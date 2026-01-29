Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 18:16

Рівненщині і Волині приготуватися ((

❗️Загроза з Білорусі реальна, російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить фронт ще збільшиться, – Сирський.
Xenon
 
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 18:17

Потенціал китаїзації ;)

Росії зараз потрібно додатково 1,5 мільйона працівників для відновлення рівноваги на ринку праці. Повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п’ятий рік, поглибило дефіцит: за даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія зазнала приблизно 1,2 мільйона втрат, включаючи 325 тисяч загиблих станом на січень 2026 року. Демографічні фактори, такі як старіння населення та низька народжуваність, погіршують ситуацію.
Російський союз промисловців і підприємців прогнозує дефіцит у 3 мільйони працівників до 2030 року. Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна зазначила, що сучасна Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?
fler
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 18:31

  fler написав:......
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Так мерять нужно не "головами", а "частями": 3 ляма из 150ти - это примерно как 300к из 20ти. И это еще при закрытых кордонах...
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 19:08

головне сітківку правильно приклеіти...

  Hotab написав:Треба воювати до останнього діда-українця, до кордонів 24.02.22 ..
Бо «карт у Путіна нема»..
  flyman написав:Весь план був на швидке "примушення до демілітаризації бандерівської верхушки".

Тому з понеділка можливі перемир"я та перемовини, щоб він міг перегрупувати війська та змінити доктрину.

Особисто би я на таке не йшов, так як резервів нема, а бригади за сотні кілометрів від кордону, тобто тактична перевага буде в нас.

Умова перемовин, що військові сили РФ на позиції що були до нападу.
.

щаз мух допилить свого робота з мушиним зором та вжуххх на московію!
головне щоб сітківка була надійно зафіксована)))
Прохожий
 
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 19:08

  _hunter написав:
  katso написав:
  Water написав:Кого і куди ти пропонуєш відправить на 30 днів?
UPD: Можна на прикладі срср. Де ти був за часів срср 30 днів?


Дитину. Відпочивати. Одну. Кудись де за нею приглянуть а батьки від неї відпочинуть. За часів СРСР звичайні люди були спроможні відправити дитину до піонер табору на 30 днів, де колись бував і я. Питання- на який строк зараз (навіть до війни) люди фінансово спроможні відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться :lol:

Я помню этот спор где-то года пол назад... Сейчас лень искать, НО: вы забываете такое слово как "путевка" - которую при совке нужно было еще и "достать". Так что прямо вот так вот "звичайні люди" - не работало.


Ну достать это да, но тогда доставали абсолютно все. Но по итогу доставалась она всем кто хотел. Даже тут на форуме уже человека три сознались что ездили. А вот кто сейчас отправлял куда то ребенка и на сколько, ни отписался никто.
katso
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 19:17

Наведіть приклад куди особисто вам "відправить" дорого.
Water
 
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 19:19

Ну вот лично у меня были и года, когда не ездил - наверное в те годы родители "не хотели"? :roll:
Я ж там прямо список позиций на 20 (если одну ЗУ считать) оставил. Или вы про что? :shock: - попытка начать срач про "тараканов"? - типа "современный человек ребенка без как минимум пажа и горничной никуда не отпустит"?
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну вот лично у меня были и года, когда не ездил - наверное в те годы родители "не хотели"?

может родители были и правы?
тогда не наливали несовершеннолетним на халяву баварского
а теперь ляпота...взрослый типа...кинул родителей и оставляя коричневые метки вперед у нимэччыну за халявой!

...как после 2го литра баварского начинает душа болеть "как там мои бедные в Украине?", но после 3го попускает...
:shock:
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 19:43

  Letusrock написав:
  flyman написав:[
а прінудітєльне "обрєзаніє" крайнєй плоті ще у ЄСі не обговорюється?

-українці, білі християни, легко асимілюються, представники нації яка захищає ЄС від війни та остаточного краху - другий сорт
-фріпалестинці, сирійці, алахакбарівці та прочі камеруно-самалі (не піддаються асиміляції, схильні до джихаду, тероризму та тунеядства) - вищий сорт

Але це не більше ніж ваша самооцінка, і бажання Флаймана обрізати замість мити
Hotab
7
8
5
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 20:17

  Xenon написав:Рівненщині і Волині приготуватися ((

❗️Загроза з Білорусі реальна, російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить фронт ще збільшиться, – Сирський.

Вважаю що будуть блефувати, змушуючи тримати Україну там сили.
Бо при першій спробі у бульбафюрера раптом запалають два єдині НПЗ, які замінити у бульбафюрера нічим.
