Додано: Сер 20 тра, 2026 11:33

Як розповіли NV люди, знайомі зі станом справ у колись півмільйонному місті, місцеві велетні — заводи Азовсталь і ММК ім. Ілліча, — лежать у руїнах: їх ріжуть на брухт військові з підрозділу Ахмат намісника Чечні Рамзана Кадирова. Порт Маріуполя окупанти перетворили на військово-логістичний вузол, через який вони вивозять крадене українське зерно. Старокримське водосховище висохло на 85%: тому вода в міських багатоповерхівках буває раз на 2−3 дні по 4 години, — іржава й не питна. На місці зруйнованих кварталів росіяни для росіян зводять якісь новобудови під пільгову іпотеку: у місто, що за час великої війни втратив чотири п’ятих населення, нині масово переїжджають мешканці російської глибинки. Економіки в звичному сенсі немає — є мародерство під виглядом «відбудови».



«Гетто» — так максимально коротко та чітко описує актуальний стан Маріуполя Микола Осиченко, журналіст і колишній мешканець міста.

Тому в Маруіполі графік подачі води виглядає так: раз на 2−3 дні по 4 години. Вода іржава, не питна; за словами місцевих, побутова техніка летить за лічені цикли. Тариф — 62 руб. (близько 26 грн, або $0,85) за кубометр. «Маріуполь у стані водної блокади, — резюмує Андрющенко. — Повернутись до мінімального водозабезпечення раніше 2028 року не вийде».



В інших містах окупованого Донбасу гірше. «У Донецьку воду подають раз на три дні по 4 години. У Шахтарську може не бути тиждень. В Єнакієвому те саме, — розповідає Осиченко. — При потребі Донбасу в мільйон кубометрів на добу водовід Дон-Донбас дає двісті тисяч».

«У 2022-му у Путіна, мабуть, були якісь думки зробити з Маріуполя другий Грозний, — щоб усе було ого-го. Не вийшло, — пояснює журналіст. — Чиновники крадуть, місцеві крадуть, плюс до нього дійшло, що [втікач та зрадник Віктор] Медведчук його дурив: Путін думав, що його тут чекають, а зараз для нього всі місцеві - потенційні зрадники».



Через це, переконаний Осиченко, Москва й запустила другу хвилю заміщення населення. І йдеться не лише про Маріуполь, а й про весь окупований Донбас: на початку року Путін та Пушилін оголосили про старт програми, в межах якої кожному «учаснику СВО» обіцяють по 15 соток землі на окупованих територіях. «Тобто Путіну ці люди в Росії вже не потрібні, — додає Осиченко. — Вони залишаться тут».

Маріупольська міськрада вважає, що під час боїв у місті загинули щонайменше 22 тис. цивільних. Human Rights Watch у звіті позаминулого року «Our City Was Gone» дала цифру в 10 284 чоловік. Українська Гельсінська спілка з прав людини зафіксувала 3,5 тис. підтверджених смертей як «верхівку айсберга». Журналістські розслідування доводять, що загиблих може бути до 100 тис. Точну цифру, ймовірно, ніколи не встановлять — передусім завдяки російським екскаваторам у Мангуші і насипу під Новоазовськом.



Українські експерти й посадовці порівнюють те, що відбувається в Маріуполі, з тактикою російської «відбудови» Грозного після Другої чеченської війни — знищувати докази, зводячи нове будівництво поверх руїн.



Травень 2026-го додав до цієї картини дві складові - масові виселення українців на користь приїжджих з Росії і фактичне дарування міста клану Кадирова.



Ні те, ні інше окупаційна адміністрація вже не приховує.

й це ще "успішний" приклад окупації