RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17805178061780717808>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 07:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Зараз від 10 000 можна знайти кращі умови ніж нари і трьохразове харчування без вибриків....


у росіян це досі в фаворі: ранкове вставання під горн, сніданок, лінійка, піднімання прапора, прохід з піснею перед Трибуною, потім у вечері все те саме, спуск прапора, сурмач трубить відбій, а ще інколи старшій загін (детям 14+років), вивози за місто в діючу в/ч і давали покидати макети гранати, obstacle course , прогулятись казармою і поїсти солдатської баланди.
може когось торкне і підуть у суворівське а потім до військового вишу-діти це резерв армії (в рф майбутні 300/200)

дивно, що katso досі цього не розуміє, і не він один такий
prodigy
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:06

katso

відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться


вибачте, ви дійсно стебетесь?

ми 5 рік в стані війни...наших цивільних і дітей серед них вбиває окупант
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло понад 600 дітей, ще понад 1800 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані є орієнтовними


то, з поняття безпеки і шансів на життя, при совку було безпечніше
спитайте родичів, які втратили дітей, вони залюбки їли кашу 5 років, тільки
щоб їх діти були живі

стосовно відпочинку дітей в Україні, наші діти (мої і брата) регулярно подорожували окремо від батьків (або з класом, або з танцювальним колективом), були і Харкові і Луганську, Києві, Львові, поїздки короткі 3-4 дні, але дітям це більш подобається, бо
я теж не витримую (скажімо, тиждень у Трускавці чи Буковелі), по 2-3 дні і поїхав на іншу локацію. а 30 днів у таборі? на третій тиждень починаєш нудьгувати
prodigy
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:11

Україна розробила свою першу КАБ

  барабашов написав:Надеюсь ты наконец то примешь активное участие в их сожженнии, возглавив эскадрилью вертолётов-камикадзе?


навіщо бути камікадзе , коли існують інші засоби ураження?

Що відомо про нову авіабомбу від Brave1?


Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.
Учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців.

Це не адаптована іноземна чи радянська зброя - власна конструкція українських інженерів, створена під реалії нинішньої війни.

Її бойова частина - 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога, повідомив Михайло Федоров.
prodigy
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:14

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
Damien » Сер 20 тра, 2026 04:33
потери на фронте примерно одинаковы.

Експерти яких ми заслужили

тобто все ок, росіяни закінчаться швидше?

А я десь сказав цю фразу чи взагалі казав оцю дурь про закінчення людей ?
У тебе гіпоксія там в Карпатах в схроні? Попливла в очах картинка, не бачиш що я цитую і що пишу?
Коли сідаєш пити з приятелем в барі пиво «хто більше», значення має не у кого більше грошей на рахунках, якщо у кожного є хоча б по тис дол
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 тра, 2026 08:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19067
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:15

  Damien написав:
  fler написав:Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.


російський військовий корабль...йдинахер, з втратами на полі 1 до 5
не неси сюди російське іпсо
prodigy
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:19

  prodigy написав:
  Damien написав:
  fler написав:Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.


російський військовий корабль...йдинахер, з втратами на полі 1 до 5
не неси сюди російське іпсо

Нема таких втрат 1 до 5.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:20

Banderlog
А «однакові» є?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19067
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Час іде. Тобі ж писали що наступні умови будуть гірші за попередні?


а ти бачив на власні очі попередні? де армія 50тисяч, без танків і важкої зброї (типу нац.гвардія),

не сци, майор, гірші умови це байки росіян, не лякайся
prodigy
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:22

prodigy

навіщо бути камікадзе


Бо воно хворе. Спочатку ожиріння, а потім і на мізки.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19067
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:23

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
Damien » Сер 20 тра, 2026 04:33
потери на фронте примерно одинаковы.

Експерти яких ми заслужили

тобто все ок, росіяни закінчаться швидше?


швидко? ні
все тільки починається для них,
Deepstrikes будуть кожної ночі: Кстово(Ніжегородщина),
Невинномиськ(Ставропілля)
-уражені термінали (один належить ЛУКОЙЛ)

Українські дрони 20 травня атакували НПЗ у Кстово Нижньогородської області Росії та хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Виникли пожежі.

У соцмережах з’явилася інформація про результативний удар Сил оборони України по підприємству «Невинномиський Азот». За попередньою інформацією, на території заводу спалахнула пожежа.


Атакованные ранее Московский и Рязанский НПЗ работу приостановили, по інформації рос.змі
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 20 тра, 2026 08:33, всього редагувалось 2 разів.
prodigy
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 17805178061780717808>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 15182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 13385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 299747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15937)
20.05.2026 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.