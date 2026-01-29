Додано: Вів 19 тра, 2026 13:51

Сибарит написав: prodigy написав: те що ви називаєте "ол инклузив", це був табір пом'якшеного утримання, без колючого дроту і охорони (ні на вході був охоронець)

Режим содержания очень сильно зависел от вожатых. Иногда было терпимо. Мы сами по очереди дежурили на воротах, охраны не было.Вместо моря был бассейн, куда пускали папу раз за смену.Режим содержания очень сильно зависел от вожатых. Иногда было терпимо.

у нас теж, два роки 1974-1975 було терпимо, а на третій вожатим був вітя(ми жили в одному будинку багато років), десь років 10 тому я затоваришував з його батьком, коли тому було 80+.так от вітя(йому було 19), він був лосяра 190см, чи вище, він над нами 12річними просто знущався, ставив над нами експерименти: за порущення тиши під час "тихої години" виводив порушника на прохід між ліжками і 20хв. стояти в позі лелеки, чи буква зю (це починаєш робити присідання, від тебе зупиняє на половині, і так стоїш , руки вперед для балансу) , сезон був майже зіпсований, але вітя спалився (випив горілки і був пійманий директором табору), довелось йому писати заяву "за власним бажанням", замість віті прийшов василь васильович(молдован) (в таборі бачив його вперше), а восени того ж року він почав працювати вчителем співу у нашій школі, а так гарно працював років 10, що почав відношення з малолітніми, що ті навіть почали за нього дратись, в 1984 всплили його стосунки з ученицею 8 класу , то йому світила тюрма, але все зам'яли швиденько (я тоді вже був на 3 курсі вишу)