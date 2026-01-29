  #<1 ... 17805178061780717808
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Нема таких втрат 1 до 5.


не було у 2023-25, зараз є (все тільки починається для них)
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 08:48

  Damien написав:
  fler написав:Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.

Про втрати вам вже пояснили. Тепер про головну причину (жирним виділила) і цифри, які ви обрізали, коментуючи мій пост. Ви не замислювалися, що буде з економікою, якщо з неї постійно і безповоротно висмикувати працівників?
Як відомо, дітей і пенсів не відправляють на війну, тобто воює категорія "працездатні" (18-60). За посиланням вказано, що наразі на рф їх ВЖЕ не вистачає 1,5 млн. осіб і дефіцит зросте вдвічі до 2030 року. Отже, питання в тому, чия економіка швидше не витримає безповоротного скорочення кількості працівників. Не треба мені казати про трудових мігрантів, жінок і т.д. - це не повноцінна заміна. Думайте масштабно. У скільки разів економіка рф більша за українську? У них є у стільки разів більше працездатного населення? Немає. Отож звідси і вий їхніх розумних людей типу Наібуліної про "треба закінчувати есвео".
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 09:06

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Нема таких втрат 1 до 5.


не було у 2023-25, зараз є (все тільки починається для них)

За словами Сирського, Росія втрачає в 7-9 разів більше загиблими, ніж Україна.https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 86981.html

Іллєнко https://www.pravda.com.ua/articles/2026/05/12/8034249/
бувають тижні, коли втрати 1 до 30 на нашу користь. І це лише те, що ми можемо документально підтвердити. Тобто в середньому це між 1 до 10 і до 1 до 20. У росіян незрівнянно більші втрати

Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 09:13

  Hotab написав:Banderlog
А «однакові» є?

Співставні, якщо в загальних числах то десь до 1 і 1,6. Єдине що в росії співвідношення вбитих і поранених вище.
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 09:15

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Нема таких втрат 1 до 5.


не було у 2023-25, зараз є (все тільки починається для них)

Удари дронами по нпз чи шахедами по києву на фронт не впливають ніяк.
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 09:40

  prodigy написав:Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.
Учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців.


Насправді мені дуже цікаво. Бо в мене дуже "приємний" досвід роботи з вітчизняними боєприпасами.
ЦРЗ з Kemix'а. Божественна центровка мін:
https://ibb.co/LXB00yZW
і ще багато всього приємного.
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 09:45

  Schmit написав:Вам, потужникам, ніякі умови не підходять, навіть ці — все "зрада і капітуляція". Кордони вам подавай 91-го року, репарації, перемогу на блюдечку, а піти рядовим у піхоту ЗСУ — ні-ні. То хтось, зобов'язаний, не вони, бо "ще вб'ють", сітківка, нетойвос, ахвіцер, пєнсіанєр, інвалід, незамінний в тилу, дронщик... Ви що, не розумієте, що без вас у піхоті омріяної вами перемоги не буде.

На рахунок дронщиків - а ти не підохуїв часом? На відміну від тебе я дійшов до ТЦК і забрав свою мобілізаційну повістку.
Чому ти не хочеш стати дронщиком? Маю для тебе вакансії пілотів(якщо ти не алкаш і руки не трусяться), є вакансії саперів, інженерів, електриків, звязківців. Якщо ти вже геть тупий - то є вакансія водія. Алеь ж ти б*** тільки нити вмієш.
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 10:02

  sashaqbl написав:
  Schmit написав: То хтось, зобов'язаний, не вони, бо "ще вб'ють", сітківка, нетойвос, ахвіцер, пєнсіанєр, інвалід, незамінний в тилу, дронщик... Ви що, не розумієте, що без вас у піхоті омріяної вами перемоги не буде.

На рахунок дронщиків - а ти не підохуїв часом? На відміну від тебе я дійшов до ТЦК і забрав свою мобілізаційну повістку.
Чому ти не хочеш стати дронщиком? Маю для тебе вакансії пілотів(якщо ти не алкаш і руки не трусяться), є вакансії саперів, інженерів, електриків, звязківців. Якщо ти вже геть тупий - то є вакансія водія. Алеь ж ти б*** тільки нити вмієш.

Ну тут ухилянти не винні, це пропаганда розказує як класно бути дронщиком і шо краще обрати професію а не з автоматом. ) ні про проблеми з самопальними боєприпасами, ні про те що логістику на них завязали і вони дужче паляться за піхоту.. ні про те що придатний звязківець чи медик також має шанс сходити на передок а більшість вже за цей час ходили і доказали свою корисність в звязку щоб бути в відносній безпеці, про це розмови нема.
В мене при штабі повар і охоронець загинули від арти і були на 30ці. Понятно що ті хто по 5 7 місяців на позиції це мрак, но пілоти не на курорті.
Ну і чисто для наглядності.
Да, в підвалі командного пункту незрівняно безпечніше, но бпла і арта рядом, буває що ближче до лбз но буває і далі.
І безпечніше це не значить що те саме що в києві в підвалі. Або що це спеціалізований бункер для генералітету. Підвал обичний.
Навколо від з окна десь такий.
https://t.me/zaporizka_sish/102877?single
І солдати в нас всі обмежені та на 30ці. Загалом під 50 тисяч на руки до донатства на потреби зсу :lol:
