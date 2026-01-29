Коли потопаючий починає безглуздо барахтатися - він прискорює свою смерть. І створює ризики для того, хто спробує його врятувати.
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:33
Ссылка на известное латинское выражение не более,чем лицемерие о чем,собственно,я и написал.
А с Сирией,Египтом,Марокко которые тоже покупают ворованное украинское зерно у Украины тоже совместное производство оружия или они Украине что-то бесплатно дают?
Вы так прекрасно как и большинство на этом форуме разбираетесь в делах Ближнего Востока,то,может,расскажете что такое "Израиль ведёт себя с своими соседями как Россия".
Это Израиль напал на Газу 07.10.23 убив там самым зверским образом 1200 и уведя в заложники 256 человек или это всё-таки сделал Хамас?
Это Израиль напал на Ливан 08.10.23 или Хезболла начала бомбардировку Израиля?
Это в Израиле детей в школе учат ,что арабов нужно вырезать ,а Газу и Ливан стереть с лица земли?
Это у Израиля в программе обороны стоит уничтожение Ирана или наоборот?
Что касается заявления Бен Гвира или ещё кого-то ,то ,во-первых,он не премьер- министр и не принимает подобные решения,во-вторых,зона безопасности в южном Ливане до реки Литания будет создана и Израиль останется там до тех пор,пока Хезболла не будет разоружена,а судя по развитию событий это будет нескоро.
В начале 80-х такая зона уже была против действующего тогда в Ливане ООП, шииты тогда сидели тихо.
В 2000-м году Эхуд Барак вывел оттуда войска оставив ливанских христиан на уничтожение.
С тех пор там безраздельно господствует Хезболла терроризируя север Израиля.
Поэтому вторично такой ошибки никто больше не повторит.
Аналогичная ситуация в Газе.
Что касается отношений с Украиной, то в отличие от нее Израиль намного меньше зависит от внешней финансовой и военной помощи и потому и так прохладные отношения ни на что не повлияют и после зерновых скандалов.
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:35
Ну так а альтернатива-то - какая? - стоически, без единого лишнего движения - уходить кирпичем на дно - подобно истинному самураю?
>>> створює ризики для того, хто спробує його врятувати
А кто пробовал-то? - ЕС тупо в сторонке до последнего стояли. Италия - так вообще чуть в БРИКС не вступила...
А таких, как fler - что тупо радуется происходящему:
- их же буквально миллионы
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:44
Це не правда.
Ну в Україні, багато лікарів - сьогодні прийшов, сьогодні попав. А по суті то набивають практики і йдуть в часну, в державних важко стало знайти лікаря, і їдуть на західні райони, конкуренція там відповідно більша.
Але після універу це ще гарна зарплата. Типу підіть запитайте скільки в садку вихователю платять, і там немає нічних допрацювати. А в школі, то це теж не гола ставка а ще допи як ось клас.
ПС. Як в польщі.
Недавно попався пост що середня зарплата по бізнесу десь толі 9к брутто.
І всі пишуть що коли ти працюєш НА систему - тобто лікар/вчитель/поліцейський, то ця цифра вже стає нетто.
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:47
Альтернатива - не обирати президентом довбойоба, який міняє мита по 10 разів в місяць і завтра відмовляєтсья від своїх же слів.
В загальному в діях Трампа є певний здоровий глузд. І якби на його місці був хтось адекватний - це мало б шанс принести якусь користь. Але не в його випадку.
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:51
Зніміть біле пальто. І розкажіть про поселення на західному березі і т. д. І про статтю, що кидав Бандерлог - як Ізраїль п*** бабки, які мали йти в Палестину. Хто вбив Іцхака Рабина і чому провалилися угоди в Осло? Як до влади прийшов Хамас? Чому розвідка проїбала напад?
Ви звісно патріот Ізраїлю. І сильно нагадуєте наших "патріотів"-ухилянтів: у всьому винна русня, а ми непогрішні.
P.S. Я не знімаю відповідальності з терористів. Але зніміть біле пальто.
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:58
Перебільшив?
Наприклад, батько мого приятеля працював на заводі водієм і їздив у далекі рейси, отримував 600 ре/міс і ще подібні приклади знаю, це без сибірів, вахт і десь вчетверо більше за зарплату хірурга.
З другого боку у цього водія значно більше грошей пропало на книжці ніж в середнього пересічного, бо він чекав на жигулі по черзі і т.д.
Додано: Пон 18 тра, 2026 12:00
Ну я же с этого вопроса и начал: _кто?_. Байден? Обама? - между ними кто-то адекватный, вроде был - не помню кто...
Или, может быть - сразу Буша - который до Рецессии доуправлялся?..
Додано: Пон 18 тра, 2026 12:11
Ти намагаєшся мені пояснити що гівно трохи менш гівняне, аргументуючи це тим, що навколо одне гівно.
Рубіо, Хейлі, Буттідж - якщо брати з кандидатів останніх праймеріз.
Але американці, як і українці, умудрилися вибрати найбільшого довбойоба з усіх можливих.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 18 тра, 2026 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2026 12:17
Уляна Кондратьєва дізналася, що її брат Ярослав Мокрій служив у "Скелі", зі сповіщення про смерть. У 425 штурмовому полку він пробув недовго — помер за два тижні.
Військовослужбовець "Скелі" Василь Цюрко прожив після мобілізації ще менше — дев'ять днів. На його тілі судмедексперти зокрема зафіксували переломи ребер, синці, садна та забійні рани.
Історія з військовослужбовцем "Скелі" Василем Войчуком схожа — помер за 11 днів з часу мобілізації.
Військовослужбовець "Скелі" Віталій Карат помер у лікарні в Дніпрі. Його сестрі Олесі Піскуновій вдалося застати брата живим. Казав їй, що били постійно.
