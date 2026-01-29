|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 тра, 2026 07:51
budivelnik написав:
Зараз від 10 000 можна знайти кращі умови ніж нари і трьохразове харчування без вибриків....
у росіян це досі в фаворі: ранкове вставання під горн, сніданок, лінійка, піднімання прапора, прохід з піснею перед Трибуною, потім у вечері все те саме, спуск прапора, сурмач трубить відбій, а ще інколи старшій загін (детям 14+років), вивози за місто в діючу в/ч і давали покидати макети гранати, obstacle course , прогулятись казармою і поїсти солдатської баланди.
може когось торкне і підуть у суворівське а потім до військового вишу-діти це резерв армії (в рф майбутні 300/200)
дивно, що katso
досі цього не розуміє, і не він один такий
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:06
katso
відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться
вибачте, ви дійсно стебетесь?
ми 5 рік в стані війни...наших цивільних і дітей серед них вбиває окупант
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло понад 600 дітей, ще понад 1800 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані є орієнтовними
то, з поняття безпеки і шансів на життя, при совку було безпечніше
спитайте родичів, які втратили дітей, вони залюбки їли кашу 5 років, тільки
щоб їх діти були живі
стосовно відпочинку дітей в Україні, наші діти (мої і брата) регулярно подорожували окремо від батьків (або з класом, або з танцювальним колективом), були і Харкові і Луганську, Києві, Львові, поїздки короткі 3-4 дні, але дітям це більш подобається, бо
я теж не витримую (скажімо, тиждень у Трускавці чи Буковелі), по 2-3 дні і поїхав на іншу локацію. а 30 днів у таборі? на третій тиждень починаєш нудьгувати
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:11
барабашов написав:
Надеюсь ты наконец то примешь активное участие в их сожженнии, возглавив эскадрилью вертолётов-камикадзе?
навіщо бути камікадзе , коли існують інші засоби ураження?
Що відомо про нову авіабомбу від Brave1?
Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.
Учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців.
Це не адаптована іноземна чи радянська зброя - власна конструкція українських інженерів, створена під реалії нинішньої війни.
Її бойова частина - 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога, повідомив Михайло Федоров.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:14
Letusrock написав: Hotab написав:
Damien » Сер 20 тра, 2026 04:33
потери на фронте примерно одинаковы.
Експерти яких ми заслужили
тобто все ок, росіяни закінчаться швидше?
А я десь сказав цю фразу чи взагалі казав оцю дурь про закінчення людей ?
У тебе гіпоксія там в Карпатах в схроні? Попливла в очах картинка, не бачиш що я цитую і що пишу?
Коли сідаєш пити з приятелем в барі пиво «хто більше», значення має не у кого більше грошей на рахунках, якщо у кожного є хоча б по тис дол
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 тра, 2026 08:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19067
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
5
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:15
Damien написав:
Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.
російський військовий корабль...йдинахер, з втратами на полі 1 до 5
не неси сюди російське іпсо
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:19
prodigy написав: Damien написав:
Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.
російський військовий корабль...йдинахер, з втратами на полі 1 до 5
не неси сюди російське іпсо
Нема таких втрат 1 до 5.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5316
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:20
Banderlog
А «однакові» є?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19067
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
5
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:21
Banderlog написав:
Час іде. Тобі ж писали що наступні умови будуть гірші за попередні?
а ти бачив на власні очі попередні? де армія 50тисяч, без танків і важкої зброї (типу нац.гвардія),
не сци, майор, гірші умови це байки росіян, не лякайся
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:22
prodigy
навіщо бути камікадзе
Бо воно хворе. Спочатку ожиріння, а потім і на мізки.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19067
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
5
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:23
Letusrock написав: Hotab написав:
Damien » Сер 20 тра, 2026 04:33
потери на фронте примерно одинаковы.
Експерти яких ми заслужили
тобто все ок, росіяни закінчаться швидше?
швидко? ні
все тільки починається для них,
Deepstrikes будуть кожної ночі: Кстово(Ніжегородщина),
Невинномиськ(Ставропілля)
-уражені термінали (один належить ЛУКОЙЛ)
Українські дрони 20 травня атакували НПЗ у Кстово Нижньогородської області Росії та хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Виникли пожежі.
У соцмережах з’явилася інформація про результативний удар Сил оборони України по підприємству «Невинномиський Азот». За попередньою інформацією, на території заводу спалахнула пожежа.
Атакованные ранее Московский и Рязанский НПЗ работу приостановили, по інформації рос.змі
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 20 тра, 2026 08:33, всього редагувалось 2 разів.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|15182
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|13385
|
|
|36
|299747
|
|