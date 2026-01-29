не було у 2023-25, зараз є (все тільки починається для них)
|
|
|
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:48
Про втрати вам вже пояснили. Тепер про головну причину (жирним виділила) і цифри, які ви обрізали, коментуючи мій пост. Ви не замислювалися, що буде з економікою, якщо з неї постійно і безповоротно висмикувати працівників?
Як відомо, дітей і пенсів не відправляють на війну, тобто воює категорія "працездатні" (18-60). За посиланням вказано, що наразі на рф їх ВЖЕ не вистачає 1,5 млн. осіб і дефіцит зросте вдвічі до 2030 року. Отже, питання в тому, чия економіка швидше не витримає безповоротного скорочення кількості працівників. Не треба мені казати про трудових мігрантів, жінок і т.д. - це не повноцінна заміна. Думайте масштабно. У скільки разів економіка рф більша за українську? У них є у стільки разів більше працездатного населення? Немає. Отож звідси і вий їхніх розумних людей типу Наібуліної про "треба закінчувати есвео".
Додано: Сер 20 тра, 2026 09:06
Додано: Сер 20 тра, 2026 09:13
Додано: Сер 20 тра, 2026 09:15
Додано: Сер 20 тра, 2026 09:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Насправді мені дуже цікаво. Бо в мене дуже "приємний" досвід роботи з вітчизняними боєприпасами.
ЦРЗ з Kemix'а. Божественна центровка мін:
і ще багато всього приємного.
Додано: Сер 20 тра, 2026 09:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На рахунок дронщиків - а ти не підохуїв часом? На відміну від тебе я дійшов до ТЦК і забрав свою мобілізаційну повістку.
Чому ти не хочеш стати дронщиком? Маю для тебе вакансії пілотів(якщо ти не алкаш і руки не трусяться), є вакансії саперів, інженерів, електриків, звязківців. Якщо ти вже геть тупий - то є вакансія водія. Алеь ж ти б*** тільки нити вмієш.
Додано: Сер 20 тра, 2026 10:02
Ну тут ухилянти не винні, це пропаганда розказує як класно бути дронщиком і шо краще обрати професію а не з автоматом. ) ні про проблеми з самопальними боєприпасами, ні про те що логістику на них завязали і вони дужче паляться за піхоту.. ні про те що придатний звязківець чи медик також має шанс сходити на передок а більшість вже за цей час ходили і доказали свою корисність в звязку щоб бути в відносній безпеці, про це розмови нема.
В мене при штабі повар і охоронець загинули від арти і були на 30ці. Понятно що ті хто по 5 7 місяців на позиції це мрак, но пілоти не на курорті.
Ну і чисто для наглядності.
Да, в підвалі командного пункту незрівняно безпечніше, но бпла і арта рядом, буває що ближче до лбз но буває і далі.
І безпечніше це не значить що те саме що в києві в підвалі. Або що це спеціалізований бункер для генералітету. Підвал обичний.
Навколо від з окна десь такий.
І солдати в нас всі обмежені та на 30ці. Загалом під 50 тисяч на руки до донатства на потреби зсу
Додано: Сер 20 тра, 2026 11:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 тра, 2026 11:11
теж по 20-30 тис в місяць втрати?
Та ще СЗЧ, «догляди», списані по здоровʼю, «третя дитина».. Ви б там давно всі закінчились з такою буксуючою мобілізацією..
Шмідт пробиває чергове дно.
Поверніть отого , у якого «через тиждень оці 3 міста впадуть».. То була менша маячня.
|