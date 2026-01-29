Росії зараз потрібно додатково 1,5 мільйона працівників для відновлення рівноваги на ринку праці. Повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п’ятий рік, поглибило дефіцит: за даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія зазнала приблизно 1,2 мільйона втрат, включаючи 325 тисяч загиблих станом на січень 2026 року. Демографічні фактори, такі як старіння населення та низька народжуваність, погіршують ситуацію. Російський союз промисловців і підприємців прогнозує дефіцит у 3 мільйони працівників до 2030 року. Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна зазначила, що сучасна Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили. https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/ Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?
Water написав:Кого і куди ти пропонуєш відправить на 30 днів? UPD: Можна на прикладі срср. Де ти був за часів срср 30 днів?
Дитину. Відпочивати. Одну. Кудись де за нею приглянуть а батьки від неї відпочинуть. За часів СРСР звичайні люди були спроможні відправити дитину до піонер табору на 30 днів, де колись бував і я. Питання- на який строк зараз (навіть до війни) люди фінансово спроможні відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться
Я помню этот спор где-то года пол назад... Сейчас лень искать, НО: вы забываете такое слово как "путевка" - которую при совке нужно было еще и "достать". Так что прямо вот так вот "звичайні люди" - не работало.
Ну достать это да, но тогда доставали абсолютно все. Но по итогу доставалась она всем кто хотел. Даже тут на форуме уже человека три сознались что ездили. А вот кто сейчас отправлял куда то ребенка и на сколько, ни отписался никто.
Наведіть приклад куди особисто вам "відправить" дорого.
Ну вот лично у меня были и года, когда не ездил - наверное в те годы родители "не хотели"? Я ж там прямо список позиций на 20 (если одну ЗУ считать) оставил. Или вы про что? - попытка начать срач про "тараканов"? - типа "современный человек ребенка без как минимум пажа и горничной никуда не отпустит"?
flyman написав:[ а прінудітєльне "обрєзаніє" крайнєй плоті ще у ЄСі не обговорюється?
-українці, білі християни, легко асимілюються, представники нації яка захищає ЄС від війни та остаточного краху - другий сорт -фріпалестинці, сирійці, алахакбарівці та прочі камеруно-самалі (не піддаються асиміляції, схильні до джихаду, тероризму та тунеядства) - вищий сорт
Але це не більше ніж ваша самооцінка, і бажання Флаймана обрізати замість мити