katso написав:
Дитину. Відпочивати. Одну. Кудись де за нею приглянуть а батьки від неї відпочинуть. За часів СРСР звичайні люди були спроможні відправити дитину до піонер табору на 30 днів, де колись бував і я. Питання- на який строк зараз (навіть до війни) люди фінансово спроможні відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться
Я помню этот спор где-то года пол назад... Сейчас лень искать, НО: вы забываете такое слово как "путевка" - которую при совке нужно было еще и "достать". Так что прямо вот так вот "звичайні люди" - не работало.
Ну достать это да, но тогда доставали абсолютно все. Но по итогу доставалась она всем кто хотел. Даже тут на форуме уже человека три сознались что ездили. А вот кто сейчас отправлял куда то ребенка и на сколько, ни отписался никто.
Для "абсолютно всі", вірніше для тих у кого не було бабусі до якої можна було відправити дітей на літо - був "табір праці без відпочинку" влаштований директорами школи та колгоспу. Я з такого втік на 2-ий день та попросився назад до бабусі...
Щось умовно пристойне - здається в 87-му ми з однокласником зайняли 2-3 місця на обласній олімпіаді та отримали путівки в "Молоду Гвардію". Мама нашого друга - головний лікар районної лікарні там буквально "рила землю" щоб дістати путівку і для нього, але так і не змогла. І лише в наступному році таки відправила його аж в "Артек".
Тобто "путевка" - була малодоступною навіть для "містечкової еліти", а для "всем кто хотел" - взагалі майже нереально.