Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Нема таких втрат 1 до 5.


не було у 2023-25, зараз є (все тільки починається для них)
prodigy
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:48

  Damien написав:
  fler написав:Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.

Про втрати вам вже пояснили. Тепер про головну причину (жирним виділила) і цифри, які ви обрізали, коментуючи мій пост. Ви не замислювалися, що буде з економікою, якщо з неї постійно і безповоротно висмикувати працівників?
Як відомо, дітей і пенсів не відправляють на війну, тобто воює категорія "працездатні" (18-60). За посиланням вказано, що наразі на рф їх ВЖЕ не вистачає 1,5 млн. осіб і дефіцит зросте вдвічі до 2030 року. Отже, питання в тому, чия економіка швидше не витримає безповоротного скорочення кількості працівників. Не треба мені казати про трудових мігрантів, жінок і т.д. - це не повноцінна заміна. Думайте масштабно. У скільки разів економіка рф більша за українську? У них є у стільки разів більше працездатного населення? Немає. Отож звідси і вий їхніх розумних людей типу Наібуліної про "треба закінчувати есвео".
fler
