделал Хамас?
Это Израиль напал на Ливан 08.10.23 или Хезболла начала бомбардировку Израиля?
Это в Израиле детей в школе учат ,что арабов нужно вырезать ,а Газу и Ливан стереть с лица земли?
Это у Израиля в программе обороны стоит уничтожение Ирана или наоборот?
Что касается заявления Бен Гвира или ещё кого-то ,то ,во-первых,он не премьер- министр и не принимает подобные решения,во-вторых,зона безопасности в южном Ливане до реки Литания будет создана и Израиль останется там до тех пор,пока Хезболла не будет разоружена,а судя по развитию событий это будет нескоро.
В начале 80-х такая зона уже была против действующего тогда в Ливане ООП, шииты тогда сидели тихо.
В 2000-м году Эхуд Барак вывел оттуда войска оставив ливанских христиан на уничтожение.
С тех пор там безраздельно господствует Хезболла терроризируя север Израиля.
Поэтому вторично такой ошибки никто больше не повторит.
Аналогичная ситуация в Газе.
Что касается отношений с Украиной, то в отличие от нее Израиль намного меньше зависит от внешней финансовой и военной помощи и потому и так прохладные отношения ни на что не повлияют и после зерновых скандалов.
shapo
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:35

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну т.е. лучше было бы - что бы как Байден: просто ничего бы не делал - просто смотрел бы на закрывающиеся фабрики/развал баланса?..

Коли потопаючий починає безглуздо барахтатися - він прискорює свою смерть. І створює ризики для того, хто спробує його врятувати.

Ну так а альтернатива-то - какая? - стоически, без единого лишнего движения - уходить кирпичем на дно - подобно истинному самураю? :roll:

>>> створює ризики для того, хто спробує його врятувати
А кто пробовал-то? - ЕС тупо в сторонке до последнего стояли. Италия - так вообще чуть в БРИКС не вступила...
А таких, как fler - что тупо радуется происходящему:
  fler написав:Ось як треба захоплювати інші країни - без єдиного пострілу, дипломатичним шляхом))

- их же буквально миллионы :twisted:
_hunter
 
Повідомлень: 12022
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:в отличие от других стран где это равноценные специальности по оплате и престижу.


Це не правда.

  Letusrock написав:Вдалося потрапити на роботу у Львів у відому лікарню

Ну в Україні, багато лікарів - сьогодні прийшов, сьогодні попав. А по суті то набивають практики і йдуть в часну, в державних важко стало знайти лікаря, і їдуть на західні райони, конкуренція там відповідно більша.

Але після універу це ще гарна зарплата. Типу підіть запитайте скільки в садку вихователю платять, і там немає нічних допрацювати. А в школі, то це теж не гола ставка а ще допи як ось клас.

ПС. Як в польщі.
Недавно попався пост що середня зарплата по бізнесу десь толі 9к брутто.
І всі пишуть що коли ти працюєш НА систему - тобто лікар/вчитель/поліцейський, то ця цифра вже стає нетто.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 486
З нами з: 21.11.19
Подякував: 274 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну так а альтернатива-то - какая? - стоически, без единого лишнего движения - уходить кирпичем на дно - подобно истинному самураю?

Альтернатива - не обирати президентом довбойоба, який міняє мита по 10 разів в місяць і завтра відмовляєтсья від своїх же слів.
В загальному в діях Трампа є певний здоровий глузд. І якби на його місці був хтось адекватний - це мало б шанс принести якусь користь. Але не в його випадку.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Что касается заявления Бен Гвира или ещё кого-то ,то ,во-первых,он не премьер- министр и не принимает подобные решения,во-вторых,зона безопасности в южном Ливане до реки Литания будет создана и Израиль останется там до тех пор,пока Хезболла не будет разоружена,а судя по развитию событий это будет нескоро.

Зніміть біле пальто. І розкажіть про поселення на західному березі і т. д. І про статтю, що кидав Бандерлог - як Ізраїль п*** бабки, які мали йти в Палестину. Хто вбив Іцхака Рабина і чому провалилися угоди в Осло? Як до влади прийшов Хамас? Чому розвідка проїбала напад?
Ви звісно патріот Ізраїлю. І сильно нагадуєте наших "патріотів"-ухилянтів: у всьому винна русня, а ми непогрішні.
P.S. Я не знімаю відповідальності з терористів. Але зніміть біле пальто.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 11:58

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:............
хірург чи інженер навряд чи був задоволений зарплатою в рази нижчою чим у кваліфікованих робітників чи водіїв.
...........
Это вы преувеличили, хотя, действительно, была ниже.
Ну и вопрос задоволення зарплатой это несколько о другом. И сегодня один доволен зарплатой 49 тис. грн., а другому и 400 тыс. мало.

Перебільшив?
Наприклад, батько мого приятеля працював на заводі водієм і їздив у далекі рейси, отримував 600 ре/міс і ще подібні приклади знаю, це без сибірів, вахт і десь вчетверо більше за зарплату хірурга.
З другого боку у цього водія значно більше грошей пропало на книжці ніж в середнього пересічного, бо він чекав на жигулі по черзі і т.д.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7382
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
 
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 12:00

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну так а альтернатива-то - какая? - стоически, без единого лишнего движения - уходить кирпичем на дно - подобно истинному самураю?

......
В загальному в діях Трампа є певний здоровий глузд. І якби на його місці був хтось адекватний - це мало б шанс принести якусь користь. Але не в його випадку.

Ну я же с этого вопроса и начал: _кто?_. Байден? Обама? - между ними кто-то адекватный, вроде был - не помню кто...
Или, может быть - сразу Буша - который до Рецессии доуправлялся?..
_hunter
 
Повідомлень: 12022
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну я же с этого вопроса и начал: _кто?_. Байден? Обама? - между ними кто-то адекватный, вроде был - не помню кто...
Или, может быть - сразу Буша - который до Рецессии доуправлялся?..

Ти намагаєшся мені пояснити що гівно трохи менш гівняне, аргументуючи це тим, що навколо одне гівно.
Рубіо, Хейлі, Буттідж - якщо брати з кандидатів останніх праймеріз.
Але американці, як і українці, умудрилися вибрати найбільшого довбойоба з усіх можливих.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 18 тра, 2026 12:17, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 12:17

Пятеро військових з Франківщини померли, не прослуживши й двох тижнів у "Скелі"

Уляна Кондратьєва дізналася, що її брат Ярослав Мокрій служив у "Скелі", зі сповіщення про смерть. У 425 штурмовому полку він пробув недовго — помер за два тижні.
Військовослужбовець "Скелі" Василь Цюрко прожив після мобілізації ще менше — дев'ять днів. На його тілі судмедексперти зокрема зафіксували переломи ребер, синці, садна та забійні рани.
Історія з військовослужбовцем "Скелі" Василем Войчуком схожа — помер за 11 днів з часу мобілізації.
Військовослужбовець "Скелі" Віталій Карат помер у лікарні в Дніпрі. Його сестрі Олесі Піскуновій вдалося застати брата живим. Казав їй, що били постійно.
Letusrock
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
